 Украина и Франция расширят сотрудничество в сфере кибербезопасности. ФОТО

Соответствующее решение было принято по результатам встречи министра Арсена Авакова с послом Франции в Украине Изабель Дюмон."Франция и Украина расширяют сотрудничество в сфере гражданской безопасности и по линии противодействия киберпреступности. Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и значительный вклад Франции в реформирование системы МВД", - отметил Аваков.Указано, что стороны договорились об организации тренингов с участием украинской и французской сторон.При этом Дюмон отметила улучшение ситуации с безопасностью в Украине и рост доверия населения к МВД. Посол также надеется, что Украина расширит сотрудничество в сфере совместного управления границами с Европейским союзом.