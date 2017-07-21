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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7363) Путин (24052)

 Путин утверждает, что Украина "захлебывается в коррупции"

путин

В Украине до сих пор сильна коррупция.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они пришли к власти - и что? Коррупции стало еще больше. Украина захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти - и донизу", - сказал он.

Путин напомнил, что находящиеся сейчас у власти в Украине силы пришли к ней в том числе под лозунгом борьбы с коррупцией. "Мало только кричать: "Держи вора!" Надо еще и самому не воровать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ждут от Украины эффективных антикоррупционных реформ, - Тиллерсон
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Він не бовдур він - ху..ло...
Але суті це не міняє, Україна тоне в корупції на всіх рівнях влади...
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Вже 20 років тоне і ніяк не потоне. І вже не потоне.
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так то оно так но кто бы гавкал ... эта кремлевская мразь
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Путин утверждает, что Украина "захлебывается в коррупции"

===================
это утверждает тварь на территории которой недавно был всплеск антикоррупционных митингов против выродка недимона.
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кого там повязали, Улюкаева илим Силуянова? Или обоих?
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нет, он работает по накатанному плану "антикоррупции". Так в Молдове с додоном проканало, и здесь тоже работает по-тихоньку.
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Завидует просто. У них петух-то растаял, так ясно чем захлёбываются теперь...
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У Путина в Панаме на друга записано 2 миллиарда $ ,он за это забыл рассказать
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Ага, а рашка уже наступает на пятки Финляндии и Сингапуру, того глядишь и обгонит по борьбе с коррупцией.

Они там кроме Украины о чем-то думают еще?
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Сказал самый честный человек... Ржунимагу...
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Это есть карашо,козломордые в собственном крысятнике теперь
Путин утверждает, что Украина "захлебывается в коррупции" - Цензор.НЕТ 6091

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а раша тем времене вдыхает все прелести кремлевско озёрного деребана.....
тфу на них, они крепостные, что с них возьмёшь.....
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Шось тіпа того, але подивіться з верху в коментарях люди на звинувачення в корупції пишуть про рашку і т.д...
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це наші люди. В Рашке все працює по іншому
разговор с ватником в скайпе

https://www.youtube.com/watch?v=RALMHVm5N4g&t=2s
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це так . тільки до тебе одне питання------ їбьоть ? на себе подивись. ми зі своїми самі розберемося.
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ска б"є по найболючішому диктатор!
Але у вас там ще гірше!
У вас ворогів убивають а друзів відкормлюють щоб самі когось не убили
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Ну коррупция больше не стала,может быть даже и уменьшилась немного , но самое главное што никакой борьбы с коррупцией нету а есть имитация этой борьбы - нужны же картинки для Запада (очередной кредитный транш надо же получать )
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Немного картинок относительно немного уменьшенной коррупции

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как хорошо, что ты так избирательно подошел к данной инфографике.
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Её не стало больше......её просто перестали скрывать.
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Есть....небольшое правда - пачками летят с должностей.
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Участковые, патрульные, заместители младшего дворника?
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В 100% корумповане суспільство, не може стати більш корумпованим!!!))))
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Кремлевский пидор , просто зарабатывает политические балы в Украине . А украинцы хлебальник раскрыли и гривой кивают . Хоспади , ну вы и лохи ...
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Значить корупція залежить від того хто про неї говорить?
Раз про неї сказав ху..ло то її немає???
А може нашій владі почати боротись з корупцією і заробити для себе політичні бали???
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Украина коррумпирована полностью . Но мне не нужно , шоб какой-то пидерский вафлист , совал свое ебало в украинские дела . Так доходчиво для тебя
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Может надо с себя начать? Перестать дорожной полиции совать 100 гривен вместо законного штрафа в 200?
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Або вмирати, але не платити лікарю!!! Не все так однозначно, бувають і патові ситуаціі!!!))))
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Заголовок Цензора из разряда "Путин считает, что небо голубое, а трава зеленая". И тут вылазят порохоботы и кричат: "ага, вы считаете, что небо голубое, а трава зеленая, значит вы все агенты кремля".
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Не понимаю, зачем на Цензоре цитируют главного убийцу украинцев и неадекватного недочеловека пуйла?
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Хуйло, ты на себя посмотри, на свою страну и во что ты "дамбас" превратил, в том числе, и в плане коррупции.
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а ему не все равно шо он пристал как банный лист к жопе.
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а у вас негров линчуют! (с)
а вы госдолг США видели? (с)
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то, что он прав, не дает ему право совать свое хлебало в нашу страну.
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Це я тільки що хУЙЛА читав чи комент на форумі?
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С коррупцией у нас беда, но не плешивому хуйлу об этом говорить. Бесится, что кого бы он здесь не садил на царство, народ вносит корректировки мама, не горюй. И янек, и Порох вначале вполне хуйло устраивали, вот только назад в ссср не хотят сами украинцы.
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в Украине нет нет никакой коррупции
а тот кто об єтом говорит - агент кремля и сепар
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Huilo то huilom, но правду сука в этот раз сказал. Обидно до соплей, но правда
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Дивно, але зрадоботи-йулинці твердять те саме.
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І міжнародні антикорупційні організації теж. І простий народ. Всі агенти Кремля короче.
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та да...ольгинские давно уже эту тему прорабатывают.и легковерная зрада.теперь уже и хуйло заветировало правильное направление обработки лохов .
лучше поведал бы чо там с виолончелями,не заплесневели ли в офшорах...климат то влажный,тропический
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сколько уж он наворовал, что даже виолончелисты бабки пачками пакуют
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😊 браво вова ну что ты еще можешь втирать местному обывателю.
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Шоколодного мордою в лайно вже навіть хуйло тикає, а тому все пофігу - "реформатор" хуєв!!!
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В мире еще к сожалению встречаются люди не ценящие чужую жизнь - изрек Чикатило...
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Прохоропдстилки ответе на простой вопрос
Если ПУТЯ говорит правду то это уже не правда просто потому что это говорит ПУТЯ?
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У хуйла работа такая возбуждать укровату. Зрада понимаеш
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Ошибается тот, кто полагает: достаточно, мол, хорошенько, от всей души чтобы, проехаться асфальтоукладчиком по роже этой образины плюгавой и все наладится в паРаше.
Хрен с два! Империя не демонтажу подлежит, а исключительно - уничтожению.
Выбрал время и оценил, как эти твари изуродовали одну из самых украинских книг 19-го столетия - "Тараса Бульбу".
Страх и ужас! По сути, под фамилией Гоголя тиражируется совсем не гоголевское произведение.

Подробнее:
Почему Тарас Бульба с сыновьями не доехал до Запорожья?
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Тут он абсолютно прав! Потому как приложил к этому и сам свои рученки. Но все же мы сами виноваты больше и за это будем жестоко наказаны. Да и по делам его, каждому воздастся!
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Вот вроде бы и прав, но не презу самой корумпированной в Мире страны об этом разглагольствовать.
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Головний корупціонер расссії критикує корупціонерів України...Хуйло,одним словом.!До речі,росія прикладає значних зусиль для насадження і підтримки корупції в Україні через приватний російський бізнес в Україні. Путин утверждает, что Украина "захлебывается в коррупции" - Цензор.НЕТ 3630
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"А я не такой, я не такой, я не такой, Вот я не такой, я не такой, я не такой, Именно я, именно я, я не такой, Они все такие, а я у тебя один не такой!"
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ну, теперь однолинейная порохоботня просто обязана возопить:
- у нас в ссср секса нет Украине коррупции нет !
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Чё это он решил себя на посмешище выставить? "Антикоррупционер" хренов...
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Пусть лучше скажет чем захлебывается Московия.
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ПраКурватура раиси скажет сама за себя и зуб даст, внатуре :
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Лифт вниз (Часть 2) 21st Июль 2017 anti-coloradosПутин утверждает, что Украина "захлебывается в коррупции" - Цензор.НЕТ 3893Уходя от аналогии с лифтом, добавим еще один аспект. Движение к Европейским ценностям - не просто географическое или экономическое явление. В первую очередь, это процесс мировоззренческого выздоровления. Хотим мы того или не хотим, но чем глубже мы входим в Европу, тем больше европейских процедур будут запускаться в механизме работы нашей власти. Изменения будут нарастать и в определенный момент их количество перейдет в качество. Только так. Иначе это не работает. Мы все движемся в Европу и наша исходная точка тоже общая - совок или пост совок. За один день можно только расстрелять тех, кто брал (а значит - способен снова взять) взятки и тех, кто давал (а значит - способен их взять снова). Если представить, что такое произойдет сегодня вечером, то Украина станет страной, в которой самые старшие граждане будут восемнадцати или девятнадцати лет.Посему, движение в Европу, на Запад, к цивилизации -это правильно. Ничего не может ставить такое движение под вопрос. Никакой аргумент не может быть более весомым. Все, кто прямо или косвенно предлагает отказаться от этого направления, либо полезный Кремлю дурак, либо враг. Любой, кто предлагает все сломать и начать все заново, уже не может быть полезным дураком, ибо вот перед нашими глазами - пример Молдовы, а потому - это квалифицированный враг. Поэтому те, кто вчера предлагал устроить «перезагрузку», а вчера - «мобилизацию» - враг.Враг потому, что разрушение не даст нулевой точки отсчета. Кремль уже оплатил и оснастил наших «додонов» и ради мечты о собственной власти они уже легли под врага и готовы оплатить свой прорыв во власть отказом от нашего вменяемого будущего и будущего наших детей и внуков. Самое отвратительное, в этой ситуации, то, что они опять хотят привязать Украину к Москве, которая уже сама не имеет перспектив и летит в пропасть, как лифт с оборванными тросами.Можно посмотреть на каждого из этих негодяев и увидеть, что год и два года назад они не ходили серыми от того, что творилось на фронте, они не таскали туда бронежилеты, каски, кровоостанавливающие, обувь и прочее. Они себя прекрасно чувствовали в самые тяжелые моменты. Они ездили и сейчас ездят в длительные отпуска по дорогим курортам, когда стране нужно быстро двигаться и восстанавливаться. Все они имеют по два-три зарубежных паспорта и знают, куда будут смываться, если все будет плохо.
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Это говорит человек который со своими друзьями РФ обворовают и коррумпируют?😂😂😂 На воре и шапка горит. Размахи в РФ коррупции нужно умножить на 1000 по сравнению с Украиной. Украина придет к тому,когда этих гнид раздавят.
ПС. Умиляюсь Путину про коррупцию 😂😂😂😉😆😉😆
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насмешил - по сравнению с ним и его бандой наши просто мелкие жулики и школота
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Зря вы друзи Максакову к себе в огород пустили, голосистая бабёнка :
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин утверждает, что Украина "захлебывается в коррупции"
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