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 Политика Украины, Происшествия
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 Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году выросло 50%, - ОБСЕ

хуг

Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала этого года по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 случаев жертв среди мирного населения. В сравнении с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", - сказал он.

Хуг уточнил, что 59 человек были убиты и более 260 ранены.

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При этом только в районе Донецка за последние две недели были подтверждены 10 случаев жертв среди гражданского населения, один из которых произошел сегодня в Ясиноватой.


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" Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года "

Ну и шо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году выросло 50%, - ОБСЕ
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