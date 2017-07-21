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 Политика Украины, Экономика
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Все про:транспорт (1212) стратегия (94) Гройсман (3196) Мининфраструктуры (487)

 Гройсман поручил Минифраструктуры разработать единую стратегию развития транспортной отрасли

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует разработку единой стратегии развития транспортной отрасли, включая железнодорожный транспорт, порты и авиасообщение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Инфраструктура - чрезвычайно важна для развития экономики, утверждения позиций Украины на международных рынках, создания рабочих мест. Нам нужно, чтобы "Укрзализныця", порты, речной транспорт, автомобильные дороги - все работало, как единая система, которая позволяет бизнесу развиваться и достигать своих целей ", - сказал Гройсман.

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"Сегодня нам нужна стратегия развития транспорта - и по железной дороге и по автомобильным дорогам, и по портам, и по авиасообщению. В то время, когда все в мире наращивают свой логистический потенциал, мы его просто теряем - из-за отсутствия стратегии, из-за недостаточной прозрачности и открытости транспортной отрасли", - подытожил глава правительства.

Премьер-министр поручил через месяц-полтора созвать совещание, на котором Министерству инфраструктуры поручено представить соответствующие наработки по стратегического видения развития транспортной отрасли Украины.

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для решения задачи, таким нехитрым способом В.Гройман планирует рекрутировать снова единственного топ-менеджера всех транспортных компаний Украины Януковича В.Ф.
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Министерству инфраструктуры некогда глупостями заниматься. Оно всё никак в Укрзализницу лапы загребущие не запустит.
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а не хочешь с харьковскими платежками разобраться или так по каждой области отдельно украинцев будут обдирать как баранов на заклание.
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они уже разрабатывали Великий Контейнерный Путь, что на этот раз? на какое ноу хау распилят народную денешку ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поручил Минифраструктуры разработать единую стратегию развития транспортной отрасли
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