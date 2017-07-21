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Все про:Лавров (1465) Путин (24052) Трамп (1264)

 Лавров о Путине и Трампе: "Возможно, они ходили в туалет вместе"

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о возможной четвертой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Возможно, они ходили в туалет вместе. Это была четвертая встреча", - цитирует главу МИД РФ Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Темой второго разговора с Путиным в Гамбурге было усыновление американцами российских детей"

Накануне СМИ распространили информацию о том, что Трамп и Путин в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее публично не сообщалось. В Белом доме заявили, что между президентами не было никакой "второй встречи", а была лишь короткая беседа в конце ужина, устроенного для глав делегаций G20.
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другие ассоциации. даная. золотой дождь. шо нє?)))))
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СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ - ЭТО КАК? Не представляется даже...
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Могу предположить, что "брудершафт" и "золотой дождь" в "одном флаконе".
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Россия реально йобнутая страна,хорошо что не сказали что трём и путив вместе какали
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Причём тут политика?! путин по-дружески пошёл помочь и подержать - обычные признаки вежливости президента великой православной страны-бензоколонки.
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Кто ещё считает что русские это люди а рашка это адекватная страна?
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" Возможно, они ходили в туалет вместе "

Дрочили
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І заява очільника МЗС стєрхдєржави???? А най ти сказишся
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Ты подожди, Олег - там еще Машка Захарова в деталях расскажеет - что делали и как парни!
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как много об этом говорили, но, таки, встреча в туалете всплыла :D
шота любит трампушка в туалете встречаться...
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чего это лошадь рекламу гонит?в рабочее время
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Врет, Доня в туалет ходит только вместе с Юлей
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Если кто-то сел с пукиным посрать на одном гектаре, это преподносят как большую дипломатическую победу!
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И кто из них кому делал "золотой дождь" ? Хотя - я не хочу это знать.
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Интересно, они третьего (третью) у туалета не встретили? Тогда я хотя бы понял мужиков...
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У кацапов вся риторика связана с туалетами и унитазами . Совпадение ? Не думаю ... Дедушка Фройд потирает руки ...
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Блин, карлик уже и в туалет один боиться ходить?
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После чего Трамп выглядел загадочно-довольным, а пуцин со смазанной помадой...
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Після Юлі це вже взагалі конкретний зашквар для Трампа...
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Ну ладно в бане сделки заключают, но на параше деловая встреча, умом росию не понять.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров о Путине и Трампе: "Возможно, они ходили в туалет вместе"
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