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 Российский адвокат, с которой встречался сын Трампа, работала на ФСБ, - Reuters

путин трамп

Среди клиентов российского юриста Натальи Весельницкой, которая провела встречу с Дональдом Трампом-младшим в ноябре 2016 года, была Федеральная служба безопасности России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В частности, документы, имеющиеся в распоряжении агентства, свидетельствуют, что Весельницкая успешно представляла интересы ФСБ по делу о владение недвижимым имуществом на северо-западе Москвы в период с 2005 по 2013 год.

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Речь идет о здании основанной ФСБ "военной части 55002", откуда спецслужба хотела выселить ряд частных компаний, которые занимали там площади.

По данным журналистов, сейчас здание занимает компания Электронинторг, которая входит в состав государственной корпорации Ростех. Председателем этой корпорации является бывший сотрудник КГБ СССР Сергей Чемезов.

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Вместе с тем Reuters пишет, что нет никакого подтверждения того, что Весельницкая является агентом российских спецслужб.

"Но тот факт, что она представляла ФСБ в судебном деле, может вызвать вопросы у некоторых политиков в США", - говорится в материале.

ФСБ и Весельницкая отказались отвечать на запрос журналистов относительно их возможного сотрудничества.

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Деньги русской мафии помогли построить бизнес-империю Дональда Трампа
https://www.youtube.com/watch?v=r32CxeWTs1c
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С момента прихода путина к власти - КГБ (ФСБ) в россии - всегда, во всем и везде! И сами они уже власть не отдадут - понимают, что их ждет!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский адвокат, с которой встречался сын Трампа, работала на ФСБ, - Reuters
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