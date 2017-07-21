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Все про:Молдова (836) НАТО (5639) офис (90) Кишинев (32)

 Бюро НАТО в Кишиневе будет открыто в ближайшее время, - премьер Молдовы Филип

молдова

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что об открытии Бюро НАТО в Кишиневе в ближайшее время.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Михаем Тудосе в Кишиневе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"Сейчас не существует никаких препятствий для открытия Офиса связи НАТО в Кишиневе. Я много раз говорил, повторял и в Брюсселе, что нейтралитет Молдовы ни в коем случае не означает изоляцию страны. Мы сотрудничали и будем сотрудничать с НАТО", - отметил Филипп.

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По его словам, правительство Молдовы выполнило все обязательства, необходимые для открытия офиса связи НАТО в Кишиневе. "Бюро откроется в недалеком будущем. Мы предоставили офис, сейчас идет ремонт, остались некоторые технические вопросы. Мы надеемся, что они будут решены до конца августа, чтобы открыть Бюро НАТО", - сказал Филипп.

Согласно официальным сообщениям НАТО, запланированное на июль открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе перенесено на сентябрь. В Кишинев уже приехала будущий руководитель Бюро гражданка Литвы Кристина Балейсите, ранее возглавлявшая аналогичный офис НАТО в Тбилиси.

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Охнічосє. Многосдрадальна спина ху@ла такого може не витримати. Удар за ударом))))
Україна успішно продовжує експорт русафобії. Тирасполь це Молдова
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Филя - красавец!
Достойный противовес ватному Додону!
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естественный отбор... даже среди лишнехромосомных
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Додон ещё не заголосил, что это может не понравиться расии?
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Короче, ясно что в Молдове сформировалась проевропейская антирашистская сила в виде Кабмина и парламента в противовес ватно-рашистскому ставленнику Додону.
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козломордые начнут истерить, а далдон осуждать. Значит движемся правильно.
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Просто не можу не процитувати кісєльова: «путєн всех переиграл»)))))
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Молодцы молдаване! Регулярно ставить дурака-президента с расположенной ниже пояса единственной русскодумающей извилиной в локтеколенную позу, устраивая ему прилюдное изнасилование в грубой форме - это можно только приветствовать. Вот только зачем его выбрали - на вопрос ответа нет.
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Блин!!! Нам тоже нужно в каждом городе открыть офисы НАТО!
Будем изводить расею таким способом...
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Зачем? У нас не Бюро, у нас полноценное Представительство открыто уже.
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Только не суй свой носовой платок, дедуля, а то он у тебя весь в соплях.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБюро НАТО в Кишиневе будет открыто в ближайшее время, - премьер Молдовы Филип
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