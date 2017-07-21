 Для открытия уголовного дела заявления человека об участии в войне на Донбассе не достаточно, - глава МВД Беларуси Шуневич

Об этом заявил Радио Свобода министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает Цензор.НЕТ.
"Человек может придумать какую-то историю, а мы должны проверить, так ли это. И когда мы получим достаточно данных о признаках совершения преступления, тогда мы реагируем в соответствии с законодательством. Сейчас очень много "фейковых" новостей, которые якобы о чем-то говорят. Для нас важны факты", - сказал министр.
Он добавил, что в Беларуси возбуждают уголовные дела в отношении всех лиц, о которых есть достаточно данных о том, что они участвуют или участвовали в каких-либо боевых действиях за рубежом, в том числе против тех, которые защищали суверенитет Украины с оружием в руках.
"Мы не делаем никакой разницы между субъектами, которые воюют на одной или другой стороне. Для белорусского законодательства и для тех, кто его приводит в исполнение, нет никакой разницы в этом. Не имеет значения, на чьей стороне участвует в военных действиях наш гражданин", - отметил Шуневич.
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я тоже хочу порассуждать о "ДВУХ СТОРОНАХ"....
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