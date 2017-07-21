 Спецпредставитель США по Украине Волкер сегодня прибыл на Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
"Специальный представитель США по Украине Переговоры Курт Волкер отправится 21 июля на восток Украины, чтобы встретиться с теми, кто пострадал от российской агрессии и обсудить важность безопасности для всех украинцев. 24 июля он будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Отмечено, что затем он отправится в Париж, чтобы обсудить с французскими и немецкими официальными лицами минский процесс и переговоры в формате "нормандской четверки".
После этого он посетит Броссель, где у Волкера запланирована встреча с официальными лицами ЕС и НАТО по разрешению конфликта в Украине. 26 июля он отправится в Вену для встречи с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсуждения усилий специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.
Напомним, что 7 июля Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.
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