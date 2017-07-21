 Польские таможенники изъяли у гражданина Украины 100 кг янтаря

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", почти 100 кг необработанного янтаря было спрятано в переоборудованном полу микроавтобуса.
"Мужчина признался, что товар не является его собственностью. За нелегальный провоз товара через границу он должен был получить 800 злотых (более 200 долл. - ред.). Рыночная стоимость обнаруженного янтаря составляет около 166 тыс. злотых (более 44 тыс. долл. - ред.)", - рассказала представитель Таможенной службы Польши Эдита Хабовская.
По ее словам, в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Помимо янтаря, изъят и автомобиль, на котором перевозилась контрабанда. По информации Хабовской, если бы янтарь ввозился легально, то лицо должно было бы заплатить налог на сумму 38 тыс. злотых.
Изъятый товар польское государство перепродаст на внутреннем рынке.
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по спискам уроді прошли и воду каламутят...
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главное кум луценко при должности, даже не имея нужного образования...
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