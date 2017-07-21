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Все про:Агеев (11) наемники РФ (14)

 Мать российского наемника Агеева приехала в Украину

россия армия донбасс рф агеев

Мать российского наемника Виктора Агеева, захваченного на Донбассе, приехала в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Новой газеты Павел Каныгин.

Он отметил: "Сегодня, 21 июля, примерно в 13 часов дня мы со Светланой Викторовной Агеевой въехали на территорию Украины на поезде. Едем на встречу с представителями украинской страны, которые обещают нас сопроводить к сыну Светланы, Виктору Агееву.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ваш сын будет сидеть в украинской тюрьме, но его не убьют и он не вернется инвалидом, - Жемчугов обратился к матери российского наемника Агеева. ВИДЕО

Въехали не напрямую через Россию, потому что у матери ефрейтора нет заграничного паспорта. Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту.

Пока, мне кажется, я не могу назвать имен и должностей людей, которые представляют украинскую сторону. Назовем их просто представители украинского государства. Подтверждаю: они убедительно объяснили нам свой статус, мы им доверяем. В скором времени, я уверен, мы сможем сказать, кто нам помог и поблагодарим их. Но перенесем это на тот момент, когда обещанная встреча состоится.

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По поводу самой встречи: нам обещали устроить ее в ближайшие дни, насчет времени и места пока ничего неизвестно, нас сориентируют позже. Сам Виктор Агеев, как известно, находился в СИЗО города Старобельск, но встреча, я думаю, может быть и в каком-то другом месте - все решится завтра.

Украинская сторона нам гарантировала что будет возможность встречи мамы с сыном в нормальных условиях, в том числе - наедине. И мы очень рассчитываем, что эти условия будут выполнены. Всю дорогу по Украине Светлану Викторовну "Новая" поручила сопровождать мне, и я надеюсь, мое присутствие поможет обеспечить спокойной ход всего этого мероприятия".

Также читайте: Минобороны РФ отрицает, что задержанный в Украине Агеев был российским контрактником
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кацапа,будь осторожен...а то тебя дома и почистят...

Мать российского наемника Агеева приехала в Украину - Цензор.НЕТ 4333
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Борька так ее никто не заставлял ехать. Чего же она поперлась?
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Бедные жители донецка. Их захарченко освободил от зарплат и пенсий так они в подмосковье подались?
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представляю, мать пленного гитлеровского диверсанта приехала в ссср, а её такие встречают, и вип рейсом к тюрьме подвозят
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Запасаемся попкорном и смотрим реалити-шоу про маму несчастного ихтамнета которого беспапутал сунуться в Украину с оружием.Мамочка пусть порыдает а сынуля должен отбарабанить по всей строгости закона. (Хотя как по мне лучше расстрелять-кацапский биомусор,не жалко).Дабы другим была наука! Ихтамнетик слезно будет целовать мамуле ручки и клястся что оно так больше не будет... Главное-растиражировать этот флешмоб за кордоном дабы уверовали иностранцы что не с шахтерами воюем!
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Цензор, він не "найманець" (которые добровольно помогают бороться с фашизмом и омерикой), він "контрактник" (которых там нет). Різниця є, поки Орда бавиться в гібридну фігню.
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Різниця є поки вони в наш чорнозем не потраплять. А хробачкам нашим до одного місця контрактник він чи ні.
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Ну, цьому повезло, не потрапив.

(просто скільки їх вже таких було, скільки їх повідпускали і пообмінювали, а кацапи досі кричать "нет там наших войск, это у вас гражданская война, а исли и есть руцке - то это добровольцы". і справа не в тому шо кацапи дійсно так думають, все вони су*и добре знають насправді. Не варто їм помагати косити під дурачків і називати біле чорним, от і все)
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Та хоч мисливець! Перебував зі зброєю на нашій території. Відповідно його можна без юридисних наслідків повісити на ліхтарі у будь-якому населеному пункті.
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А начнет спрашивать "А где мой сыночек?". Ответить "А его здесь нет".
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Она хочет поближе познакомиться с мамами наших бойцов, которых хотел убивать ее сынок? И для этого незаконно приехал с оружием на нашу землю? Рассказать как она такого упыря воспитала... И что это она не боится приезжать в логово хунты, тут же русскоязычных живьем едят?
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Пидерасы те которые пустили мать Агеева в Украину по внутреннему паспорту. Выходит для одних закон, а для других его можно нарушать. Если это решение принял гарант конституции Украины, так он сука дважды пидераст, который нарушает закон.
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Смотрите, чтобы ее не хлопнуло в Украине какое- нибудь ФСБ для подтверждения полного офашизмлевания проклятых бендеровцев. Охранять, как зеницу ока. Иначе скандал будет мирового масштаба.
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Наодинці, кажете? А може запросити на зустріч матерів, дружин і дітей тих, в кого агєєв всадив кулі? І ще - дивний "гуманізм" прикордонників. За гроші платників податків порушують ті функції. які їм делеговано громадянами.
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пока не получить деньги за "небыло у мну. никакого..." - там не осеменят.
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Суки Агеевой выблядок убивал украинских солдат, а ее эту мразь возят ещё на экскурсию, не маразм ли это. Поэтому те с градов лупят по украинским позициям, а украинцы придерживаются Минских договорняков.
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"В связи с этим, разумеется, имеет смысл ознакомится со статьей Олены Степовой о том, как в подвалах ДНР три месяца держат учительницу украинского языка, насилуя ежедневно по много раз, а когда уже эта игрушка сексуального насилия приедается, и дальше ее даже им насиловать не интересно, то эту девушку вывели на улицу, засунули ей в джинсы гранату и дернули за веревочку. И долго забавлялись тем, насколько кусков ее порвало."

и вот за такими вот рюськими сыночками приезжают мамашки, вымаливать им свободу..... ...
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Просто так она бы не поехала, даже ради сына. Чекисты сначала распиарили ее, потом отправили в Украину вместе со шпионом журналистом шастасть. Мутное дело
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кто увидит ее, плюньте ей в рожу! приехала сыночку-дегенерату рассказать, что нужно говорить и как себя вести.
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расейская свиноматка по логике должна была бы расчитывать лишь на горсть пепла /неизвестно кого/ в упаковке "прах рускага мира", это по максимуму. рашисты - садисты и убийцы, нападают и воюют без соблюдения даже средневековых правил, лучшие люди Украины продолжают умирать. Тем более карлик ясно сказал "настамнет" А у сучки был биометрический паспорт при пересечении кордона Украины? Почему не организован прием рашистки родственниками искалеченных и запытанных украинцев ?
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Пусть поeдит в Конотоп Сумской области. Там гдe траур за тремя нашими бойцами. Или в Закарпатье, где погибшего бойца встречают на коленях. Пусть посмотрит, что ее чмо наемное пр несло в нашу страну
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Воно подивиться, і скаже "ну и что? это гражданская война у вас после переворота, америка виновата, доскакались, и вообше, путен молодец, ведь только так мы могли защититься от врагов иначе там бы стояли базы НАТО". Це немає сенсу. Це не люди вже.
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Сколько наших ребят из за ее виблядка погибло а она едет свободу просить
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Я еще понимаю, если бы она увидела настоящую Украину и подняла бы большой хай на расеи, что кремль делает преступление!!!
Но!!! Но она такая же руськая, бестолковая баба, из которых и состоят преславутые 86%...
Так что, никакого сочуствия и сожаления к ней нет...
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лучше б эта сучья мать вышла на Красную площадь с плакатом "Нет войне"....
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Как это наедине? нельзя этого делать, надо поставить записывающую аппаратуру. рабинович ездил к Клыху недавно и там фсб все писало и звук и видео. ясно, что там секретов нет, но провокации возможны.
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У этой ... женщины даже паспорта заграничного нет и вряд ли она куда-то всю жизнь выезжала. Для нее все дерьмо, в котором она живет привычное, потому, возможно, и взгляды такие ограниченные. Надеюсь, что она хотя бы посмотрит как в Украине живут люди и сколько пострадавших от таких дебилов, как ее сынишка. А этот мудак пусть сидит по всей строгости.
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