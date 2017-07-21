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 Общество
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Все про:задержание (6003) контрабанда (1965) Польша (3958) янтарь (599)

 Польские таможенники изъяли у гражданина Украины 100 кг янтаря

янтарь

В пункте пропуска "Корчевая - Краковец" польские таможенники обнаружили в автомобиле 25-летнего гражданина Украины крупную партию янтаря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", почти 100 кг необработанного янтаря было спрятано в переоборудованном полу микроавтобуса.

"Мужчина признался, что товар не является его собственностью. За нелегальный провоз товара через границу он должен был получить 800 злотых (более 200 долл. - ред.). Рыночная стоимость обнаруженного янтаря составляет около 166 тыс. злотых (более 44 тыс. долл. - ред.)", - рассказала представитель Таможенной службы Польши Эдита Хабовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпольную мастерскую по обработке янтаря закрыли в Луцке. Изъято 80 килограммов камня. ВИДЕО

По ее словам, в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Помимо янтаря, изъят и автомобиль, на котором перевозилась контрабанда. По информации Хабовской, если бы янтарь ввозился легально, то лицо должно было бы заплатить налог на сумму 38 тыс. злотых.

Изъятый товар польское государство перепродаст на внутреннем рынке.
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сначала Розенкранц, затем Розенфельд, за ним Розенман и Розенблат )
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ублюдки розенблат с поляковым депутаты народные ..
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ага...такие народніе, что народность их так и прет...
по спискам уроді прошли и воду каламутят...
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алкаш рошеновский,это ты так поборол янтарную мафию?
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он и коррупцию так же поборол...
главное кум луценко при должности, даже не имея нужного образования...
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Не от этой новости назаренко грохнулся в обморок,его орлы пропустили а пшеки нет
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по схеме розенблата уже кто то работает и скорее розенблат
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Ну фсьо, тепер наші погранці будуть неустойку пацикам платити, казалиж напевно, що всьо свачено єхай спакойна, таможня дайоть дабро))))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПольские таможенники изъяли у гражданина Украины 100 кг янтаря
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