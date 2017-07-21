 Мужчина погиб на Полтавщине в результате взрыва артиллерийского снаряда, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Взрыв произошел около 16:00, в одном из домохозяйств села Пристанционного Новосанжарского района. По предварительной информации, погибшему около 50-ти лет. При осмотре двора полицейские обнаружили еще 10 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
От взрыва больше никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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Так тут"від 120 до 152 калібру". Да нет таких "калибров". Есть калибр 120 мм, 152 мм. А обозначение калибра только в цифрах - 12 калибр, 16, 20, 24, 28, 32, 410, не имеют прямого отношения к диаметру ствола и относятся к гладкоствольному охотничьему оружию...
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