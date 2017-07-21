 Путин: Одно из ярких впечатлений детства - резкий отпор другого человека на мое некорректное поведение

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом он рассказал в ходе встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.
"Значительную часть времени я рос на улице, во дворе, в центре Ленинграда. Одно из таких вот ярких впечатлений, которое до сих пор сохранилось, - это, так скажем, мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на это мое некорректное поведение", - сказал он.
По его словам, в детстве такие инциденты повторялись неоднократно и научили уважать других людей.
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