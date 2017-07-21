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 Политика Украины, За рубежом
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 Сторонам конфликта на Донбассе не хватает политической воли для прекращения огня, - МИД Германии

германия фрг

Министерство иностранных дел ФРГ в пятницу, 21 июля, призвал стороны конфликта на Востоке Украины срочно выполнить условия "хлебного перемирия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"О ситуации в Восточной Украине: призываем все стороны срочно выполнить договоренности", - указано в заявлении МИД Германии.

Режим прекращения огня, о котором договорились стороны, не выполняется, заявили в ведомстве. "Мы и дальше видим бесчисленные случаи применения оружия вдоль линии разграничения", - констатируют в немецком МИД.

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В течение последних дней в Донбассе погибли 14 украинских солдат, еще 13 получили ранения - это особенно большое количество жертв за последнее время, указывают в ведомстве. Там предполагают, что российские наемники понесли аналогичные потери.

В немецком ведомстве добавляют, что "сторонам конфликта, похоже, не хватает политической воли для длительного прекращения огня".

"Даже самые интенсивные усилия по переговорам завершаются ничем, если не хватает политической воли для их выполнения. Восточная Украина наконец требует видимых шагов в направлении мира", - указано в заявлении МИД Германии.

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Интересно, что говорил о "политической воле" МИД Германии,
когда кацоиды пол века назад оккупировали пол их страны, назвав её Германская Демократическая Республика - аналог нынешней террористической группировки "донецкая народная республика".

Тоже про требования Восточной Германии что-то?
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Германия может назвать стороны конфликта своими именами и суть самого конфликта?
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Фото на злобу дня https://stroytesami.com/fotoceiling/16.phpСкоро сотрут!
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ЦУГЦВАНГ!!! Надо бы послать тех немцев, да нельзя!!!
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Германия охерела. При чем тут Украина? На нее совершена агрессия и чего это она не имеет воли для прекращения не только огня ,но и войны?Желание не имеет только агрессор и его видимо нужно силой выносить из Донбасса,иначе ничего не получится.
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Ви спочатку чітко визначіться зі «сторонами» конфлікту, а потім вже розказуйти кому там чого не вистачає.
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Я відразу скажу-совісті у влади та бізнесу ФРН не вистачає.
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После таких заявлений МИД Германии, только у меня чувство отвращения к немцам возникает?
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им про белого бычка ,а они тебе про черного.
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А может балаболам из НАТО не хватает политической воли для предоставления летального оружия Украине, она между прочим имеет несчастье граничить с Мордером и она есть форпост Европы на Востоке.
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Здравия всем! А я думаю что Западному Миру не хватает "яиц" чтобы остановить это все! А может быть им просто "не выгодно" ради своих же принципов разрушать проект на строительство которого ушло почти четыре столетия??? Что такое принципы их разве можно посчитать?
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ипическая сила!
при комуняках искали славу кпсс,
теперь ищут политического волю ...
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рассєя в одному фото. все що потрібно знати про птєродактєлєй

Сторонам конфликта на Донбассе не хватает политической воли для прекращения огня, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 7004
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)(уйло денжат подбросил.надо отрабатывать.вот МИД немецкий и старается.
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Ну, союзничков Бог послал! Перевелись мировые лидеры, перевелись.
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Еще Наполеон презирали пруссаков и считал их подстилками русни. На о.Св.Елены, часто вспоминал, что после взятия Берлина хотел упразднить их как государство и жалел что не упразднил. Я вот теперь тоже думаю - зря.
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В свете вчерашних событий, даже не знаю, морду бы набить за такой олигофренизм.
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Украина варварски напав на РАБссию отобрав Крым и кусок Дамбасса нарушила Гельсинские 1975 года
соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе
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сепарье и те кто стоят за ними понимают только язик сили
в мировой истории еще не било случая добровольного возврата оккупированних территорий
что то я не припоминаю чтоби Гитлер добровольно вернул Польшу или Суддети, а Сталин - часть Финляндии
пусть немци озаботятся территориальной целостностью своего государства, а не скритой поддержкой хуйловской агрессии
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Наверное до дойч швайнэ не доходит инфа, что кацапсяие насекомые по 150 раз в году штурмуют картонные Рейхстаги и мечтают ворваться в Берлин на своих дырявых тазиках, что бы насиловать и убивать немок.
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А чего же немецкий мид,не заявлял такое в первой и второй чеченских воин? А может эти заявления рассчитаны на слабые страны?
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Стороны не имеют?! Да пошли вы нахуй, мрази!
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Потрібна політична воля для розірвання ганебних мінських домовленостей. Перелякана Німеччина від війни в Україні вже три роки ллє воду на російського млина, який крутиться і далі. Скільки можна гасити пожежу війни в центрі Європи самими лише обіцянками?
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не забывайте что немчура правила РАБссией 300 лет под прикрытием семейств Романовых-Гольштейн
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Министерство иностранных дел ФРГ в пятницу, 21 июля, призвал стороны конфликта на Востоке Украины срочно выполнить условия "хлебного перемирия". ( какие стороны хлебного перемирия ??? стороны АТО ??? )
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Германия предлагает капитулировать..., - ничего необычного...Они хотят мира за счет Украины - всем хочется торговать и жить как и прежде... Нашим барыгам тоже..., чем они впрочем и занимаются... Торговля с рашей выросла в 2016, визы не вводим, транспортное сообщение работает, пляски и песни оккупантов на всех каналах, перемирие и договорняки... Нас перестали уважать .. и хотят слить. На месте Запада, я поступил бы также...
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Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens

Германия , сначала разберись с этой конторой , а потом уже хлебальник будешь открывать . Пидоры гнойные
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Сименс "подзаработал", а на счета штангенциркулей пришел очередной рюзьке транш...... Скока им надо заплатить, чтобы они про "политическую волю" Гитлера вспомнили?
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"Баллада о Гаврілє"(с)
Гаврила был...
Типа енто ....

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСторонам конфликта на Донбассе не хватает политической воли для прекращения огня, - МИД Германии
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