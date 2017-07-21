 Российский адвокат, с которой встречался сын Трампа, работала на ФСБ, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В частности, документы, имеющиеся в распоряжении агентства, свидетельствуют, что Весельницкая успешно представляла интересы ФСБ по делу о владение недвижимым имуществом на северо-западе Москвы в период с 2005 по 2013 год.
Речь идет о здании основанной ФСБ "военной части 55002", откуда спецслужба хотела выселить ряд частных компаний, которые занимали там площади.
По данным журналистов, сейчас здание занимает компания Электронинторг, которая входит в состав государственной корпорации Ростех. Председателем этой корпорации является бывший сотрудник КГБ СССР Сергей Чемезов.
Вместе с тем Reuters пишет, что нет никакого подтверждения того, что Весельницкая является агентом российских спецслужб.
"Но тот факт, что она представляла ФСБ в судебном деле, может вызвать вопросы у некоторых политиков в США", - говорится в материале.
ФСБ и Весельницкая отказались отвечать на запрос журналистов относительно их возможного сотрудничества.
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