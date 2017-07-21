 Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году выросло на 50%, - ОБСЕ

Об этом сообщил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С начала этого года по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 случаев жертв среди мирного населения. В сравнении с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", - сказал он.
Хуг уточнил, что 59 человек были убиты и более 260 ранены.
При этом только в районе Донецка за последние две недели были подтверждены 10 случаев жертв среди гражданского населения, один из которых произошел сегодня в Ясиноватой.
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Ну и шо
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И нах нужен это обсе?
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Невже наша країна та армія настільки слабі та нікчемні, що об нас витирають ноги ґеть усі, починаючи Річчю Посполитою та закінчуючи США
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