 Минюст зарегистрировал партию "Рух новых сил Михеила Саакашвили"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минюста.
"Представителям политических сил не стоит осуществлять политическое давление на наше ведомство. Мы не поддаемся на такого рода манипуляции и действуем исключительно на основе полного соблюдения законодательства", - подчеркнули в Министерстве.
Напомним, в мае политической силе было отказано в регистрации смены названия. Представленный пакет документов не соответствовал требованиям законодательства: в частности, не было письменного согласия Михеила Саакашвили на использование его фамилии в названии партии.
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«....................Ви працюєте, вони - крадуть. Ви бідуєте - вони жирують. .................», - обурився лідер РНС.
Дежавю
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