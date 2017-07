 Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Отмечается, что решение об отставке Спайсер принял утром 21 июля. Как утверждает источник, в разговоре с президентом Дональдом Трампом Спайсер категорически не согласился с его решением назначить нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома.По данным NYT, Трамп попросил Спайсера остаться на своей должности, но пресс-секретарь ответил, что считает назначение Скарамуччи серьезной ошибкой, после чего подал в отставку.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Трамп может назначить Скарамуччи главой департамента коммуникаций в администрации американского лидера.