 Сторонам конфликта на Донбассе не хватает политической воли для прекращения огня, - МИД Германии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"О ситуации в Восточной Украине: призываем все стороны срочно выполнить договоренности", - указано в заявлении МИД Германии.
Режим прекращения огня, о котором договорились стороны, не выполняется, заявили в ведомстве. "Мы и дальше видим бесчисленные случаи применения оружия вдоль линии разграничения", - констатируют в немецком МИД.
В течение последних дней в Донбассе погибли 14 украинских солдат, еще 13 получили ранения - это особенно большое количество жертв за последнее время, указывают в ведомстве. Там предполагают, что российские наемники понесли аналогичные потери.
В немецком ведомстве добавляют, что "сторонам конфликта, похоже, не хватает политической воли для длительного прекращения огня".
"Даже самые интенсивные усилия по переговорам завершаются ничем, если не хватает политической воли для их выполнения. Восточная Украина наконец требует видимых шагов в направлении мира", - указано в заявлении МИД Германии.
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когда кацоиды пол века назад оккупировали пол их страны, назвав её Германская Демократическая Республика - аналог нынешней террористической группировки "донецкая народная республика".
Тоже про требования Восточной Германии что-то?
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при комуняках искали славу кпсс,
теперь ищут политического волю ...
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соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе
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в мировой истории еще не било случая добровольного возврата оккупированних территорий
что то я не припоминаю чтоби Гитлер добровольно вернул Польшу или Суддети, а Сталин - часть Финляндии
пусть немци озаботятся территориальной целостностью своего государства, а не скритой поддержкой хуйловской агрессии
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Германия , сначала разберись с этой конторой , а потом уже хлебальник будешь открывать . Пидоры гнойные
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Гаврила был...
Типа енто ....
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