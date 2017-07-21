 Насиров подал иск против ГФС: хочет доказать, что не несет ответственности за рассрочку для фирм Онищенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наші гроші".
Адвокаты намерены доказать, что Насиров не мог по своему усмотрению принять решение о рассрочке налогового долга для фирм нардепа Александра Онищенко. Он якобы лишь формально подписал документы, которые поступили из местных налоговых администраций, а потому вся ответственность лежит на них.
Суд решил рассматривать дело в письменном производстве. Это означает, что решение примут на основе имеющихся у суда материалов.
Кроме того, на заседании 12 июля суд не разрешил прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) приобщиться к процессу в качестве третьей стороны. В САП об этом иске узнали из открытых источников - из официальных реестров о назначении рассмотрения дел.
Суд отказал САП в привлечении к делу, обосновывая это, в частности, тем, что досудебное расследование в производстве относительно Насирова осуществляет НАБУ, поэтому решение по этому делу никоим образом не может повлиять на права и обязанности САП.
При этом суд разъяснил, что САП может повторно подать заявление о привлечении к делу. Прокурор это уже сделал.
Адвокаты считают, что Роман Насиров как глава ГФС:
- не должен был анализировать финансовое состояние фирм, которым предоставлялась рассрочка;
- не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.
По мнению защиты, анализ должна была осуществлять исключительно местная налоговая, куда предприятие подает заявление. В подтверждение своей позиции они ссылаются на раздел 3 Порядка (утвержденного приказом №574 Миндоходов в 2013 году), в котором расписана эта процедура.
По словам адвокатов, Насиров просто сверял перечень документов в соответствии с разделом 3 Порядка, после чего только технически ставил свою подпись, предоставляя таким образом налоговые рассрочки фирмам, в том числе подконтрольным Онищенко.
Вместе с Насировым в уголовном производстве НАБУ фигурирует еще один чиновник - директор департамента погашения долга ГФС Владимир Новиков. Он тоже отстаивает позицию, что вся ответственность за предоставление рассрочек подконтрольным Онищенко фирмам лежит на налоговых инспекциях. При этом, по данным следствия, Новиков, выполняя указания Насирова, рассылал в местные ГНИ так называемый алгоритм с фирмами, которым нужно было предоставить рассрочку.
Напомним, что, согласно данным предварительного расследования НАБУ, Насиров с мая 2015 по март 2016 года незаконно принял решение о рассрочке платежей по рентной плате более чем на 2 млрд грн для фирм "Надра Геоцентр", "Фирма "Хас" и "Карпатнадраинвест", подконтрольных нардепу Онищенко. Оснований для предоставления рассрочки, по мнению следствия, не было.
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расстрельный взвод отлично справится с задачей.
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