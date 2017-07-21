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 После учений "Запад-2017" российские военные не останутся на территории Белоруссии, - глава МИД РБ Макей

макей

После российско-беларуских учений "Запад-2017" российские военные не останутся на территории Белоруссии,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Территория Белоруссии никогда не будет территорией, от которой может исходить какая-то угроза, в первую очередь, странам-соседям. Мы убеждены, что после этих учений никакой иностранный военный контингент не останется на территории Белоруссии, никаких дополнительных военных баз не будет размещено", - заявил Макей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины

Напомним, на сентябрь 2017 года запланированы совместные учения России и Беларуси "Запад-2017". Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что совместные российско-белорусские учения могут быть подготовкой к наступательной операции.

Также читайте: Предстоящие учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии не только против Украины, но других стран Европы, - Полторак
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вот почему батька приехал:это не я меня заставили...
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А приймати його на найвищому рівні Україну хто змусив ?
После учений "Запад-2017" российские военные не останутся на территории Белоруссии, - глава МИД РБ Макей - Цензор.НЕТ 2206
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давай на цьому поставим всі крапки над і . ах да..яж забув ..ви ж навіть і цю говірку в нас спулили.... бо у вас немає букви і
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Он сам верит в свою болтовню? Почему это рашистские войска должны покидать территорию рашистской колонии?
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А если вовремя учений царь всея Беларуси Лука1 вдруг занедюжает? Ну разве это не повод пуйлу оказать "дружескую" поддержку беларусам?
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Кстати, такой сценарий описывали и то, что сьвядомыя начнут народ резать...
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в спецназах почти все офицеры, как лугандонские отпускники
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признавайся, кто из вас двоих с гыгом кондитер-инкогнито ?
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Дарэчы об вакацыях :Белорусские туристы ( ватники )попали в ловушку в Крыму
Виктория и Максим остались без денег и документов.

Ситуация с потерей документов часто решается через посольство родины в чужой стране. Неудобно, дорого, но выход есть. Виктория попала в более сложную ситуацию, утратив документы в Крыму. Выбраться с полуострова без паспорта нельзя ни по купленному на самолет билету, ни с помощью паромной переправы, пишетonliner.by.

- Мы ездим отдыхать в Крым каждый год, даже события последних лет нас от этой традиции не оттолкнули, - рассказывает Максим, брат Виктории В одну из ночей к ней в комнату через окно залез вор. Утром приехала полиция, провела все необходимые следственные мероприятия. Украли около 100 тысяч российских рублей и паспорт.
Следователь первоначально нам сказал, что без проблем заверит копию паспорта, с которой Вероника 25 июля улетит по своему билету домой. Мы спокойно отдыхаем: неприятно, конечно, но жизнь продолжается.

- Но вчера поехали к следователю заверять копию паспорта и выяснили, что никто нам ее не заверит, могут дать справку о краже документа. С этой справкой гражданину нужно ехать в посольство, где и дадут временный документ на выезд. Но вот незадача: посольство находится в Москве, а выехать из Крыма без документа нельзя. Гы-гы! Ремарочка.

Максим говорит, что в Посольстве Беларуси в Москве ему предложили такой вариант: к ним приезжает кто-то с нотариальной доверенностью от имени Вероники и возвращается в Крым с документом на временный выезд.
- Даже если допустить, что у нас есть финансовая возможность слетать в Москву и вернуться обратно в Крым (билет в одну сторону стоит сейчас от $200), то нотариус отказывается заверять доверенность без паспорта. Круг замыкается снова.
Помощь пришла из Минска, когда с ребятами связался МИД.
- В Ростове-на-Дону есть отделение Посольства Беларуси в России. Мы отправили им вот такое заявление. Обещали документы отправить почтой. Теперь все зависит от «Почты России». Наш самолет улетает 25 июля, - рассказал Максим.Ибо некуй шастать по ВРЕМЕННО аннексированным территориям .
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Ну конечно !Прямо как и на границе Украины с Молдавией .
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Откуда оно может знать, что путин разместит в своей Белоруси?
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по количественным оценкам, вики верить не нужно - типа 13 тысяч нагонят + Луковские, а будет все 40-50-60, ибо лицом в грязь низя. будет ли там ЧМ 2017 ранний ДЮСШ по футболу ? ) - но цели преследуются, имхо, постучать туфлёй. громко.
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Мы даже не сомневаемся,их же нигде нет,ни в сирии ни на донбассе
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Логическая полная оккупация рашистами Белоруси. О чём может теперь договариваться Порошенко на переговорах с кремлёвской марионеткой Лукашенко?
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Дуже цікаве запитання ... А головне - навіщо приймати на найвищому рівні диктатора , якому жоден порядний голова держави і руки не подасть ?!
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Ну, а если они останутся в Белорусском Автономном округе РФ?
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Не знаю как у Лукашенко со здоровьем, но с позвоночником точно проблем нет, прогибается на все стороны одновременно
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...ЗСУ менше крадуть, але стратегічна корупція залишається: звіт британського генерал-лейтенанта
Міжнародна спільнота має структурувати допомогу в сфері безпеки для України таким чином, щоб спонукати реформи, радить генерал-лейтенант британської армії у відставці Тімоті Еванс, повідомляє оборонне видання США DefenseOne. Еванс є членом Незалежного антикорупційного комітету в сфері оборони, створеного Transparency International для спостереження за реформами оборонного сектору України.

Експерт відзначив, що коли війна тільки розпочалась на cході України, були повідомлення про крадіжки та перепродаж міжнародної допомоги. В деяких випадках, країни-донори надавали перевагу роботі з волонтерами для надання зимових чобіт, пристроїв нічного бачення та захисного обладнання для військ на передовій.

З 2014 року, Міністерство оборони України посилило нагляд та звітність за допомогою через нагальність ситуації та зростання вимог донорів. Це значно ускладнило масштабні зловживання і перепродаж на чорному ринку.

оча нові процедури забезпечать, що зброя та обладнання надійдуть куди треба, сама допомога може виявитись не тим, чого потребує Україна для ведення війни. Військові закупівлі і планування залишаються непрозорими і їх ефективність є під питанням. Основні документи з планування закупівель - втаємничені, включаючи державне оборонне замовлення та щорічний план закупівель зброї та оборонного спорядження, як і пріоритети для допомоги з безпеки.
Непотрібна засекреченість у визначенні потреб оборони обмежує можливість донорів та громадськості отримувати інформацію про те, як розподіляються та витрачаються гроші, виділені на безпеку, - повідомляє Еванс.Український державний гігант оборони - Укроборонпром залишається таємницею. Міністерство оборони може засновувати запит не на оцінці портеб, а на здатності Укроборонпрому виробити той чи інший елемент - це суперечить тому, що має відбуватись.
Для країн-донорів це означає, що ті вимоги, які вони бачать, можуть не відображувати справжні потреби, знижуючи впевненість в тому, що надане устаткування буде ефективно використовуватись. Донори мають використати свій вплив, щоб прискорити реформи, встановити чіткі стандарти реформування, підтримати зміни до закону «Про державну таємницю», щоб надавати більше інформації громадськості, парламенту та інспектуючим установам, - робить висновок експерт.https://ukrainian.voanews.com/a/zsu-menshe-krade-ale-ye-strategichna-koruptsija/3953606.html
...
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>Мы убеждены, что
что значит убеждены, то есть он не уверен
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а ха-ха, наивняк, на Донбассе русни вообще нет.
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учения по стрельбе по трахтурам
с позиции лежа, с колена, в рост и как попадется .... никому не помешают.....
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Та да!Срежут шевроны.В МО РФ,их уволят задним числом и вуаля
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ага.. останутся только кучка зялёных чалавечкаў?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле учений "Запад-2017" российские военные не останутся на территории Белоруссии, - глава МИД РБ Макей
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