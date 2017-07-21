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Все про:дети (3244) отпор (3) Путин (24053) Россия (71496)

 Путин: Одно из ярких впечатлений детства - резкий отпор другого человека на мое некорректное поведение

путин

Одним из самых ярких воспоминаний о детстве у президента России Владимира Путина является то, как другой парень во дворе дал ему отпор.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом он рассказал в ходе встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Значительную часть времени я рос на улице, во дворе, в центре Ленинграда. Одно из таких вот ярких впечатлений, которое до сих пор сохранилось, - это, так скажем, мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на это мое некорректное поведение", - сказал он.

По его словам, в детстве такие инциденты повторялись неоднократно и научили уважать других людей.

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Тоесть,шо оно Х.йло,ему не раз вже объясняли в далекому детстве.Но об этом,знали только те,хто объясняли.Теперь же,по мере взросления,шо оно Ху.ло,узнал весь мир
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Мілке ху#ло, цокало підборами ще в дитинстві за те і відгрібав. Щеб розповів жалістну пісню про те, як воно жило у такій бідні родині, що не будь воно хлопчиком то не булоб чим і погратись.
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в детстве чмырили, на всех обиделся и пошел в КГБ или в мусарню , типичная история для совка
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ну и чеж тебя то не зачмырили в подворотне навеки ?? лучшеб тебя падлу недоделаную в завязаном мешке с хорошим куском бетона в Мойке у топили..
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Хуйлу тринадцятий минало,

Бандитський лєнінградський двор...
Чомусь так любо-любо стало,
Як дали по є*лу отпор...
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Да и так никто и не сомневается, что этот гопник только силу и уважает.
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Взрослый дядя повёл маленького Вову в подвал, пообещав, потом дать конфет и денег, но...не дал после ничего...вот теперь во что вылилась жестокая детская обида...
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Все,что исходит от Путина, не вызывает никакого доверия.
Очередной спектакль для доверчивых.
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Иными словами в детстве Хуйлу не единожды давали в бубен, шоб смотрел с кем и как разговаривать.
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Гордиться (именно гордиться) тем, что ему в детстве чистили рыло (думаю, что это было постоянно) может только моральный урод!!!!
Настоящее Х√йло, что тут еще сказать...
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Как всякий зашкваренный хорь помнит каждую детскую пиздюлину.
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Воно розповіло, як з ним треба поводитись, й чого,воно,боїться !
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Этот резкий отпор - был просто острый топор, который завис над пуйлом в ожидании "Ч". Отсюда, пожизненная невменяемость.
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А это уже интересно... В психиатрии это "подростковым комплексом" именуется... И, при определённых обстоятельствах может перейти в "навязчивое состояние... А это уже диагноз... С чего бы он так "палиться" стал?...
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накуя вы тут это пишите?* Он уже у нас избирается?
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президент страны поддерживающей сепаратистов в Украине, заявления, шаги которые предпринимают там, всё это касается, потому и надо знать, не так?
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и так понятно что комплекс неполноценности +мания величия
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это тот раз когда он по настоящему обосрался в штанишки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин: Одно из ярких впечатлений детства - резкий отпор другого человека на мое некорректное поведение
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