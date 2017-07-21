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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1201) партия (411) регистрация (219) Саакашвили (1843)

 Минюст зарегистрировал партию "Рух новых сил Михеила Саакашвили"

саакашвили митинг рух

Министерство юстиции Украины зарегистрировало новое название партии "Рух новых сил" - "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минюста.

"Представителям политических сил не стоит осуществлять политическое давление на наше ведомство. Мы не поддаемся на такого рода манипуляции и действуем исключительно на основе полного соблюдения законодательства", - подчеркнули в Министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы нас обокрали, вы у нас забрали партию" - "Вы должны идти в суд", - перепалка Саакашвили и Петренко из-за партии "Блок Михеила Саакашвили". ВИДЕО

Напомним, в мае политической силе было отказано в регистрации смены названия. Представленный пакет документов не соответствовал требованиям законодательства: в частности, не было письменного согласия Михеила Саакашвили на использование его фамилии в названии партии.
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Могильщик Барыги Михо.
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Главное шо гыга четко позиционирует личность Барыги. Фрейд смеется в усы
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Была уже одна могильщица......Надей звали
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Позвольте. А кто ее наградил званием Героя Украины? В отличие от Бандеры, кстате.. Имя, сестга! Имя!!!
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А у него был выбор? С дерьмом бы смешали.
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Дак Барыга не пускает его на теле каналы.Свобода слова по новому.
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Эсли телеканалы закрыты то остаются еще порноканалы.
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Так и на ЗИК пропала его программа или в отпуске?
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Он не затих,его полностью изолировала от всех эфиров липецкая шоколадка.
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Он гражданин Неньки,заипутца пыль глотать в дождливую погоду!
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Как гражданство дали, так и отнимут. Не зря же Петюня в Грузию съездил. Походу договаривался о сдаче МиХеля!
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Саакашвілі зауважив, що сьогодні існує дві абсолютно різні України.
«....................Ви працюєте, вони - крадуть. Ви бідуєте - вони жирують. .................», - обурився лідер РНС.
Дежавю
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разочарован в самопомощи - а за него даже и говорить не хочу,он показал себя в Одессе - все точка
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А в будочниках, порохобот? Не разочарован? Не? Значит пэрэмога
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И что, минюст зарегистрировал его при том что, как он вопит, что его хотят выслать? Этот клоун перед нами разыгрывает комедию и нужен этой власти для отбора голосов у Тимошенко!
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Обана.........неужели хоть кто-то это видит? Дело даже не в Тимошенко.
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Пенсионеры МВД (милиции) точно не поддкержат Самопомощь после ее голосование в Верховном совете за поправку Каплина к бюджету. Благодаря Самопомощи, Народному фронту БПП, Ляшку, Опоблоку - не перерасчитывают пенсии бывшим работникам милиции
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