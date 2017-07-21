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 Спецпредставитель США по Украине Волкер сегодня прибыл на Донбасс

волкер

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер сегодня, 21 июля 2017 года, прибывает на Донбасс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Специальный представитель США по Украине Переговоры Курт Волкер отправится 21 июля на восток Украины, чтобы встретиться с теми, кто пострадал от российской агрессии и обсудить важность безопасности для всех украинцев. 24 июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что затем он отправится в Париж, чтобы обсудить с французскими и немецкими официальными лицами минский процесс и переговоры в формате "нормандской четверки".

После этого он посетит Броссель, где у Волкера запланирована встреча с официальными лицами ЕС и НАТО по разрешению конфликта в Украине. 26 июля он отправится в Вену для встречи с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсуждения усилий специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

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Напомним, что 7 июля Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

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