 Россия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".
На вопрос ведущего, как выйти из ситуации, когда Россия тормозит все инициативы, Марчук сказал: "Тупик не только в сфере безопасности. Тупик и с обменом заложников и тому подобное. А еще вопрос ремонта объектов жизнеобеспечения. Это же проблема гражданская. И там нет прогресса. Выход какой. Во-первых, какой бы ни был формат, все зависит от поведения России. Будет ли это будапештский формат. Кто, как, какими технологиями невоенного характера, военного характера - никто не пойдет войной по России для решения этой нашей проблемы - войны ".
Марчук также назвал механизмы, которые могут заставить Россию начать выводить свои войска или влиять на главаря террористов Александра Захарченко: "Что для нас важно в этой ситуации. Безусловно, оружие. Сектор обороны и безопасности должен нарастать и нарастать. Какими бы не были бы политические, международные компоненты, если мы будем слабыми, Россию это не остановит. Россия уже сейчас видит, что наши Вооруженные силы и другие компоненты сектора обороны и безопасности, это совсем небо и земля с тем, что было после Януковича. Второе, экономические санкции и это поддержка международной коалиции, как бы Россия не щеголяла они действуют довольно сильно. Они даже ввели туристический сбор в Крыму... ".
Третье, по словам Марчука, это контакты "по периметру Украины", вспомнил и о сегодняшней встрече Порошенко с беларуским президентом. "Это очень важно. Потому военные учения" Запад-2017 ", которые Россия проводит в том числе на территории Беларуси, это серьезная штука. Это не значит, что начнется прямая агрессия России с севера. Вряд ли. Но Россия может оставить в Беларуси свои 3 тысячи войск, как планируется, чтобы отвлечь большую часть наших военных и материальных усилий на другом направлении ", - сказал Марчук.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить...
Ответить
Ответить
где спина заканчивает свое благородное название.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ВНИМАНИЕ- ЛИТОВЦЫ И РУССКИЕ пистили МОСКОВИТОВ!!
http://ibigdan.livejournal.com/15553421.html
В Беларуси установили памятные знаки в честь 500-летия победы над Москвой
На Крапивенском поле под Оршей (Витебская область Беларуси), где в 1514 году войска Великого княжества Литовского и Русского разгромили армию Великого княжества Московского, установлены памятные знаки.
Ответить
Ответить
Ответить
усские- это с самого начала сообщество такое. Особое. На других принципах, не на национальных, по сей день собираемое.
Именно потому "умом Россию не понять" тем, кто упорно пытается понять русских как народ/нацию, поверив в распространяемое самими русскими заблуждение, что "русские" это такой же этнический народ, как и все остальные народы.
Именно поэтому в этом сообществе так боятся слова национализм, как в доме повешенного слова верёвка.
Потому, что они сами не составляют не этническую, не гражданскую/политическую нацию, а народ в смысле сообщество янычаров империи, собираемое заново с каждым новым поколением из всех этносов эту империю населяющих. В самом что ни на есть Ордынском смысле.
Есть среди них, конечно, и потомственные янычары, янычары во втором-четвертом поколении, но не они среди русских сегодня большинство. Слишком быстро за последние столетия расширялся круг обрусевших (увеличивалось количество записавшихся русскими) и поэтому не они, а
именно неофиты составляют его костяк .
Знаете как в Османской империи делали янычар?
Со всех пределов Империи насильно забирали детей у разноплеменных родителей, обращали их в ислам и воспитывали, воспитывали, воспитывали.
В духе верности Имперской идее, и чтоб "пох" им была их малая Родина.
И были они лучшими воинами Империи против всех, кто не отрёкся от роду своего по отцу и матери как они, и в этом была сила Османская.
Потому что не были они этническим народом, а сборной рабов Империи и "родиной" для янычаров было государство.
Знаете как в Российской Империи делали русских?
Со всех пределов Империи разноплеменные родители сами отдавали своих детей в русские школы, крестили их в московское "православие" и воспитывали, воспитывали, воспитывали.
В духе верности Имперской идее, и чтоб "пох" им была их малая Родина.
И есть они лучшими воинами Империи против всех, кто не отрёкся от роду своего по отцу и матери как они, в этом сила Российская.
Потому что не есть они этническим народом, а сборной рабов Империи и "родиной" для русских есть государство.
Пока каждый член этой Орды маскирующейся под народ дует в общую имперскую дудку поддерживая рашизм, то он для остальных русский с большой буквы.
Как только охладел, к общей идее, то уже "россиянин".
Но как только он сказал что-то поперек, так ему остальные "уже русские" сразу припомнят его нерусское происхождение.
Разноэтническое русскоговорящее сообщество "русские" нацией не является: http://mysliwiec.livejournal.com/1970285.html
Ответить
Ответить
Во вторых, не надо путать литовцев с литвинами, т.к. это фальсификация москалей точно такая же, как название Русью паРаши.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
есть вопросы?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
удалось бы тогда вместе со шведами прогнать московитскую орду из Украины, вся последующая история Украины и Европы пошла бы по-другому.
Ответить
Ответить
Ответить
Elena @61_elena 3 ч.3 часа назад
Elena Ретвитнул(а) Leothecat
Очень плохой знак, согласна.
Leothecat @leva10102002
Ху#вые предчувствия-на инаугурации упал солдат=4й год война. Сегодня Лука сказал, что РФ не нападет через Блрс-упал начальник погранслужбы.
It*s not my name @gorodprizrakUA 3 ч3 часа назад
ну,как минимум,падение солдата на инаугурации уже показало,что знаки сущевствуют
Ответить
Ответить
(У меня сегодня ночью кошка спала рядом с головой... А днём гроза разразилась... Совпадение? Не думаю... Думаю - МИСТИКА...).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ху#вые предчувствия-на инаугурации упал солдат=4й год война. Сегодня Лука сказал, что РФ не нападет через Блрс-упал начальник погранслужбы.
Ответить
на чужой крови горе кацаПсины счастливыми не станут,Господь не даст...
Ответить
Ответить
Ответить
В добавок
В настоящее время в Вооружённых Силах Беларуси два вида ВС - Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Также непосредственно генеральному штабу подчиняется род войск - Силы специальных операций (ССО). Существуют также специальные войска (службы), органы тыла.
Численность Вооружённых Сил на 1 марта 2016 года - 64 932 должности. Из них 14 502 офицера, 6 850 прапорщиков, 25 671 солдат и сержантов, 3 502 курсанта, а также 16 407 лиц гражданского персонала. Боевой состав мирного времени - три авиационные базы, две радиотехнические и 4 зенитные ракетные бригады, три зенитных ракетных полка, 4 механизированных бригады, одна ракетная, одна реактивно-артиллерийская и три артиллерийские бригады, две мобильные бригады и две воинские части сил специальных операций
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Всё буде Украiна.
Надобранiч.
Ответить
Ответить
Ответить