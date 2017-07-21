 МИД РФ обвиняет Литву в "фальсификации советского периода истории"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя обнародованную МИД Литвы инфографику о сотрудничестве СССР и нацистской Германии.
"Как известно, Литва и другие наши прибалтийские соседи проводят последовательную линию на фальсификацию советского периода истории, обеляют и героизируют нацистов и их местных пособников. Опубликованные литовским дипведомством сюжеты лишний раз подтверждают желание Вильнюса любой ценой извратить решающую роль Советского Союза в освобождении Европы от гитлеровского рабства. Налицо при этом передергивание исторических фактов и откровенная ложь", - сказал он.
Ранее на официальных аккаунтах МИД Литвы в социальных сетях была обнародована инфографика относительно сотрудничества между СССР и Третьим рейхом в 1930-х - 1940-х годах.
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А это сфальсифицировали проклятые англосаксы -
В Бресте, как следует из донесения командования группы армий «Север» 22 сентября 1939, «…состоялся торжественный марш одного русского и одного немецкого полков… Город и Цитадель переданы в праздничной форме русским».
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концлагерь, как оказалось, прототип гулага...
приезжали к нам перенимали опыт у ягоды...
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И только когда Россия разваливается, топя своих жителей в крови, страны из зоны её влияния получают шанс на настоящую независимость.
Сасать и плакать, парашнички!!!
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В Латвии даже опубликовали книгу - Страшный год, про зверства кацапсинов в 1940-1941. г.
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школа рейхсвера, про
существовавшая почти десять лет и замаскированная под 4-ю
эскадрилью авиационной части Красного Воздушного флота. Многие, если не большинство немецких летчиков (Блюмензаат, Гейнц,
Макрацки, Фосс,Теецманн, Блюме, Рессинг и др.), ставших позднее известными,
учились именно вЛипецке.По Версальскому договору (ч. 3 ст. 171) Германии
запрещалось иметь танки,поэтому немцы с 1926 года приступили к
организации танковой школы ''Кама '' в Казани.Наиболее засекреченным объектом
рейхсвера в СССР являлась ''Томка '', в которую немцы вложили около 1
млн. марок. Это была так называемая школа химической войны, располагавшаяся в
Самарской области.Между тем ч. 1 ст. 171 Версальского мирного
договора запрещала Германии как пользование удушливыми, ядовитыми и тому
подобными газами, всякими аналогичными жидкостями, веществами или способами,
так и ввоз их в Германию.В ''Томке '' испытывались методы применения
отравляющих веществ в артиллерии, авиации, а также средства и способы дегазации
загрязненной местности. Научно-исследовательский отдел при школе снабжался
новейшими конструкциями танков для испытания отравляющих веществ, приборами,
полученными из Германии, оборудовался мастерскими и лабораториями .Советская сторона получала ежегодное материальное ''вознаграждение
'' за использование этих объектов немцами и право участия в военно-промышленных
испытаниях и разработках.До поры германо-советское военное сотрудничество было
скрыто от глаз общественности. Только статья в английской газете
''Манчестер-Гардиан '' в 1926году открыла его. Следствием разоблачения стал
правительственный кризис в Германии : кабинет премьера Маркса ушел в отставку.
Социал-демократы в рейхстаге устроили демарш в связи с поставками в
Германию снарядов из СССР.Тем не менее возрождение германских
вооруженных сил в Советской России продолжалось до 1933 года. ''Именно здесь, в
России,- утверждают изучившие огромное число документов историки Ю. Дьяков и Т.
Бушуева,- были в значительной степени заложены основы будущих наступательных
сил Германии, ставших в 1939 году ужасом для Европы, а в 1941 году обрушившихся
на СССР»
http://bibliotekar.ru/pakt-molotov-ribbentrop/2.htm
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Все, что творила кровавая коммуно - фашистская Россия в Латвии в 1940-м году, позже повторилось в Прибалтике , Венгрии, Чехословакии, Афганистане, Приднестровье, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Крыму, на Донбассе, в Сирии. Туда приходили многочисленные орды вооруженных до зубов монголоидных москалей ( якобы русских ) кровавых людоедов и начинали строить свой " ордынский руцкий мир", убивая, насилуя, издеваясь...над всеми народами.
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Mиша Шамонин, беспризорник, 13 лет. Украл 2 буханки хлеба. Расстрелян. И зря. Сегодня бы он выступал за установку Сталину памятных знаков.
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