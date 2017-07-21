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 Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

спайсер

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ушел в отставку по собственному желанию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что решение об отставке Спайсер принял утром 21 июля. Как утверждает источник, в разговоре с президентом Дональдом Трампом Спайсер категорически не согласился с его решением назначить нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома.

По данным NYT, Трамп попросил Спайсера остаться на своей должности, но пресс-секретарь ответил, что считает назначение Скарамуччи серьезной ошибкой, после чего подал в отставку.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Трамп может назначить Скарамуччи главой департамента коммуникаций в администрации американского лидера.

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Полгода президент, а от него уже бегут. У нас о собственной отставке чинуши можно только мечтать.
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Стець обещал уйти через год после назначения. А ушел через сколько?
Тем не менее ушел, видимо не верит в светлое будущее шоколадного мародера и имеет мозгов больше чем подчиненные ему боты.
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Давненько.
В отличие от некоторых, у меня реальная жизнь, с реальной работой, реальной заработной платой, реальными растущими ценами на все. Потому нет возможности круглые сутки ошиваться на цензоре и макать соево-ольгинских ботов и их дерьмо.
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Конечно. Твоя жизнь - виртуальная.
У тебя сколько ников на Цензоре было? Десяток? Полтора?
Ты все время лжешь, занимаешься демагогией и выкручиваешься как глист, когда тебя ловят на брехне.
Ты не человек, ты - бот. Вся твоя жизнь - легенда в методичке.
Видишь, Галя: Стець уже сбежал. А куда ты бежать будешь?
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Нікуди. Я в Києві на Троєщині живу. Маю фірму на проспекті Бажана. По вихідним їжджу в село Хрещатик-там тесть з тещею та мій дім. Живу повноцінним життям сам і даю жити іншим. Та нікого першим не ображаю.
А ти нещасна людина.
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Нет, Галя. Я живу будущим. И в этом будущем нет места таким как ты.
Нет места, подонкам, подлецам, лгунам, предателям, мародерам и прочей кацапской сволочи.
Потому и спрашиваю, куда бежать будешь? В Ростов, в Липецк?
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Я отстоял свое право жить в своей стране, в Украине! 2 мая 2014 года на ул. Греческая, отстоял.
Понадобится - отстою снова.
И я за тебя не решаю, просто спрашиваю: куда?
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Я трохи раніше. На двох Майданах. А за свій один день боротьби можеш взяти собі на поличці пиріжок.
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Я в курсе, Галя. Твоя борьба на двух Майданах, такая же правдивая как твои посты на Цензоре.
Так сколько, говоришь, у тебя было ников? А то я со счета сбился.
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Галя-це моя дружина. Та бачу, що запам'ятати цього ти не здатний-бо ненависть тобі розум затьмарила. То і грець з тобою.
За мої ніки спитай адміна-адже мені ти не віриш. А коли не віриш-то і розмова з тобою закінчена.
Йди, готуйся ще один день поборотися за свої права, "борець-одноднєвка"!
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І вчи мову, якщо ти українець. І спілкуйся нею.
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Не мова, не вышиванка не сделает тебя Украинцем!
Оселедець і довгі вуса теж!

Украину нужно иметь в сердце, в душе! А не в вышиванке!
Не давай не прошенных советов, тогда не узнаешь куда тебе пойти.
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І не плюндрують мову своєю азІрІвщиною. Це наостанок.
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Спайсер сравнивал Асада с Гитлером и обвинял Дамаск в химических атаках.
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А также с пеной у рта отрицал связи шайки Рыжего с русней...
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Визит педофила в Белгород :
с сегодняшней властью в Украине мы ничего не сможем сделать...
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признался себе в том, что заглядывался на немытую голову Захаровой?)) походу их вместе возили на глобал.
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Скоро министр обороны США посетит Киев...ждём-с....
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рушится карточный домик Трампа..... будем посмотреть, как акула бизнеса и пока ещё президент, бдет реагировать на такие выпады.....
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Себестоимость сланцевой нефти в США упала до 38 баков за баррель...,ждём-с концерт в кремле...
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_Удивлены либо только что узнавшие про существование США и рашки, либо клинические идиоты.
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_Из ставки сообщника бес-путина разбегаются даже говорящие головы - те, кто по определению имеют весьма эластичные принципы и совесть.
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"Остальные вопросы моему пресс-секретарю". - Путин х*Йло ?, - Да таки х*Йло !
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у нас на казахских интернет ресурсах кацапы пишут что Украина как государство кончилось,читая что вы пишете про свою страну можно так подумать,хотя по уровню жизни мы в Казахстане ниже
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Не верь здесь тем писакам , которые плохо пишут про Украину , так как это не украинцы , а либо ольгинские боты , либо представители пятой колонны кремля в Украине !
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Здравия всем! Да хрень это все а вот то что вчера не стало Лидера Линкин Парк- вот это действительно печально. Это была одна из немногих групп которая писала серьезные и умные тексты - это одна из любимых моих групп современности. И хотя их песни считались "темными" ( не в смысле дьявольскими а в смысле печальными и трагическим на гране фола) но они были правдивы! Еще один не выдержал "счастливой жизни" на этой Планете и отказался от дальнейшей игры совершив самоубийство. Печально! Но его Намб и Каталист навсегда останутся в памяти людей! Это самоубийство- это протест этому Миру, "мы живем в городе братской любви, нас помнят пока не платим за свет..." (С)
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