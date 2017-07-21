 Мать российского наемника Агеева приехала в Украину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Новой газеты Павел Каныгин.
Он отметил: "Сегодня, 21 июля, примерно в 13 часов дня мы со Светланой Викторовной Агеевой въехали на территорию Украины на поезде. Едем на встречу с представителями украинской страны, которые обещают нас сопроводить к сыну Светланы, Виктору Агееву.
Въехали не напрямую через Россию, потому что у матери ефрейтора нет заграничного паспорта. Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту.
Пока, мне кажется, я не могу назвать имен и должностей людей, которые представляют украинскую сторону. Назовем их просто представители украинского государства. Подтверждаю: они убедительно объяснили нам свой статус, мы им доверяем. В скором времени, я уверен, мы сможем сказать, кто нам помог и поблагодарим их. Но перенесем это на тот момент, когда обещанная встреча состоится.
По поводу самой встречи: нам обещали устроить ее в ближайшие дни, насчет времени и места пока ничего неизвестно, нас сориентируют позже. Сам Виктор Агеев, как известно, находился в СИЗО города Старобельск, но встреча, я думаю, может быть и в каком-то другом месте - все решится завтра.
Украинская сторона нам гарантировала что будет возможность встречи мамы с сыном в нормальных условиях, в том числе - наедине. И мы очень рассчитываем, что эти условия будут выполнены. Всю дорогу по Украине Светлану Викторовну "Новая" поручила сопровождать мне, и я надеюсь, мое присутствие поможет обеспечить спокойной ход всего этого мероприятия".
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(просто скільки їх вже таких було, скільки їх повідпускали і пообмінювали, а кацапи досі кричать "нет там наших войск, это у вас гражданская война, а исли и есть руцке - то это добровольцы". і справа не в тому шо кацапи дійсно так думають, все вони су*и добре знають насправді. Не варто їм помагати косити під дурачків і називати біле чорним, от і все)
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и вот за такими вот рюськими сыночками приезжают мамашки, вымаливать им свободу..... ...
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Но!!! Но она такая же руськая, бестолковая баба, из которых и состоят преславутые 86%...
Так что, никакого сочуствия и сожаления к ней нет...
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