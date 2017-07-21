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 Маккейн раскритиковал Трампа за отказ поддерживать сирийскую оппозицию: "Администрация откровенно играет на руку Владимиру Путину"

маккейн

Глава Комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн раскритиковал решение президента Дональда Трампа свернуть программу ЦРУ по оказанию помощи сирийской оппозиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", сенатор подчеркнул, что это решение отвечает интересам России.

"Если эти доклады верны, администрация откровенно играет на руку Владимиру Путину. Идти на любые уступки России, не иметь более широкой стратегии по Сирии - это безответственно и близоруко", - полагает он.

Маккейн обратил внимание на то, что Белый дом до сих пор не сформулировал своего виденья по Сирии после победы над ИГ, не говоря уже о комплексном подходе к ситуации на Ближнем Востоке.

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"Ключевым элементом американской стратегии должно стать устранение Асада от власти в качестве одного из компонентов завершения жестокого конфликта в Сирии, который подтолкнул к разрастанию ИГ", - убежден сенатор. Другим фактором, который подпитывает конфликт, он назвал продолжающееся "преступное влияние" на ситуацию со стороны Ирана.

Кроме того, Маккейн подчеркнул, что после шести месяцев работы администрация до сих пор не имеет стратегии победы в Афганистане. "Уже середина июля - тот срок, когда администрация пообещала представить эту стратегию Конгрессу, и мы все еще ее ожидаем", - подчеркнул сенатор США.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить программу военной подготовки и вооружения сирийской оппозиции, которая противостоит правительственным войскам Башара Асада.
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)))))) хуйло - класичиский руцкий левша! одноногий !
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Дональду еще осталось надавить на Израиль, шоб не мочил кацапских дружбанов из хезбаллы....
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Прислуживал, завклубом. с чемоданом пуйло на ТЫ :Маккейн раскритиковал Трампа за отказ поддерживать сирийскую оппозицию: "Администрация откровенно играет на руку Владимиру Путину" - Цензор.НЕТ 7781
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Не увидела, честное слово. Зачем бы я дублировала так бездарно. Просто ответила на коммент, не читая,что написали ниже.
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А кого там підтримувати? 30 чи 35 угрупувань, які то домовляються про тимчасові союзи, то знов розбігаються. Фіг його знає, чи не є верхівка частини тих угрупувань агентами ФСБ. От у нас, ви певні, що Сєсєнчєнко-Грішин чи Парасюк-поросюк не агенти ФСБ? А Надя-Гадя? А Йуля?
То ж кому допомагати?
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Не того американцы выбрали Президентом,ой,не того...
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Таки Да! Прав Маккейн,кеждое его слово не в бровь,а в глаз бьёт.
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Ситуация похожа на то, что и в Украине.
Есть отличие,правда, что в США царя терпеть не будут.- Нет таких исторических традиций, без царей там жили.
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Шаз ванька багряный прискочет,по кремлевским методичкам в два счета докажет,шо МакКейн - "либераст"
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Я, сказав,би, більше,пане Маккейн . - Трамп плазує перед відморозком !!!
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Маккейн никак не поймет - кто то любит деньги больше, кто то меньше....
у Трампа, видимо, кредо такое - много денег не бывает...
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Маккейн от наркоза не отошел ?
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Не напрягайся, лечись, сенатор.
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Они же в одной партии республиканцев. И Маккейн тяжеловес в политике. Почему тогда такие разногласия?
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У него должность такая - по военной части бабло пилить (в том числе и по Сирии 6 лет) - а Трамп эту кормушку пытается прикрыть!
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Маккейн прав на тысячу процентов. не имеет значения какая оппозиция главное, что бы она была способна возглавить страну после свержения асада. это необходимо делать сейчас и готовить платформу для объединения страны в прежних границах. посмотрим к чему это приведет, и я думаю к большим жертвам.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМаккейн раскритиковал Трампа за отказ поддерживать сирийскую оппозицию: "Администрация откровенно играет на руку Владимиру Путину"
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