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 Политика Украины, Происшествия
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 Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году выросло на 50%, - ОБСЕ

хуг

Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала этого года по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 случаев жертв среди мирного населения. В сравнении с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", - сказал он.

Хуг уточнил, что 59 человек были убиты и более 260 ранены.

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При этом только в районе Донецка за последние две недели были подтверждены 10 случаев жертв среди гражданского населения, один из которых произошел сегодня в Ясиноватой.


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" Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года "

Ну и шо
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Пусть ОБСЕ расскажет МИДу Германии что происходит в Украине,а то они не в курсе и пусть пригласят их на Донбасс.
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Зигмара туда послать дня на три для полного вхожденя в курс дела.
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Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году выросло на 50%, - ОБСЕ

И нах нужен это обсе?
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Смерти ми сами умеем считать не нада ОБСЕ. Делайте правду и скажите всему миру ,что РФ присутствует в Донбасе убивает народ Украини розграбила заводи и т д то ОБСЕ где. Скажите как в Сирии мир знает, кто убивает народ. А в Украине шури мури с кацапами вже надоело три года слушать вранье мировое.
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Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated

Невже наша країна та армія настільки слабі та нікчемні, що об нас витирають ноги ґеть усі, починаючи Річчю Посполитою та закінчуючи СШАКоличество жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году выросло на 50%, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6373
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году выросло на 50%, - ОБСЕ
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