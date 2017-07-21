Украина и Франция расширят сотрудничество в сфере кибербезопасности. ФОТО
Украина и Франция договорились о расширении сотрудничества в сферах гражданской безопасности и кибербезопасности.
Соответствующее решение было принято по результатам встречи министра Арсена Авакова с послом Франции в Украине Изабель Дюмон.
"Франция и Украина расширяют сотрудничество в сфере гражданской безопасности и по линии противодействия киберпреступности. Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и значительный вклад Франции в реформирование системы МВД", - отметил Аваков.
Указано, что стороны договорились об организации тренингов с участием украинской и французской сторон.
При этом Дюмон отметила улучшение ситуации с безопасностью в Украине и рост доверия населения к МВД. Посол также надеется, что Украина расширит сотрудничество в сфере совместного управления границами с Европейским союзом.
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Теперь бабло будут пилить совместно с французскими партнёрами...
Это просто пипец - как из воздуха "делают" деньги...
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