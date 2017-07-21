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 Мужчина погиб на Полтавщине в результате взрыва артиллерийского снаряда, - Нацполиция

нацполиция

В Новосанжарском районе Полтавской области в результате взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Взрыв произошел около 16:00, в одном из домохозяйств села Пристанционного Новосанжарского района. По предварительной информации, погибшему около 50-ти лет. При осмотре двора полицейские обнаружили еще 10 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

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От взрыва больше никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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то что они долго лежали не гарантирует что при распиле они не взорвутся.....
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Чим довше лежить вибухівка, тим вона небезпечніша.
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та да мне тоже нравились раскопки, но когда давиче в парке цыгани искатели метала - раскопали 119 мин 2-мировой, обычьной киркой!, то у меня интерес к самовольным раскопкам отпал, видимо инстинкт самосохранения
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А самая безопасная выбухивка эта то шо еще в упаковке, с завода. Эгеж? Абы ляпнуть?
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Правильно говорить - Второй мировой АТО, бо еще немножко и ей (Второй Мировой войне) будет стыдно за собственную скоротечность по сравнению с "АТО за годыны"
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Наверное там тебя, диванного, не хватает... Вот если бы ты там был то наверное всех орков перебил бы, да?
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ТамО ты дрочилка диванная, соевая. ШАкАлада напЙОрся и геройствуешь, мля...
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ШАкАлада не споживаю, а тебя вижу от бояры заштырило как братуху доВБкина
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На городі у домогосподарстві було виявлено близько 20 снарядів часів Другої світової війни - від 120 до 152 калібру.За попередньою інформацією, чоловік на власному городі намагався розпилити болгаркою один із цих снарядів, і під час розпилювання стався вибух.Всі служби по району спрацювали оперативно. Територія вибуху оточена. Інших постраждалих немає.
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Вот читаешь некоторые "посты" и "на смех пробирает". Когда-то троюродный брат, наладчик контрольно-измерительной аппаратуры, сказал, что не смотрит советских фантастических фильмов. "Почему?",- спросил я. "Потому, что они наставят КИПовской аппаратуры 50-х годов и космические корабли изображают...".
Так тут"від 120 до 152 калібру". Да нет таких "калибров". Есть калибр 120 мм, 152 мм. А обозначение калибра только в цифрах - 12 калибр, 16, 20, 24, 28, 32, 410, не имеют прямого отношения к диаметру ствола и относятся к гладкоствольному охотничьему оружию...
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наверное из охотников за металлом, они немало всего находят и снарядов второй мировой и старинные монеты ну и просто металл, а распиливать какого, ну дураку ж понятно что опасно пилить снаряд
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина погиб на Полтавщине в результате взрыва артиллерийского снаряда, - Нацполиция
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