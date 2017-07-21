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Все про:Одесская область (1612) суд (21278)

 Жители Одесской области разблокировали здание Ширяевского райсуда

суд

В Одесской области активисты общественной организации "Украина – это мы" и местные жители разблокировали здание Ширяевского райсуда в связи с "исчезновением" из здания судьи Сергея Палия, из-за которого проходила акция протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил руководитель организации Виталий Голодок.

"Мы уже подготовились к штурму, практически начали, когда выяснилось, что его нет - сбежал. Не знаю как, возможно, переодевшись в полицейскую униформу, которую ему могли дать правоохранители", - сказал Голодок.

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Он уточнил, что здание сейчас разблокировано именно в связи с отсутствием Палия, так как именно к нему имеются претензии у местных жителей. Голодок добавил, что у судьи, "по некоторым данным, якобы случился гипертонический криз".

В понедельник активисты организации и местные жители намерены проверить, вышел ли он на работу. "Наши действия переходят в политическую плоскость. С понедельника мы будем обращаться во все соответствующие инстанции - такой человек не может вершить правосудие", - акцентировал Голодок.

Как сообщалЦензор.НЕТ, сегодня Ширяевский районный суд Одесской области заявил о захвате административного здания суда активистами и взятии в заложники судьи.

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я удивлен, как это они еще его не сожгли, они умеют.
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да ладно, народ у нас очень добрый и демократический, а жаль... нужно перед каждым судом\радой\министерством виселицу поставить, чтобы при случае не искать, чем заняться. (или лавку с плетью, для профилактики, и им полезно будет и вроде как ничего особенного)
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В этот раз ушел. Если заблокируют в ванне или в машине, может не успеть надеть полицейскую форму.
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Давно всех судей надо кастрировать за ту зарплату которую они получают.
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Так на эту заплату, кроме кастрации, можно и с судами Линча уложится. Еще и сдача будет. /это без учета коррупционной составляющей/
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Ученики Тимошенко валятся с ног, садятся в инвалидные коляски, а так же умирают под одеялами в клеточку
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Не трогай , СУКА, Юлю. У тебя ума, как у курицы.
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Товарищ, понаяривай на инвалида и успокойся
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Справедливости ради под одеялом в клеточку "умирал" прошедший по спискам БПП Насиров. Так что он точно не ученик Юльки, а Петрухи. Хотя разница небольшая.
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Причём здесь партийная принадлежнось? Их всех объединяет мошенничество, воровство и враньё.
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Странная у тебя логика. "Причём здесь партийная принадлежность?" И упоминаешь только одного партийного лидера. Со второй частью твоего коммента согласна полностью.
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Другие пока не замечены на инвалидных креслах, как только сядут, то будут опозорены.
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Ну, если ты все измеряешь инвалидными креслами.....
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Это всё мрази, которые мало того, что трусливые, да ещё и считают всех людей лохами. Зачем Тимошенко симулировала болезнь?
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Не знаю. Может и не симулировала. Мне это не интересно.
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Её божественность и непорочность затуманивает твой разум?
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А должны? У нас нет божественных и непорочных политиков. Она не исключение.
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Я считаю, что всех кто был и есть у власти необходимо выгнать из политики и заставить отсидеть за преступления против Украины, которые они совершили.
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Согласна на все 100%. И кто же их посадит? Их карманная судебная система? Не смеши.
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Не зря же ЕС и США заставляют проводить судебную реформу.
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если ворье симулирует власть, почему политик не может симулировать болезнь?
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А если ни при чём, то почему вдруг Юля? А не скажем Петя или Витя?
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Если витя и петя сядут в инвалидные кресла, то пополнят батальон инвалидов имени Тимошенко
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Насіров пересрав, та мабуть мав на те причини. Він чимало кому дорогу перейшов і боявся, що у СІЗО з ним щось трапиться.
Ми не любимо чиновників, вважаємо, що всі вони падли і здебільшого не безпідставно. Та з Насіровим не чисто. Матіос, заявляє, що справі Клименка дав хід саме Насіров, давши доступ до бази даних ДФС. Чому дав, з ідейних міркувань чи за коко взяли, то інше питанняя, але те, що його арешт міг бути помстою, виключати не можна.
Менше емоцій, більше холодного аналізу та розрахунку і життя стане веселішим!
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Вы верите Матиосу? Серьезно? После того, как он первый рванул к нему в больницу? Блажен, кто верует.
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...не появится он теперь на работе...спугнули жадного нищеброда(((
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И теперь предатель Хаим для меня недосягаем...
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а история вас ничему не учит?
керенский в женском платье бежал...
забыли?
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Не распостраняй нквдешную пропаганду, небыло никакого платья.
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Лучше сразу убивать шоколадных недоносков. Вот увидел любого шоколадно-воровского судью, прокурора, депутата БПП, чиновника рошеновского, итд. Сразу убей его. Не ошибёшься.
Это будет справедливо, что бы шоколадные воры не мучились долго. Мы же гуманные люди.
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А давайте с вас начнём? Линчеватели и убиватели! Чем вы лучше этого судьи?
Кстати,за призывы к насилию есть статья!
А народ поступает правильно... Таких судей надо увольнять. Тогда другие будут бояться !!
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Все судьи под Порошенко. Он лишь исполнябт его приказы. Таких коррупционных и воровских судей не увольняют. Их убивают. Им нет смысла жить, они паразиты на теле страны.
А насилие в отношении власти - это неотьемлемое право народа. Это есть в уставе ООН и в декларации независимости США.
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Уж больно вы кровожадны,Володимир Мик,!!! Эдак в Украине останутся одни такие ,как вы "с топором". Я не хотела бы жить в таком государстве...
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Во Франции в конце 18 века, гильотина работала без остановок, круглосуточно. Рубили головы налево и направо всем представителям свергнутого воровского королевского режима. И ничего, всё нормально. Франция - одна из самых развитых процветающих демократических стран.
В Румынии в 1989 г. расстреляли чету диктатора Чаушеску. И ничего, всё нормально. Теперь Румыния в ЕС, НАТО и хорошо развивается.
итд.
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надо выборность судей...выбрали лет на пять..посмотрели-что оно такое....не понравился громаде-пошел нах...а вот эти пожизненные судьи -бред какой то...у них корона вырастает прямо на глазах...оно великое цабе..а соски при нем,типа,помощницы-так это вообще что то..я месяц назад судился...приехали меня поддержать с десяток хлопцев АТОшников...ну корона с судьи и "помощниц" слетела моментально...каюсь,использовалась нецензурная брань и упоминание различных животных ...а штраф мне эта судейская гнида все таки присудила..по заяве Оппоблока-за нецензурную брань в сторону их палатки(путинские подстилки и сепарские пидарасы-это нецензурная брань,оказывается)..ну то такое...удовольствие я получил...Оппоблок свою палатку больше не ставит и видали бы вы глаза испуганного судьи с его помощницами да секретарями,после того как он зачитал свое решение...разве это не стоит 85 гривен?"сепарский петух" -это самое ласковое,что услышал про себя этот судья....
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Выборность судей должна быть. И вернуть народных заседателей. И суд присяжных в тяжелых судебных делах и спорных (по требованию подсудимого).
Присяжные,которые набираются из жителей этого района,не дадут уйти от наказания женам прокуроров и другим "блатным". Ребята,Майдан перешел в другую фазу,в "бытовую" и каждодневную.....
А вы как хотели??
"Тарелочек с голубой каёмочкой" в жизни не бывает...
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Ага! Ещё один "дровосек"... Попросите у Волшебника Изумрудного Города сердце и мозги....
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Судья от народного суда все равно не уйдет. Криз не поможет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители Одесской области разблокировали здание Ширяевского райсуда
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