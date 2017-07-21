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Все про:Путин (24052) Россия (71494) СССР (729)

 Путин назвал распад СССР самым значительным событием в своей жизни

путин

Событием, которое больше всего повлияло на жизнь президента РФ Владимира Путина, стал распад Советского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в ходе встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Один из школьников поинтересовался, какое событие оказало наибольшее влияние на жизнь Путина.

"Пожалуй, не было такого, чтобы раз - и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Все-таки, наверное, развал Советского Союза", - ответил Путин.

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Напомним, ранее Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века.
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Саме так - завдяки розпаду СРСР Хуйло і став мультимільонером ...
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Рассказывали про какого-то маньяка, который занимал высокую должность в комсомоле, так не расстреляли, а перевели...
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Конечно самое значительное. Он тогда стал миллионером в скв.
Воровал гуманитарку ВАГОНАМИ.
Вывозил СОСТАВАМИ в Финляндию и Швецию нефть, лес и другие природные богатства, когда Питер ГЛОДАЛ!
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Пусть лучше сам сдохнет. По-хорошему. А то ведь будет по-плохому.
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Че,даже важнее когда окуруом ствли звать?
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Не ссы, будут ещё события и похуже, например Гаага за Боинг, а там только начни.
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а це воно не переживе, буде десь на гілляці бовтатись
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ахаха, интересно у бабушек в этот момент похоже климануло))) они ж так мечтали обратно в СССР
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все правильно: если бы не распад СССР и начавшийся бардак, никто б к власти педофила не подпустил...
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тот бардак-ссср и порождал таких дегенератов, от этого и развалился и слава богу
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самое значительное событие он сделает когда сдохнет
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я вот подумал-а какое событие окажет самое сильное влияние на мою жизнь?перебирал события-женитьба там,да доци рождение...война,болезнь у отца серьезная...много событий-и плохих и хороших....но самое СИЛЬНОЕ влияние на мою жизнь окажет СМЕРТЬ ХУЙЛА...я буду просто феноменально счастлив...
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туПин - это типичный совкодрочер - клептоман!!.....
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Та то он встегивает (вербует) пацанов, у них же сейчас выделены оргомные бюджеты на работу со школьниками и молодежью , это после майских протестов по всей РФ
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а ведь он не соврал, не распался так бы и был "молью" в КГБ, а так до Хуйла дослужился
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его к тому времени уже выгнали на пенсию.сразу после замены из начальников дома офицеров в дрездене .но потом опять понадобился.
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Это цирк и бравада для лохов. При сохранившемся ссср оно так бы и служило бледной молью в кгб.
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Честное слово - лучше бы этот придурок и дальше чемодан с труселями за кем нибудь таскал . Для кгбиста это самое ответственное задание! :D
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во время переговоров презиндентов - они пожали друг другу что то.
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еси так хуйло скучаешь по трупу стань трупом
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Оно и понятно - мелкая, ничтожная моль потеряла сытое и теплое место в Дрездене, а кроме как стучать на сослуживцев ничего не умело
Но потом подвернулся один чемодан...
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Мадемуазель Жанна!!! Из Парижа и Сицилии!!!....
- Какое самое главное событие в моей жизни?
-Самое главное событие в вашей жизни- у вас впереди....
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Вечное произведение и вечные расейские шариковы.
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а россия и есть это гавно. замкнутый круг))
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А как же ,бесценный опыт , полученный в школе , благодаря пьяному физруку ?
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не удивительно, что русско-лапотный лишнехромосомный недочеловек пуйло не смирился с распадом империи зла - совка

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Из окурка сразу в президенты, конечно, для него это значительное событие.)
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а я надеюсь еще на распад россии посмотреть
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А он и идет, Оля! 1917 - раз, 1991 - два, 2.... - три! Надеюсь, последний будкт распад! ВСЕ ИМПЕРИИ РАСПАЛИСЬ, РАСПАДЕТСЯ И РОССИЙСКАЯ! Ну логика такая исторического процесса. Тут вопрос -сколько они еще успеют крови пролить и горя принести народам? Украина вон сполна платит за той закат империи. Но мы - выдержим!
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Да нет, пуцькин попросту играет на настроении кацапов, которые надрачивают на совок.
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К вопросу распада СССР... Как может уволиться офицер КГБ не достигнув пенсионного возраста ? Как мог уволится старший офицер КГБ 20 августа 1991 года?
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С чего Вы взяли. На момент увольнения ему было почти 39 лет. Выслуга минимальная для выхода на пенсию 20 лет, с учетом обучения в военном училище.
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Ну тут ху@лу нема чого сумувати, гадить усім підряд, негірше аніж колишній совок.
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педофильное хуйло ещё не разучилось вякать
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...Siemens припиняє поставки обладнання російським державним компаніямРішення прийнято на тлі відправки турбін у Крим всупереч контракту Німецький промисловий конгломерат Siemens AG заявив, що припиняє поставки енергетичного обладнання державним компаніям в Росії і продає свою частку в російській компанії, яка займається обслуговуванням систем управління електростанціями.Раніше в цьому місяці компанія Siemens заявила, що поставлені нею в Росію газові турбіни були перенаправлені в Крим всупереч як європейським санкціям, так і контракту.У Siemens заявили, що компанія «на даний момент припиняє поставки енергоустаткування за існуючими контрактами з підконтрольними державі клієнтами».Концерн також вирішив відмовитися від міноритарної частки в російській компанії «Интеравтоматика», яка надає продукти і послуги для систем управління електростанціями.Також компанія «почала процес розриву ліцензійної угоди з російськими компаніями в сфері поставок обладнання для електростанцій комбінованого циклу.Siemens 11 липня подала позов проти представників компанії «Технопромекспорт» через поставки в Крим газотурбінних установок.Тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати рішення концерну.«Напевно ви будете мене питати про історію із Зіменсом. Відразу скажу, що я залишаю це без коментарів, - сказав Пєсков. - Це питання до компаній, по лінії яких здійснюється ця співпраця, і по лінії цих компаній буде продовжено взаємодію і діалог»...
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Так может самоубийство!
Раз ты так страдаешь...
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Хз... для меня было и есть главным рождение моих детей, в них я продолжусь когда меня не станет... а оно просто ёбнутое, если что, то я Немцова цитирую .
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конечно, иначе бы ты не стал царьком роисси, а был бы кгбшным пенсом в звании, максимум майор, и соседям-алкашам рассказывал бы какой ты Зорге.
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Сидел бы тихо начальником отдела кадров или инспектором по режиму в каком-нибудь ящике.
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ну да, обычным среднестатистическим задротом, которого не повышают, из за бездарности и тупости, но и не выгоняют, потому что свой.
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Можешь соединится с монголией и северной кореей. Братанами по уровню IQ
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Его походу,даже распад собственного мозга,меньше волнует,чем розвал совка
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Самое значительное событие, в твоей паскудной жизни, когда твой папа (козел) не воспользовался презервативом.

Как там у Леся?
Сучій сину, ху...овий нєдоносок! .... Чом не втопив я тебе в малаф'ї як ти родився? Чом не засунув в жопу головою і задушив? О курвяча сімейка! Зажди ж у мене!
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Козел недоделанный. А про захват чужих территорий не хочешь поговорить? А про многочисленные убийства ?
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А полный и окончательный развал Рашки станет ещё более значимым событием всей его никчемной жизни.
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Ребята журналисты, перестаньте рекламировать всякое хуйло! Плиииз...
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- Какое самое главное событие в моей жизни?
- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!.
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Продолжим вчерашний ликбез для начинающего аналитика.

Помните сколько здесь комментаторов забрасывало мою страницу ссылками о том, что немецкие турбины оказались в Крыму? Но я спокойно отвечаю, что есть тренд - РФ токсична, РФ под санкциями, западные компании не враги себе, ибо это всё чрезвычайно серьезно. Мировой западный разум не для того ввел 8 Пакетов от США и 3 Пакета от ЕС, чтобы кто-то легко это нарушал. Иначе - в чем смысл? Это же тренд очень долгосрочный или Колесо Истории. И вот сегодня мы имеем ответ:
Siemens полностью уходит из России - компания сделала официальное заявление (может, это их убережет от штрафа, О.П.)Вчерашняя чайка о том, что США что-то сворачивают в Сирии. Сегодня имеем ответ (также в прессу попали данные о 10 военных базах или точках размещения войск США в Сирии).
Директор ЦРУ про Сирию:
Обязательство США состоит в том, чтобы давать России отпор, не позволить ей продолжать экспансию. Мы ищем такие сферы в Сирии, где мы можем действовать на благо американских интересов, а не на благо их (российских) интересов.
Хорошего послеобеда.

Олег П .
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Вован,клин вышибается клином!Сразвалом Рахи,забудешь о совке
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Брешет, как всегда, самым значимым событием его жизни было вручение ему Собчаком своего портфеля.
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Лифт вниз (Часть 1) 21st Июль 2017 anti-colorados
Путин назвал распад СССР самым значительным событием в своей жизни - Цензор.НЕТ 6372 «Васильиваныч и Петька летят в самолете и вдруг обнаруживают, что экипажа в кабине пилотов нет. Делать нечего, решили взять управление на себя. Они сели в кресла, пристегнулись, взяли в руки штурвалы и вроде успокоились. И тут Васильиваныч твердым голосом спрашивает:- Петька, приборы?- Пятьдесят, Васильиваныч! - бодро ответил Петька.- Что, «пятьдесят»?- А что, «приборы»?»Бородатый анекдот.Вчера в Сети бодро обсуждали некий персонаж под псевдонимом Румынская Сотня. Конечно, масштаб этого персонажа не стоит ни времени, ни усилий на описание его подвигов, но кое-что там очень поучительно и нам следует извлечь из этого урок. Все началось с его панических сообщений о том, что в Молдове происходит кремлевский реванш и «патриоты разбегаются! Из страны. Основанием для этого послужило не только избрание очень близкого Кремлю президента Додона, который в единственном числе присутствовал на ежегодном российском шоу «день победы», но и принятыми изменениями в избирательную систему государства. В общем, крен Молдовы в сторону Кремля - очевиден и тут особенно рассуждать не о чем. Единственное, что сдерживает Кишинев от возвращения под протекторат старой митрополии - Приднестровье.Но нас интересует не так Додон и прочая ФСБшная стая, а именно молдавские «патриоты и анти коррупционеры». Почему-то принято считать, что самым ярким примером ведения гибридной войны является оккупация Крыма и вторжение российских войск и наемников на Донбасс. На самом деле, самым оптимальным использованием тактики гибридной войны является манипуляция внутренними ресурсами страны так, чтобы в итоге получить желаемый результат. Высший пилотаж - это когда не пришлось применять силу и даже не было необходимости угрожать ее применением. Это значит, что все прошло по плану.Молдова - яркий тому пример. Собственно говоря, Москву не устраивал европейский выбор Кишинева и учитывая войну в Украине, россияне просто не могли всерьез реализовать военную угрозу со стороны Приднестровья. Не имея устойчивой логистики с анклавом, которая проходила по территории Украины, и которой теперь уже нет, Россия просто подставила бы свою группировку, которая очень быстро перестала бы существовать. И тогда был приведен в жизнь план ликвидации неугодного руководства страны руками самих молдаван.
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Продолжение....
Что характерно, изначально было предусмотрено две фазы операции. Первая фаза должна была привести к смещению сил оппонентов из руководства страной. Оказалось, что для этого не нужен теракт или какая-то другая боевая операция. Просто можно использовать настроения полезных дураков, которые бесплатно сделают то, чего не сможет сделать самый крутой спецназ.Речь идет именно о дураках, ибо если они не замечают почти открытого манипулирования и принимают свое бесноватое поведение с отключенными мозгами за патриотизм, борьбу с коррупцией и прочим - как свои собственными порывы, то никакого другого определения, кроме как дураки, они не заслуживают. То, что они в конце концов сделали, можно описать простой аналогией, выглядящей примерно так.Некие люди вошли в лифт и он двинулся в путь. И тут кто-то выдает прозрение о том, что их не так везут и вообще, вот эти тросы сверху кабины стесняют их свободу и тянут назад. И вообще, в лифте грязно и сильно воняет. Публика возбуждается, лезет на крышу лифта и начинает резать тросы подручными средствами. Они уже все перепачканные, грязные и в порванной одежде, но вот последняя жила троса перерезана и тут они обнаруживают, что лифт полетел вниз, визжа, искря и набирая скорость. В этот момент, «борцуны» исполняются ужаса и обнаруживают в своем рту крик, а чуть ниже, все более нарастающие признаки диареи.Вот именно на этой стадии сейчас находится тот персонаж, о котором мы вспоминали в самом начале. Молдаване сами, своими руками уничтожили курс на Европу, а теперь громче всех орут о реванщизме. Что характерно, даже в этот момент до них не доходит, что основную работу по выполнению первой фазы операции ФСБ они сделали самостоятельно и с болезненным возбуждением. Они разрушили то, что считали вредным и даже не думали, что же останется на месте развалин бывшей власти. Но об этом думали в Москве. Они просто ждали, пока придурки закончат свою работу, а дальше им действовать уже легко и просто. Додоны были заготовлены заранее, в них были вложены соответствующие средства и результат - вот он.Мораль этой истории такова. Лифт был действительно грязным и вонючим. Но он исправно вез к нужной цели. Для того, чтобы он стал чистым и приятным, надо было просто самим в нем не гадить и устроить уборку. А потом - контролировать, чтобы никто не нагадил снова. Это - грязная и кропотливая работа. Но борцы решили поломать весь лифт.
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Скоро будет и второе по значимости у тебя Вовочка событие - распад Рашки!
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не могу понять цензор.... на кой вылаживают каждый высер этого ублюдка и его рыло ..плешивого суриката
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 3 ч.3 часа назад

Так, ну и кого сегодня будут целовать в животик?

Путин назвал распад СССР самым значительным событием в своей жизни - Цензор.НЕТ 456

а то самое значительное событие в жизни..."Сириус" в Сочи.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин назвал распад СССР самым значительным событием в своей жизни
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