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Все про:Аваков (2600) МВД (8354) Франция (1958) кибербезопасность (190)

 Украина и Франция расширят сотрудничество в сфере кибербезопасности. ФОТО

Украина и Франция договорились о расширении сотрудничества в сферах гражданской безопасности и кибербезопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Соответствующее решение было принято по результатам встречи министра Арсена Авакова с послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Франция и Украина расширяют сотрудничество в сфере гражданской безопасности и по линии противодействия киберпреступности. Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и значительный вклад Франции в реформирование системы МВД", - отметил Аваков.

Указано, что стороны договорились об организации тренингов с участием украинской и французской сторон.

При этом Дюмон отметила улучшение ситуации с безопасностью в Украине и рост доверия населения к МВД. Посол также надеется, что Украина расширит сотрудничество в сфере совместного управления границами с Европейским союзом.

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Украина и Франция расширят сотрудничество в сфере кибербезопасности 01

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изабель должна тщательно предохраняться в ходе такого сотрудничества...
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Теперь совместно будут антивирусы ставить на компы?

Теперь бабло будут пилить совместно с французскими партнёрами...

Это просто пипец - как из воздуха "делают" деньги...
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"Украина и Франция расширят сотрудничество в сфере кибербезопасности". Неужто, жабоеды, купили, Авакову, костюм контрацептива? Ему, наверное, подойдет. Будут на корпоративы звать, политкорректно, звать, мол, латексный, у нас, танцевал. В Украине или звать не будут или говорить, какая то хрень танцевала, в аптеке купишь, из шести букв, название.
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