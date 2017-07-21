 ОБСЕ зафиксировала обстрел насосной станции, которая подает воду в Мариуполь, - Хуг

Об этом заявил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Когда мы находились на территории станции, было зафиксировано попадание. Мы видели также и следы прошлых попаданий на этой станции", - сказал он.
Хуг отметил, что насосная станция в Васильевке подает воду на пять фильтровальных станций, в том числе в Мариуполь.
В случае ее существенного повреждения, три фильтровальные станции имеют свои хранилища и какое-то время смогут работать автономно. В то же время две другие сразу остановятся, и люди в жару останутся без воды.
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Хуг будь мужиком, скажи прямо орки обстріляли станцію.
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А Я ЗНАЮ ДЕ ПЕРЕСИДІТИ СПЕКУ !!!!
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