 Очередной случай ботулизма зафиксирован на Хмельнитчине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Специалисты Госпродпотребслужбы, установили, что 59-летняя пациентка Хмельницкой городской инфекционной больницы 13 июля была госпитализирована с диагнозом "ботулизм, средняя форма тяжести". Женщина рассказала медикам, что употребляла консервированную продукцию домашнего изготовления (тушенка из свинины) и рыбную консерву промышленного производства (килька в томате).
Ранее сообщалось о 62 случая ботулизма в Украине с начала года.
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Женщина рассказала медикам, что употребляла консервированную продукцию домашнего изготовления (тушенка из свинины) и рыбную консерву промышленного производстваИсточник: https://censor.net.ua/n448706
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