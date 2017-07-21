 Бюро НАТО в Кишиневе будет открыто в ближайшее время, - премьер Молдовы Филип

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Михаем Тудосе в Кишиневе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"Сейчас не существует никаких препятствий для открытия Офиса связи НАТО в Кишиневе. Я много раз говорил, повторял и в Брюсселе, что нейтралитет Молдовы ни в коем случае не означает изоляцию страны. Мы сотрудничали и будем сотрудничать с НАТО", - отметил Филипп.
По его словам, правительство Молдовы выполнило все обязательства, необходимые для открытия офиса связи НАТО в Кишиневе. "Бюро откроется в недалеком будущем. Мы предоставили офис, сейчас идет ремонт, остались некоторые технические вопросы. Мы надеемся, что они будут решены до конца августа, чтобы открыть Бюро НАТО", - сказал Филипп.
Согласно официальным сообщениям НАТО, запланированное на июль открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе перенесено на сентябрь. В Кишинев уже приехала будущий руководитель Бюро гражданка Литвы Кристина Балейсите, ранее возглавлявшая аналогичный офис НАТО в Тбилиси.
571 24
Центральный офис реформ начал работу, - Зубко(22)
"Мы идем полностью на сотрудничество. Вопрос возникает: зачем так грубо было проникать в дом?" - представитель "Смарт-Холдинга" Новинского о сегодняшнем обыске. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(35)
Неизвестные в камуфляже пытаются проникнуть в киевский офис компании Новинского, - "Украинские новости"(52)
Минэкономразвития анонсировало создание Национального офиса интеллектуальной собственности(19)
Почему танковый бой с НАТО для российских танкистов станет кошмаром(0)
Двух патрульных в Луцке обстреляли грабители(40)
"Амбарную книгу" ПР скорее всего похитили из ее офиса на Липской во время пожара 18 февраля 2014 года, - Москаль(21)
Ответить
Україна успішно продовжує експорт русафобії. Тирасполь це Молдова
Ответить
Достойный противовес ватному Додону!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Будем изводить расею таким способом...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить