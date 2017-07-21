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Все про:болезнь (371) рыба (147) Хмельнитчина (373) Госпродпотребслужба (65)

 Очередной случай ботулизма зафиксирован на Хмельнитчине

рыба ботулизм вяленая

В Хмельницкой области зафиксирован очередной случай ботулизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Специалисты Госпродпотребслужбы, установили, что 59-летняя пациентка Хмельницкой городской инфекционной больницы 13 июля была госпитализирована с диагнозом "ботулизм, средняя форма тяжести". Женщина рассказала медикам, что употребляла консервированную продукцию домашнего изготовления (тушенка из свинины) и рыбную консерву промышленного производства (килька в томате).

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Ранее сообщалось о 62 случая ботулизма в Украине с начала года.
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Это какая-то бактериологическая диверсия. Не может же целая страна в одночасье утратить культуру приготовления и потребления пищевых продуктов. Каждый день то сальмонеллез, то ботулизм.
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Та ладно! Была бы диверсия, было бы, как минимум 62 тысячи. Но, в главном вы правы- неприятно как-то. Вот, в Мариуполе. например- единственный случай, на полмиллиона жителей. А всё равно- неприятно!!!
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Какая нафиг диверсия,ботулизмом болели всегда,даже при есересер,в котором даже секса не было,не то шо болячек,просто это инфогибрид против определенного человека и министерства
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Если отсутствие санитарноэпидемиологического контроля за поступающей на рынок продукцией и отсутствие сывороток в медучреждениях считать диверсией то да
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Уважаемые! Бутулизм страшная болезнь. Не берите рыбу у частников, ПОКУПАЙТЕ В СУПЕР-ПУПЕР МАРКЕТАХ. Там она "свежее" года на три.
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та причем здесь рыба?если она свинину в банки закатывала ?при температуре 100 или мееньше градусов...а надо как минимум 120?
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Да блин в такую жару 20 случаев , это блин мизер. При чем твои "свинные" режимы?
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причем здесь жара?микробы ботулизма развиваются в бескислородной среде при недостаточной термической обработке(баз автоклава).а если в кастрю.ле кипятить-но как раз ботулизм и поймаешь
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Да блин какие автоклавы были в украинцев с покон веков? И колбаса домашняя в смальце, и окорока, и сало соленое, и много-много другого. И кто возле рыбы, сушенная, вяленая, соленая в бочках. Что ты несешь?
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Конечно! Когда они завонявшуюся снимают с прилавка и отправляют в цех , где химикатами с нее делают копченую и другую гадость. (А эту рыбу норвежцы выловили еще в прошлом веке, пока она к нашим барыгам дошла).
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статью почитай...

Женщина рассказала медикам, что употребляла консервированную продукцию домашнего изготовления (тушенка из свинины) и рыбную консерву промышленного производстваИсточник: https://censor.net.ua/n448706
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Да что читать? Я жизнь прожил и перепробовал всего. Ну не кто же не говорит, что вздувшиеся банки жрать надо.
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да ну нах, украинские хозяйки из ничего шедевры готовят.
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а что такого я написал? плохопросоленная рыба летом, масляные торты, майонезные салаты, домашние консервы летом - это всегда был рассадник бактерий и грибов
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А що ти пропонуєш їсти? Конкретно, ну те що небезбечне?)
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м-даааа. т.е рыбу вяленую и копчёную, а так же домашнюю консервацию Вы не можете исключить из рациона, я правильно понял? это проблематично?
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Можу. Але, ви впевнені, що скуштувавши інші продукти, а саме: яйця, молоко, вершки, сало, м'ясо, полуницю ( продовжувати?)ви не опинитися на лікарняному ліжку?
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я не употребляю сырое молоко, сливки, яйца. насчёт клубники, не в курсе. но можно хотябы то, что я написал не жрать? 99% из тех, о ком писали пострадали от рыбы.
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Сушену рибу на території України Їдять тисячоліттями. Що робиться останнім часом- не зрозуміло. Скільки закликів не їсти рибу-ще не було ніколи То давайте замість закупити антидот будемо пропагувати китайську рибну стружку виготовлену з сої...
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Да это все хренотень! Это банальная реклама барыгам, которые гнылую рыбу продают в супермпркетах. Эта рыба с маркетов и в оппе уже побывала!!!
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