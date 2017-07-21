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 ОБСЕ зафиксировала обстрел насосной станции, которая подает воду в Мариуполь, - Хуг

хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сегодня зафиксировала попадание снаряда в насосную станцию в Васильевке.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы находились на территории станции, было зафиксировано попадание. Мы видели также и следы прошлых попаданий на этой станции", - сказал он.

Хуг отметил, что насосная станция в Васильевке подает воду на пять фильтровальных станций, в том числе в Мариуполь.
В случае ее существенного повреждения, три фильтровальные станции имеют свои хранилища и какое-то время смогут работать автономно. В то же время две другие сразу остановятся, и люди в жару останутся без воды.
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Хуг будь мужиком, скажи прямо орки обстріляли станцію.
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Оно не хочет видеть. Этот бугай сидит в дамбасячих обрыгаловках, а инфу получает которую ветер навеет..
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ха-ха...там уже преступность победили...со слов авакова...
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этот чувак с ОБОЦЫ морду себе наел не хилую за время подсчетов!если посмотреть первые его фото ,там задохлик.
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