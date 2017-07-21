 Путин утверждает, что Украина "захлебывается в коррупции"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они пришли к власти - и что? Коррупции стало еще больше. Украина захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти - и донизу", - сказал он.
Путин напомнил, что находящиеся сейчас у власти в Украине силы пришли к ней в том числе под лозунгом борьбы с коррупцией. "Мало только кричать: "Держи вора!" Надо еще и самому не воровать", - добавил он.
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Але суті це не міняє, Україна тоне в корупції на всіх рівнях влади...
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это утверждает тварь на территории которой недавно был всплеск антикоррупционных митингов против выродка недимона.
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PS https://putinism.wordpress.com/2016/04/21/ozero/
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Они там кроме Украины о чем-то думают еще?
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тфу на них, они крепостные, что с них возьмёшь.....
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разговор с ватником в скайпе
https://www.youtube.com/watch?v=RALMHVm5N4g&t=2s
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Але у вас там ще гірше!
У вас ворогів убивають а друзів відкормлюють щоб самі когось не убили
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Раз про неї сказав ху..ло то її немає???
А може нашій владі почати боротись з корупцією і заробити для себе політичні бали???
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НО РОССИЯ ВЖЕ УТОНУЛА
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а вы госдолг США видели? (с)
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а тот кто об єтом говорит - агент кремля и сепар
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лучше поведал бы чо там с виолончелями,не заплесневели ли в офшорах...климат то влажный,тропический
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Если ПУТЯ говорит правду то это уже не правда просто потому что это говорит ПУТЯ?
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Хрен с два! Империя не демонтажу подлежит, а исключительно - уничтожению.
Выбрал время и оценил, как эти твари изуродовали одну из самых украинских книг 19-го столетия - "Тараса Бульбу".
Страх и ужас! По сути, под фамилией Гоголя тиражируется совсем не гоголевское произведение.
Подробнее:
Почему Тарас Бульба с сыновьями не доехал до Запорожья?
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- у нас в
ссср секса нетУкраине коррупции нет !
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ПС. Умиляюсь Путину про коррупцию 😂😂😂😉😆😉😆
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