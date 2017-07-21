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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2652) Марчук (108) Россия (71496) учения (1860) минские соглашения (2251)

 Россия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук

марчук

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук обнародовал информацию о ходе переговоров в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".

На вопрос ведущего, как выйти из ситуации, когда Россия тормозит все инициативы, Марчук сказал: "Тупик не только в сфере безопасности. Тупик и с обменом заложников и тому подобное. А еще вопрос ремонта объектов жизнеобеспечения. Это же проблема гражданская. И там нет прогресса. Выход какой. Во-первых, какой бы ни был формат, все зависит от поведения России. Будет ли это будапештский формат. Кто, как, какими технологиями невоенного характера, военного характера - никто не пойдет войной по России для решения этой нашей проблемы - войны ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия тормозит работу подгруппы по безопасности ТКГ на заседаниях в Минске, - Марчук

Марчук также назвал механизмы, которые могут заставить Россию начать выводить свои войска или влиять на главаря террористов Александра Захарченко: "Что для нас важно в этой ситуации. Безусловно, оружие. Сектор обороны и безопасности должен нарастать и нарастать. Какими бы не были бы политические, международные компоненты, если мы будем слабыми, Россию это не остановит. Россия уже сейчас видит, что наши Вооруженные силы и другие компоненты сектора обороны и безопасности, это совсем небо и земля с тем, что было после Януковича. Второе, экономические санкции и это поддержка международной коалиции, как бы Россия не щеголяла они действуют довольно сильно. Они даже ввели туристический сбор в Крыму... ".

Третье, по словам Марчука, это контакты "по периметру Украины", вспомнил и о сегодняшней встрече Порошенко с беларуским президентом. "Это очень важно. Потому военные учения" Запад-2017 ", которые Россия проводит в том числе на территории Беларуси, это серьезная штука. Это не значит, что начнется прямая агрессия России с севера. Вряд ли. Но Россия может оставить в Беларуси свои 3 тысячи войск, как планируется, чтобы отвлечь большую часть наших военных и материальных усилий на другом направлении ", - сказал Марчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее поведение Путина спрогнозировать невозможно, но нужно быть готовым к неожиданным шагам, - Марчук
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Він то може й піти-а от його слова залишаться. По його висловлюванням є коментарі?
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До чого тут віра? Я тобі пряме питання поставив.
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Слова этого продажного старпёра ничего не стоят, скорее всего по заданию фсб запугивает руцкой армией Украину.
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Будь які слова несуть або інформацію, або дезінформацію. Відкидаючи їх, ти втрачаєш можливість розібратися та в подальшому впливати на розвиток подій.
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Вся наша склонность к оптимизму -
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить...

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Не морочьте мине то место,
где спина заканчивает свое благородное название.


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А у тебя наверно черный пояс по тупым вопросам и золотая медаль по идиотизму...


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Глyпыe мыcли бывaют y вcякoгo, тoлькo yмный их нe выcкaзывaeт...
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все они грамотные сейчас эти все нафталиновые , все знаю , поучают-------а разваливал страну кто Овощ? или все вожди и их свита?
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я то чем? конфетну фабрику не отжал, или вождя не грохнул?или весь ЦИК не перестрелял?
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а это специально все дерьмо в минске собрали ?
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http://nn.by/?c=ar&i=170399&lang=ru
ВНИМАНИЕ- ЛИТОВЦЫ И РУССКИЕ пистили МОСКОВИТОВ!!
http://ibigdan.livejournal.com/15553421.html
В Беларуси установили памятные знаки в честь 500-летия победы над Москвой
На Крапивенском поле под Оршей (Витебская область Беларуси), где в 1514 году войска Великого княжества Литовского и Русского разгромили армию Великого княжества Московского, установлены памятные знаки.
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Бакс, рассеяне Вас разопнут... Эта битва, как и Конотопская, для них - "серпом по яйцам"... Я помню, как я в "Одноклассниках" дал в 2014 году маленький исторический экскурс... Ох и "визгу" было!
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Никакой "русской нации" нет в природе.

усские- это с самого начала сообщество такое. Особое. На других принципах, не на национальных, по сей день собираемое.
Именно потому "умом Россию не понять" тем, кто упорно пытается понять русских как народ/нацию, поверив в распространяемое самими русскими заблуждение, что "русские" это такой же этнический народ, как и все остальные народы.
Именно поэтому в этом сообществе так боятся слова национализм, как в доме повешенного слова верёвка.

Потому, что они сами не составляют не этническую, не гражданскую/политическую нацию, а народ в смысле сообщество янычаров империи, собираемое заново с каждым новым поколением из всех этносов эту империю населяющих. В самом что ни на есть Ордынском смысле.
Есть среди них, конечно, и потомственные янычары, янычары во втором-четвертом поколении, но не они среди русских сегодня большинство. Слишком быстро за последние столетия расширялся круг обрусевших (увеличивалось количество записавшихся русскими) и поэтому не они, а
именно неофиты составляют его костяк .

Россия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук - Цензор.НЕТ 8924

Знаете как в Османской империи делали янычар?
Со всех пределов Империи насильно забирали детей у разноплеменных родителей, обращали их в ислам и воспитывали, воспитывали, воспитывали.
В духе верности Имперской идее, и чтоб "пох" им была их малая Родина.
И были они лучшими воинами Империи против всех, кто не отрёкся от роду своего по отцу и матери как они, и в этом была сила Османская.
Потому что не были они этническим народом, а сборной рабов Империи и "родиной" для янычаров было государство.

Знаете как в Российской Империи делали русских?
Со всех пределов Империи разноплеменные родители сами отдавали своих детей в русские школы, крестили их в московское "православие" и воспитывали, воспитывали, воспитывали.
В духе верности Имперской идее, и чтоб "пох" им была их малая Родина.
И есть они лучшими воинами Империи против всех, кто не отрёкся от роду своего по отцу и матери как они, в этом сила Российская.
Потому что не есть они этническим народом, а сборной рабов Империи и "родиной" для русских есть государство.

Пока каждый член этой Орды маскирующейся под народ дует в общую имперскую дудку поддерживая рашизм, то он для остальных русский с большой буквы.
Как только охладел, к общей идее, то уже "россиянин".
Но как только он сказал что-то поперек, так ему остальные "уже русские" сразу припомнят его нерусское происхождение.

Разноэтническое русскоговорящее сообщество "русские" нацией не является: http://mysliwiec.livejournal.com/1970285.html





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рюзьге- обобщенное название для сборной солянки из азиопского сброда, вепсов, мещери, перьми, рязани, эрзя, мокшей, мордвы и прочих народов московии-Орды, утративших свои национальные корни.﻿

Россия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук - Цензор.НЕТ 3859
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Чуть-чуть меньше 500 лет потребовалось борьбы, чтобы его установить..
Во вторых, не надо путать литовцев с литвинами, т.к. это фальсификация москалей точно такая же, как название Русью паРаши.
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Не соглашусь с "пофiк", т.к. из этого произрастает сказка про братское славянское православное спасение литвинов (ныне - беларусов), от гнёта литовцев (прежде - жемойтов и аукштайтов)...
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Вони там рідну забувають-яке в біса вивчення української?
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А в чем он правий и кто он нах такий?3.14zдеть все мастера, где это чмо было во время майдана?Евге́ний Кири́ллович Марчу́к, УССР, СССР - советский служащий КГБ. Позднее украинский служащий СБУ и политик. Наверное и ЧЛЕНЯРА КПСС.
есть вопросы?
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Є. Ти впевнений що хуйло не залишить там свої війська?
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У хуйла войска больше 25лет были в Крыму и что этот марчук и вся сволота сделала? Медведчук кум пуйла и чувствует себя при поросёнко как рыба в воде,поросёнко фиртишовский халуй,фирташ человек магилевича а магитлевич в параше в авторитете у пуйла,
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Ну и что? А Мазепа Петру Первому всю жизнь служил... Его тоже собаками травить?
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Мазепа, кроме того, что ордынцу Пете служил, много для Украины сделал полезного.
удалось бы тогда вместе со шведами прогнать московитскую орду из Украины, вся последующая история Украины и Европы пошла бы по-другому.
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это ещё один повод для того чтобы лучше(больше) вооружится (подготовится) ко встрече северного брата-дегенерата.....
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не много мистики...

Россия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук - Цензор.НЕТ 8800 Elena‏ @61_elena 3 ч.3 часа назад
Elena Ретвитнул(а) Leothecat

Очень плохой знак, согласна.

Россия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук - Цензор.НЕТ 4235 Leothecat‏ @leva10102002

Ху#вые предчувствия-на инаугурации упал солдат=4й год война. Сегодня Лука сказал, что РФ не нападет через Блрс-упал начальник погранслужбы.

Россия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук - Цензор.НЕТ 4595 It*s not my name‏ @gorodprizrakUA 3 ч3 часа назад
ну,как минимум,падение солдата на инаугурации уже показало,что знаки сущевствуют
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Лео Кот, вы бы лучше следили не за мистикой, а за правописанием...
(У меня сегодня ночью кошка спала рядом с головой... А днём гроза разразилась... Совпадение? Не думаю... Думаю - МИСТИКА...).
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Gaydamaka Kozak - я рузьке вообще стараюсь забыть... Но раз так, сделайте пожалуйста одолжение - корректируйте мои посты в случае необходимости... Я занят - спасибо заранее...
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типа дебаты для ВАТЫ : Банальный-Дыркин,победило ФСБ
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Главное, стараться не вступить в НАТО и всей совдеповской гопкопанией висеть в Минске, как в "старые, добрые" кучьмовские времена. Лихо придумано.
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кучма, марчук, медведчук, геращенко (прости господи...) , ...
???
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Та бери выше: эти + лукашенко, мордло, короче весь правящий олигархат ... кондитера вставляем или дать шанс
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Скоріш за все так і буде, тим паче оркам потрібна заміна вектора тиску після блокування окупаційних сил в ПНР
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Это был очень странный лес… Сначала я ходил за грибами. Потом они за мной…
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всё что придумано РАБссией за последние 100 лет у спешно сдохло...
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Leothecat‏ @leva10102002

Ху#вые предчувствия-на инаугурации упал солдат=4й год война. Сегодня Лука сказал, что РФ не нападет через Блрс-упал начальник погранслужбы.
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крысы кремля не поняли главного в этой жизни :
на чужой крови горе кацаПсины счастливыми не станут,Господь не даст...
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Путін може залишити в Білорусії все, що захоче, але з любим гівном ми повинні знати і вміти співіснуквати.Бацько повинен розуміти, якщо його Бялорусь вцянуть в разборкі, йому тяжко буде щось пояснювати своєму народу, а тим більше Європі. Тому бацько нехай дивиться в оба, щоб його не надурли.Зовсім свіже його його гівно:"Как на меня, то я войну в Украине закончил бы за 2 дня."
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Здесь все проще - в бэларуси своих войск нет, может они и были когда-то, но сейчас там переодетые в форму "беларуской" армии вояки педерасеи - и это было известно еще со времен ющенко. Так что, если и затеряется какая-то "тысяча" "ихтамнетов" в Беловежской пуще от этого ничего не изменится - Украине надо быть готовой к отражению агрессии и со стороны "союзного государства" усатого мудозвона луки.
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Призыв в беларускую армию еще никто не отменял!

В добавок

В настоящее время в Вооружённых Силах Беларуси два вида ВС - Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Также непосредственно генеральному штабу подчиняется род войск - Силы специальных операций (ССО). Существуют также специальные войска (службы), органы тыла.
Численность Вооружённых Сил на 1 марта 2016 года - 64 932 должности. Из них 14 502 офицера, 6 850 прапорщиков, 25 671 солдат и сержантов, 3 502 курсанта, а также 16 407 лиц гражданского персонала. Боевой состав мирного времени - три авиационные базы, две радиотехнические и 4 зенитные ракетные бригады, три зенитных ракетных полка, 4 механизированных бригады, одна ракетная, одна реактивно-артиллерийская и три артиллерийские бригады, две мобильные бригады и две воинские части сил специальных операций
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Кому это может быть известно как не генералу КГБ Марчуку который ездит в Минск с кумом Путина Медведчуком по заданию Порошенко. Обсуждают стратегическое партнерство ( Договор о Дружбе и Сотрудничестве от 1996 года) и дипломатические отношения пока идет война. Простите не война а какое то АТО. Ну не стратегический партнер захватил Крым а непонятные террористы.
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Кто этого старпера, вообще, двигает?? Оно (по-другому, назвать не могу) почти всю карьеру отвечал за идеологию, то есть гонял, "самиздат" и прочих.То служба в 5 управлении КГБ, то еще где то....Тот же Кучма, что то бурчал, в таком смысле, мол, " «Оказавшись за столом председательствующего, Марчук проявил полное отсутствие вкуса к ежедневной хозяйственной работе и желанию её выполнять, неугомонную страсть к многословию"
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Всё это кремлёвская Пустота и Агония.
Всё буде Украiна.
Надобранiч.
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Фееричное представление (что интересно в разных районах столицы) началось уже на переговорах. Порошенко уже в который раз выразил обеспокоенность по поводу российско-белорусских учений «Запад-2017», которые начнутся в сентябре в «опасной» близости от украинских границ. Ответ лидера Белоруссии не разглашается, но его тональность можно легко себе представить, судя по тому, что именно эта тема в прямом смысле выключила главу Госпогранслужбы Украины. Генерал Виктор Назаренко рухнул в обморок сразу после слов Лукашенко. Как он ставил на место украинских «друзей», можно только догадываться.
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это ппц они уже давно здесь ! со времен ссср базы остались ! он о чем ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия может оставить в Беларуси несколько тысяч солдат для отвлечения наших военных и материальных ресурсов, - Марчук
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