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Все про:история (1360) Литва (1172) МИД РФ (1028) СССР (730)

 МИД РФ обвиняет Литву в "фальсификации советского периода истории"

ссср

Власти Литвы осуществляют фальсификацию советского периода истории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя обнародованную МИД Литвы инфографику о сотрудничестве СССР и нацистской Германии.

"Как известно, Литва и другие наши прибалтийские соседи проводят последовательную линию на фальсификацию советского периода истории, обеляют и героизируют нацистов и их местных пособников. Опубликованные литовским дипведомством сюжеты лишний раз подтверждают желание Вильнюса любой ценой извратить решающую роль Советского Союза в освобождении Европы от гитлеровского рабства. Налицо при этом передергивание исторических фактов и откровенная ложь", - сказал он.

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Ранее на официальных аккаунтах МИД Литвы в социальных сетях была обнародована инфографика относительно сотрудничества между СССР и Третьим рейхом в 1930-х - 1940-х годах.
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я не понял,мид рф за кого обидно,за совок или за расею?
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По новой истории от МИД России Литва напала на СССР ,что бы сдаться и не работать,а жить за счёт союзного бюджета
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И ЕЩЁ - 22 сентября 1939 года в Бресте был германо -балтийско -биндеровский парад.
А это сфальсифицировали проклятые англосаксы -
В Бресте, как следует из донесения командования группы армий «Север» 22 сентября 1939, «…состоялся торжественный марш одного русского и одного немецкого полков… Город и Цитадель переданы в праздничной форме русским».



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литва уже в той ситуации когда ей пох но мид рф.... хорошо дружить с НАТО....
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Если бы в Украине было меньше идиотов,то мы бы давно были в НАТО,а не воевали три года
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Первые процессы против нацистов в Европе были в 30-х годах в странах Балтии. Угадайте, какая страна кинулась их защищать?
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Вы всё врёте ! Наши диды с фошистами не якшались !
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ну да, тока перенимали друг у друга опыт как гнобить другие народы....
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и свои тоже...
концлагерь, как оказалось, прототип гулага...
приезжали к нам перенимали опыт у ягоды...
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и не только концлагеря но и в обход запрета на территории сысысыр были авиашколы где готовили пилотов военной авиации (они в свою очередь летая над территорией будущего противника прекрасно изучили местность ),были танковые школы ,были школы химиков где изучали ОВ и как они воздействуют на людей.....
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Первый процес над нацистами был именно в Литве в1935-ом. А рюзке всегда утверждали и утверждают, что литовцы - подсобники нацистов. Ну такая вот у них история...
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Так они и сами уже не понимают, за кого, за чем, и почему...
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Потерялись в историческом пространстве.. Политические некрофилы.
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РФ с самого начала,с болот Мокши,есть сплошной фальсификат!
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Не позорь Х.Босса, такая шалава могла работать уборщицей в закудалом пивбаре, а не в черной форме в СС.
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Литовцы тоже выращивают и продают "русофобию", этот товар пользуется спросом, так что кацапы - берите себе немного "русофобии", пока она не подорожала. Потом дороже выйдет.
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а засіває цей продукт на всіх теренах сама московія.
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Не сосвсем так - Московия щедро и обильно сеет Хаос, вот уже 500 лет, и пожинает его плоды, увеличивая производимые во Вселенной количество слез, гнева, боли и ненависти.
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Уже сто лет Российская империя разрушается, снова воплощается в уже уменьшенном виде (СССР - без Финляндии и Польши), снова разваливается и снова восстанавливается в ещё более уменьшенном виде (РФ - без Украины, стран Балтии и Средней Азии, но всё ещё с Татарстаном, Ичкерией, Сибирью…).

И только когда Россия разваливается, топя своих жителей в крови, страны из зоны её влияния получают шанс на настоящую независимость.

Сасать и плакать, парашнички!!!
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На что Литва ответила "МИДу РФ" - идите на дедушкин половой придаток!
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А Финляндию раися еще не обвиняет в вероломном нападении на сесесеру ? А ведь могла - бы !
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могла,згадайте заяви молотова перед нападом на Фінляндію
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Особенно тесное сотрудничество СССР и Германии было с 39 года с раздела Польши. В этот период СССР вручило очень много наград военным германии, а Германия соответственно военным СССР. На этом поприще у СССР Были награды на которых одновременно была и свастика и красная звезда или красный флаг...
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Российский коммуно-нацистский фашист-это тварь похлеще нациста гитлеровского.
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Тільки-но,Литва дала слабину, Миттєво пішла атака ...!
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https://censor.net.ua/news/448510/litva_rassmotrit_ujestochenie_rekomendatsiyi_po_sotrudnichestvu_s_rf_linkyavichyus
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От усюди їм свого носа треба впхнути! І самі не живуть, і іншим не дають...
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Всі кацапам заборгували,тим,що кацапів не винищили !!!
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Конкурувати в фальсифікаціях, не тільки в історії, з кацапами ніхто не зможе, бо для них підлість, обман та злодійство це доблесть.
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Було б добре якби литовський матеріал опублікували тут на Цензорі!
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Suki kacapy,v 41 ,drapaja ot nemcev tolko v odnom gorodke Rainiai ubili 1000 ne v cem ne povinyj mirnych litovcev

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Нажать "нравится" рука не поднимается . У нас во Львове кацапы тоже , отступая , творили неописуемые зверства .
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http://www.lettia.lv/lv_a_baigais-gads.html

В Латвии даже опубликовали книгу - Страшный год, про зверства кацапсинов в 1940-1941. г.
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"В 1924 году в Липецке была создана авиационная
школа рейхсвера, про

существовавшая почти десять лет и замаскированная под 4-ю
эскадрилью авиационной части Красного Воздушного флота. Многие, если не большинство немецких летчиков (Блюмензаат, Гейнц,
Макрацки, Фосс,Теецманн, Блюме, Рессинг и др.), ставших позднее известными,
учились именно вЛипецке.По Версальскому договору (ч. 3 ст. 171) Германии
запрещалось иметь танки,поэтому немцы с 1926 года приступили к
организации танковой школы ''Кама '' в Казани.Наиболее засекреченным объектом
рейхсвера в СССР являлась ''Томка '', в которую немцы вложили около 1
млн. марок. Это была так называемая школа химической войны, располагавшаяся в
Самарской области.Между тем ч. 1 ст. 171 Версальского мирного
договора запрещала Германии как пользование удушливыми, ядовитыми и тому
подобными газами, всякими аналогичными жидкостями, веществами или способами,
так и ввоз их в Германию.В ''Томке '' испытывались методы применения
отравляющих веществ в артиллерии, авиации, а также средства и способы дегазации
загрязненной местности. Научно-исследовательский отдел при школе снабжался
новейшими конструкциями танков для испытания отравляющих веществ, приборами,
полученными из Германии, оборудовался мастерскими и лабораториями .Советская сторона получала ежегодное материальное ''вознаграждение
'' за использование этих объектов немцами и право участия в военно-промышленных
испытаниях и разработках.До поры германо-советское военное сотрудничество было
скрыто от глаз общественности. Только статья в английской газете
''Манчестер-Гардиан '' в 1926году открыла его. Следствием разоблачения стал
правительственный кризис в Германии : кабинет премьера Маркса ушел в отставку.
Социал-демократы в рейхстаге устроили демарш в связи с поставками в
Германию снарядов из СССР.Тем не менее возрождение германских
вооруженных сил в Советской России продолжалось до 1933 года. ''Именно здесь, в
России,- утверждают изучившие огромное число документов историки Ю. Дьяков и Т.
Бушуева,- были в значительной степени заложены основы будущих наступательных
сил Германии, ставших в 1939 году ужасом для Европы, а в 1941 году обрушившихся
на СССР»
http://bibliotekar.ru/pakt-molotov-ribbentrop/2.htm
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Советский период - это скорее оккупация, и не только для Литвы.
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23 августа 1939 года был заключен дружественный Договор о ненападении между союзниками Германией и ссср. Согласно секретному дополнительному протоколу к договору, Эстония, Латвия, Финляндия и восток Польши были включены в сферу интересов коммуно -фашистов ссср, Литва и запад Польши - в сферу интересов фашистской - нацистской Германии. Пятого октября 1939 года, после советско-латвийских переговоров, был подписан договор, предусматривавший ввод в Латвию... 25-тысячной оккупационной советской группировки!!! И чтобы латыши не вздумали сопротивляться и проявили "благоразумие", на время переговоров палач Сталин подтянул к границе с Латвией огромную группировку силами трех армий: 3-й, 7-й и 8-й. Просто так, " по кацапски по-братски"... И уже в июне 1940 года, обвинив правительство Латвии в антисоветской деятельности и нарушении ранее заключенного Договора о взаимопомощи, коммуно - фашистская советская империя ввела в республику огромный военный контингент больше чем всех взрослых жителей Латвии. И после этого - начался кровавый этап уничтожения латышей, кремлёвскими коммуно -фашистами.
Все, что творила кровавая коммуно - фашистская Россия в Латвии в 1940-м году, позже повторилось в Прибалтике , Венгрии, Чехословакии, Афганистане, Приднестровье, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Крыму, на Донбассе, в Сирии. Туда приходили многочисленные орды вооруженных до зубов монголоидных москалей ( якобы русских ) кровавых людоедов и начинали строить свой " ордынский руцкий мир", убивая, насилуя, издеваясь...над всеми народами.
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МИД РФ обвиняет Литву в "фальсификации советского периода истории" - Цензор.НЕТ 7057Наша Канада‏ @NashaCanada 20 июл.
Mиша Шамонин, беспризорник, 13 лет. Украл 2 буханки хлеба. Расстрелян. И зря. Сегодня бы он выступал за установку Сталину памятных знаков.

МИД РФ обвиняет Литву в "фальсификации советского периода истории" - Цензор.НЕТ 8913

МИД РФ обвиняет Литву в "фальсификации советского периода истории" - Цензор.НЕТ 4527
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Первое, что следует уяснить. Не прибалтика, а Балтийские страны. Второе, в 39 году, когда советский МИД С Рибентропом （фашистский министр иностранных дел）делил Европу никто не спашивал у балтийских наций их мнение. Я украинец им завидую. Территория размером с Одесскую область. Населенеие аналогичное, около 2-3 млн. Сохранен свой язык и главное свой образ жизни. Они молодцы. И с виду не мужественная женщина Даля встречает f-35 на своей посадочной полосе, а русся течет слюнями
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А я теперь завидую украинцам, что они не разбежались от хуйлостанцких ихтамнетов.
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Даля хоть и не мужественная, но это ей не мешает быть обладательницей почетного черного пояса по taekvondo 9-ого дана.
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А тем временем мы там атакуем МЫД росиясинский. Написал 20+ сообшений. Если хотите, помогите. Кстати, как грамотно по украински написать: ,,Хремль, нашу историю не перепишешь?" (гулг переводчику не доверяю).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ обвиняет Литву в "фальсификации советского периода истории"
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