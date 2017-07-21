 Маккейн раскритиковал Трампа за отказ поддерживать сирийскую оппозицию: "Администрация откровенно играет на руку Владимиру Путину"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", сенатор подчеркнул, что это решение отвечает интересам России.
"Если эти доклады верны, администрация откровенно играет на руку Владимиру Путину. Идти на любые уступки России, не иметь более широкой стратегии по Сирии - это безответственно и близоруко", - полагает он.
Маккейн обратил внимание на то, что Белый дом до сих пор не сформулировал своего виденья по Сирии после победы над ИГ, не говоря уже о комплексном подходе к ситуации на Ближнем Востоке.
"Ключевым элементом американской стратегии должно стать устранение Асада от власти в качестве одного из компонентов завершения жестокого конфликта в Сирии, который подтолкнул к разрастанию ИГ", - убежден сенатор. Другим фактором, который подпитывает конфликт, он назвал продолжающееся "преступное влияние" на ситуацию со стороны Ирана.
Кроме того, Маккейн подчеркнул, что после шести месяцев работы администрация до сих пор не имеет стратегии победы в Афганистане. "Уже середина июля - тот срок, когда администрация пообещала представить эту стратегию Конгрессу, и мы все еще ее ожидаем", - подчеркнул сенатор США.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить программу военной подготовки и вооружения сирийской оппозиции, которая противостоит правительственным войскам Башара Асада.
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То ж кому допомагати?
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https://www.youtube.com/watch?v=ECArIIwcbcA
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Есть отличие,правда, что в США царя терпеть не будут.- Нет таких исторических традиций, без царей там жили.
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у Трампа, видимо, кредо такое - много денег не бывает...
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