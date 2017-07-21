 В результате артобстрела Марьинки ранено четыре человека, среди них ребенок трех лет (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: " В Марьинке 56-летняя женщина получила осколочное ранения бедра. Мина или снаряд (утром специалисты разберутся - что именно) прилетело и взорвалось у нее во дворе - на улице Героев Чернобыля (бывшая Орджоникидзе).
На место происшествия выехали бригады ГСЧС и скорой помощи. Женщину доставили в Кураховскую больницу, где уже оказали помощь. Врачи говорят, состояние стабильное".
Позже, замглавы Донецкой ВГА Игорь Стокоз обнародовал новую информацию: "В результате обстрела Марьинки (улицы Молодежная 11 Героев Чернобыля) четверо раненых. Женщина (54 года) - осколочное ранение бедра, парень (19 лет), подросток (13 лет) - многочисленные осколочные поражения, и ребенок (3 года) - осколочное ранение в живот. Все пострадавшие доставлены в больницу в Курахово"ю
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а вот винить будет, все равно Украину, 100%....
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хотя эти шахтеры имели очень неплохую зарплату и пенсию по сравнению со всеми в Украине... но им все мало было...
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они как услышали, в 2014, что кредиты отдавать не нужно будет Украине, вы бы слышали (по зело), у них просто бошки посрывало...
а когда сказали, что магазины "правосеков" можно "бомбить" и экспроприировать - то понятно стало, фсё...(
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тоже пару дней слушала зело...
на каждый шорох похожий на самолет реагировали и одергивали особенно хамовитых ватников...
помню, как одному ответили, ты поосторожнее, а то придут эти самые бандеровцы мало непокажеться!
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когда аэропорт обстреливали из спального района, мамаши с колясками, чуть ли не возле градов шлялись - знали, что каратели по домам отвечать не будут... не размякайте, иначе будете биты постоянно, этими обманутыми...
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просто рассказываю, что слышала..
и из услышанного понимаю, что можно было бы с ними гораздо более жестко...
они сами не ожидали, что мы так просто на какие-то перемирия пойдем...
ну и так далее...
они судили по себе и ожидали худшего...
а наши как всегда, слишком гуманны...
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неспособный мстить за погибших - никогда не защитит живых. на следующей (!), блять, неделе по телефону он потребует ..
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Липень 21, 2017 editor
Liza Bogutskaya
Есть у меня друг. Волонтер. Грузин. Президент фонда в Volonter.Fund.
Чем он занимается? Да просто помогает нашим бойцам. Просто рискует жизнью, воюет за Украину, договаривается об обмене пленных. Он просто очень ответственный человек. Все, что он заслужил, отдавая свои годы и здоровье Украине- почетную грамоту. Однажды, еще в 16 году он мне написал, что оставил в украинской земле своих побратимов, своих лучших друзей и просто устал. Устал бороться с тягучей и беспредельной несправедливостью. Это он мне писал, когда был в госпитале с ранением. Хотел уехать. Я ему советовала просто отдохнуть но ни в коем случае не уезжать. Ведь если уедет он, если уедут такие, как он, то Украины не будет. Ее добьет Путин и разворует Порошенко энд компани.
Зовут моего друга Василий Будик.
Сейчас он мне прислал сообщение в личку. Первое, что я подумала, прочитав его,- это то, что наша сторона приготовилась к капитуляции. И теперь будет делать все, чтобы свернуть наши усилия по обмену пленными. Вернее, эту парафию передадут исключительно медведчуковским представителям- Савченко и Рабиновичу.
Короче, то, что "хлебное перемирие" заканчивается "хлебными" арестами наших патриотов- это очевидно.
Прошу максимального репоста. Таких людей, которые не смотря ни на что ведут переговоры и возвращают наших пленных, раненых и убитых матерям- надо беречь.
И вот, что еще хочу сказать. Если бы мы надеялись только на Медведчука в возврате наших бойцов, то Надей Савченко, пожалуй, все и было бы закончено.
……………………………………
"Приветствую. Вчера у нас ночью попал в плен боец 92 омбр.
Утром у меня была предварительная договоренность с пушилиным о тихом обмене 3 двухсотых на нашего бойца.
Мы приехали в Красногоровку и начали готовить обмен. Через пару часов в кабинет главы цва зашли маски шоу человек 10 с одним вкровцем и всех нас арестовали, несмотря на то что у ребят были командировочные для выполнения этой работы по обмену.
В итоге в СМИ ушла инфа о том что сепары сорвали обмен, нас продержали до 11 часов ночи. У меня забрали удостоверение советника, потому что я гр Грузии, пытались обвинить в сотрудничестве с террористами и тд…
Сегодня на все блокпосты пришла ориентировка на мое задержание…"
……………………………… Это что же, теперь у нас все грузины будут обвиняться в сотрудничестве с террористами?
……………………………..
Пока держу с Васей связь. Если он вдруг потеряется, значит, его арестовали.
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