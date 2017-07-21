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 Для открытия уголовного дела заявления человека об участии в войне на Донбассе не достаточно, - глава МВД Беларуси Шуневич

шуневич

Если человек в печати или публично заявляет, что воевал на Донбассе, этого не достаточно для открытия уголовного производства.

Об этом заявил Радио Свобода министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает Цензор.НЕТ.

"Человек может придумать какую-то историю, а мы должны проверить, так ли это. И когда мы получим достаточно данных о признаках совершения преступления, тогда мы реагируем в соответствии с законодательством. Сейчас очень много "фейковых" новостей, которые якобы о чем-то говорят. Для нас важны факты", - сказал министр.

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Он добавил, что в Беларуси возбуждают уголовные дела в отношении всех лиц, о которых есть достаточно данных о том, что они участвуют или участвовали в каких-либо боевых действиях за рубежом, в том числе против тех, которые защищали суверенитет Украины с оружием в руках.

"Мы не делаем никакой разницы между субъектами, которые воюют на одной или другой стороне. Для белорусского законодательства и для тех, кто его приводит в исполнение, нет никакой разницы в этом. Не имеет значения, на чьей стороне участвует в военных действиях наш гражданин", - отметил Шуневич.

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Вы бы, падлюки, всех нормальных людей пересадили, а может уже.
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я очень теперь буду надеяться, что пидоРашка, все таки, нападет на Беларусь...
я тоже хочу порассуждать о "ДВУХ СТОРОНАХ"....
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Ему чего, Мыкола Янович давал уроки спича?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля открытия уголовного дела заявления человека об участии в войне на Донбассе не достаточно, - глава МВД Беларуси Шуневич
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