 Лавров о Путине и Трампе: "Возможно, они ходили в туалет вместе"

"Возможно, они ходили в туалет вместе. Это была четвертая встреча", - цитирует главу МИД РФ Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Накануне СМИ распространили информацию о том, что Трамп и Путин в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее публично не сообщалось. В Белом доме заявили, что между президентами не было никакой "второй встречи", а была лишь короткая беседа в конце ужина, устроенного для глав делегаций G20.
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Дрочили
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шота любит трампушка в туалете встречаться...
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В ожидании встречи
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