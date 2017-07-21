 Путин назвал распад СССР самым значительным событием в своей жизни

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в ходе встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Один из школьников поинтересовался, какое событие оказало наибольшее влияние на жизнь Путина.
"Пожалуй, не было такого, чтобы раз - и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Все-таки, наверное, развал Советского Союза", - ответил Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века.
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Воровал гуманитарку ВАГОНАМИ.
Вывозил СОСТАВАМИ в Финляндию и Швецию нефть, лес и другие природные богатства, когда Питер ГЛОДАЛ!
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Но потом подвернулся один чемодан...
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- Какое самое главное событие в моей жизни?
-Самое главное событие в вашей жизни- у вас впереди....
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Раз ты так страдаешь...
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Как там у Леся?
Сучій сину, ху...овий нєдоносок! .... Чом не втопив я тебе в малаф'ї як ти родився? Чом не засунув в жопу головою і задушив? О курвяча сімейка! Зажди ж у мене!
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- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!.
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Помните сколько здесь комментаторов забрасывало мою страницу ссылками о том, что немецкие турбины оказались в Крыму? Но я спокойно отвечаю, что есть тренд - РФ токсична, РФ под санкциями, западные компании не враги себе, ибо это всё чрезвычайно серьезно. Мировой западный разум не для того ввел 8 Пакетов от США и 3 Пакета от ЕС, чтобы кто-то легко это нарушал. Иначе - в чем смысл? Это же тренд очень долгосрочный или Колесо Истории. И вот сегодня мы имеем ответ:
Siemens полностью уходит из России - компания сделала официальное заявление (может, это их убережет от штрафа, О.П.)Вчерашняя чайка о том, что США что-то сворачивают в Сирии. Сегодня имеем ответ (также в прессу попали данные о 10 военных базах или точках размещения войск США в Сирии).
Директор ЦРУ про Сирию:
Обязательство США состоит в том, чтобы давать России отпор, не позволить ей продолжать экспансию. Мы ищем такие сферы в Сирии, где мы можем действовать на благо американских интересов, а не на благо их (российских) интересов.
Хорошего послеобеда.
Олег П .
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«Васильиваныч и Петька летят в самолете и вдруг обнаруживают, что экипажа в кабине пилотов нет. Делать нечего, решили взять управление на себя. Они сели в кресла, пристегнулись, взяли в руки штурвалы и вроде успокоились. И тут Васильиваныч твердым голосом спрашивает:- Петька, приборы?- Пятьдесят, Васильиваныч! - бодро ответил Петька.- Что, «пятьдесят»?- А что, «приборы»?»Бородатый анекдот.Вчера в Сети бодро обсуждали некий персонаж под псевдонимом Румынская Сотня. Конечно, масштаб этого персонажа не стоит ни времени, ни усилий на описание его подвигов, но кое-что там очень поучительно и нам следует извлечь из этого урок. Все началось с его панических сообщений о том, что в Молдове происходит кремлевский реванш и «патриоты разбегаются! Из страны. Основанием для этого послужило не только избрание очень близкого Кремлю президента Додона, который в единственном числе присутствовал на ежегодном российском шоу «день победы», но и принятыми изменениями в избирательную систему государства. В общем, крен Молдовы в сторону Кремля - очевиден и тут особенно рассуждать не о чем. Единственное, что сдерживает Кишинев от возвращения под протекторат старой митрополии - Приднестровье.Но нас интересует не так Додон и прочая ФСБшная стая, а именно молдавские «патриоты и анти коррупционеры». Почему-то принято считать, что самым ярким примером ведения гибридной войны является оккупация Крыма и вторжение российских войск и наемников на Донбасс. На самом деле, самым оптимальным использованием тактики гибридной войны является манипуляция внутренними ресурсами страны так, чтобы в итоге получить желаемый результат. Высший пилотаж - это когда не пришлось применять силу и даже не было необходимости угрожать ее применением. Это значит, что все прошло по плану.Молдова - яркий тому пример. Собственно говоря, Москву не устраивал европейский выбор Кишинева и учитывая войну в Украине, россияне просто не могли всерьез реализовать военную угрозу со стороны Приднестровья. Не имея устойчивой логистики с анклавом, которая проходила по территории Украины, и которой теперь уже нет, Россия просто подставила бы свою группировку, которая очень быстро перестала бы существовать. И тогда был приведен в жизнь план ликвидации неугодного руководства страны руками самих молдаван.
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Что характерно, изначально было предусмотрено две фазы операции. Первая фаза должна была привести к смещению сил оппонентов из руководства страной. Оказалось, что для этого не нужен теракт или какая-то другая боевая операция. Просто можно использовать настроения полезных дураков, которые бесплатно сделают то, чего не сможет сделать самый крутой спецназ.Речь идет именно о дураках, ибо если они не замечают почти открытого манипулирования и принимают свое бесноватое поведение с отключенными мозгами за патриотизм, борьбу с коррупцией и прочим - как свои собственными порывы, то никакого другого определения, кроме как дураки, они не заслуживают. То, что они в конце концов сделали, можно описать простой аналогией, выглядящей примерно так.Некие люди вошли в лифт и он двинулся в путь. И тут кто-то выдает прозрение о том, что их не так везут и вообще, вот эти тросы сверху кабины стесняют их свободу и тянут назад. И вообще, в лифте грязно и сильно воняет. Публика возбуждается, лезет на крышу лифта и начинает резать тросы подручными средствами. Они уже все перепачканные, грязные и в порванной одежде, но вот последняя жила троса перерезана и тут они обнаруживают, что лифт полетел вниз, визжа, искря и набирая скорость. В этот момент, «борцуны» исполняются ужаса и обнаруживают в своем рту крик, а чуть ниже, все более нарастающие признаки диареи.Вот именно на этой стадии сейчас находится тот персонаж, о котором мы вспоминали в самом начале. Молдаване сами, своими руками уничтожили курс на Европу, а теперь громче всех орут о реванщизме. Что характерно, даже в этот момент до них не доходит, что основную работу по выполнению первой фазы операции ФСБ они сделали самостоятельно и с болезненным возбуждением. Они разрушили то, что считали вредным и даже не думали, что же останется на месте развалин бывшей власти. Но об этом думали в Москве. Они просто ждали, пока придурки закончат свою работу, а дальше им действовать уже легко и просто. Додоны были заготовлены заранее, в них были вложены соответствующие средства и результат - вот он.Мораль этой истории такова. Лифт был действительно грязным и вонючим. Но он исправно вез к нужной цели. Для того, чтобы он стал чистым и приятным, надо было просто самим в нем не гадить и устроить уборку. А потом - контролировать, чтобы никто не нагадил снова. Это - грязная и кропотливая работа. Но борцы решили поломать весь лифт.
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Так, ну и кого сегодня будут целовать в животик?
а то самое значительное событие в жизни..."Сириус" в Сочи.
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