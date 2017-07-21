 Жители Одесской области разблокировали здание Ширяевского райсуда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил руководитель организации Виталий Голодок.
"Мы уже подготовились к штурму, практически начали, когда выяснилось, что его нет - сбежал. Не знаю как, возможно, переодевшись в полицейскую униформу, которую ему могли дать правоохранители", - сказал Голодок.
Он уточнил, что здание сейчас разблокировано именно в связи с отсутствием Палия, так как именно к нему имеются претензии у местных жителей. Голодок добавил, что у судьи, "по некоторым данным, якобы случился гипертонический криз".
В понедельник активисты организации и местные жители намерены проверить, вышел ли он на работу. "Наши действия переходят в политическую плоскость. С понедельника мы будем обращаться во все соответствующие инстанции - такой человек не может вершить правосудие", - акцентировал Голодок.
Как сообщалЦензор.НЕТ, сегодня Ширяевский районный суд Одесской области заявил о захвате административного здания суда активистами и взятии в заложники судьи.
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Ми не любимо чиновників, вважаємо, що всі вони падли і здебільшого не безпідставно. Та з Насіровим не чисто. Матіос, заявляє, що справі Клименка дав хід саме Насіров, давши доступ до бази даних ДФС. Чому дав, з ідейних міркувань чи за коко взяли, то інше питанняя, але те, що його арешт міг бути помстою, виключати не можна.
Менше емоцій, більше холодного аналізу та розрахунку і життя стане веселішим!
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керенский в женском платье бежал...
забыли?
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Это будет справедливо, что бы шоколадные воры не мучились долго. Мы же гуманные люди.
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Кстати,за призывы к насилию есть статья!
А народ поступает правильно... Таких судей надо увольнять. Тогда другие будут бояться !!
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А насилие в отношении власти - это неотьемлемое право народа. Это есть в уставе ООН и в декларации независимости США.
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В Румынии в 1989 г. расстреляли чету диктатора Чаушеску. И ничего, всё нормально. Теперь Румыния в ЕС, НАТО и хорошо развивается.
итд.
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Присяжные,которые набираются из жителей этого района,не дадут уйти от наказания женам прокуроров и другим "блатным". Ребята,Майдан перешел в другую фазу,в "бытовую" и каждодневную.....
А вы как хотели??
"Тарелочек с голубой каёмочкой" в жизни не бывает...
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