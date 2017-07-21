 Россия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук

На вопрос ведущего, как выйти из ситуации, когда Россия тормозит все инициативы, Марчук сказал: "Тупик не только в сфере безопасности. Тупик и с обменом заложников и тому подобное. А еще вопрос ремонта объектов жизнеобеспечения. Это же проблема гражданская. И там нет прогресса. Выход какой. Во-первых, какой бы ни был формат, все зависит от поведения России. Будет ли это будапештский формат. Кто, как, какими технологиями невоенного характера, военного характера - никто не пойдет войной по России для решения этой нашей проблемы - войны ".Марчук также назвал механизмы, которые могут заставить Россию начать выводить свои войска или влиять на главаря террористов Александра Захарченко: "Что для нас важно в этой ситуации. Безусловно, оружие. Сектор обороны и безопасности должен нарастать и нарастать. Какими бы не были бы политические, международные компоненты, если мы будем слабыми, Россию это не остановит. Россия уже сейчас видит, что наши Вооруженные силы и другие компоненты сектора обороны и безопасности, это совсем небо и земля с тем, что было после Януковича. Второе, экономические санкции и это поддержка международной коалиции, как бы Россия не щеголяла они действуют довольно сильно. Они даже ввели туристический сбор в Крыму... ".Третье, по словам Марчука, это контакты "по периметру Украины", вспомнил и о сегодняшней встрече Порошенко с беларуским президентом. "Это очень важно. Потому военные учения" Запад-2017 ", которые Россия проводит в том числе на территории Беларуси, это серьезная штука. Это не значит, что начнется прямая агрессия России с севера. Вряд ли. Но Россия может оставить в Беларуси свои 3 тысячи войск, как планируется, чтобы отвлечь большую часть наших военных и материальных усилий на другом направлении ", - сказал Марчук.