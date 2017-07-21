 Гройсман поручил Минифраструктуры разработать единую стратегию развития транспортной отрасли

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Инфраструктура - чрезвычайно важна для развития экономики, утверждения позиций Украины на международных рынках, создания рабочих мест. Нам нужно, чтобы "Укрзализныця", порты, речной транспорт, автомобильные дороги - все работало, как единая система, которая позволяет бизнесу развиваться и достигать своих целей ", - сказал Гройсман.
"Сегодня нам нужна стратегия развития транспорта - и по железной дороге и по автомобильным дорогам, и по портам, и по авиасообщению. В то время, когда все в мире наращивают свой логистический потенциал, мы его просто теряем - из-за отсутствия стратегии, из-за недостаточной прозрачности и открытости транспортной отрасли", - подытожил глава правительства.
Премьер-министр поручил через месяц-полтора созвать совещание, на котором Министерству инфраструктуры поручено представить соответствующие наработки по стратегического видения развития транспортной отрасли Украины.
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