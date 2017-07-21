 Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что решение об отставке Спайсер принял утром 21 июля. Как утверждает источник, в разговоре с президентом Дональдом Трампом Спайсер категорически не согласился с его решением назначить нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома.
По данным NYT, Трамп попросил Спайсера остаться на своей должности, но пресс-секретарь ответил, что считает назначение Скарамуччи серьезной ошибкой, после чего подал в отставку.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Трамп может назначить Скарамуччи главой департамента коммуникаций в администрации американского лидера.
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Тем не менее ушел, видимо не верит в светлое будущее шоколадного мародера и имеет мозгов больше чем подчиненные ему боты.
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В отличие от некоторых, у меня реальная жизнь, с реальной работой, реальной заработной платой, реальными растущими ценами на все. Потому нет возможности круглые сутки ошиваться на цензоре и макать соево-ольгинских ботов и их дерьмо.
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У тебя сколько ников на Цензоре было? Десяток? Полтора?
Ты все время лжешь, занимаешься демагогией и выкручиваешься как глист, когда тебя ловят на брехне.
Ты не человек, ты - бот. Вся твоя жизнь - легенда в методичке.
Видишь, Галя: Стець уже сбежал. А куда ты бежать будешь?
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А ти нещасна людина.
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Нет места, подонкам, подлецам, лгунам, предателям, мародерам и прочей кацапской сволочи.
Потому и спрашиваю, куда бежать будешь? В Ростов, в Липецк?
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Понадобится - отстою снова.
И я за тебя не решаю, просто спрашиваю: куда?
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Так сколько, говоришь, у тебя было ников? А то я со счета сбился.
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За мої ніки спитай адміна-адже мені ти не віриш. А коли не віриш-то і розмова з тобою закінчена.
Йди, готуйся ще один день поборотися за свої права, "борець-одноднєвка"!
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Оселедець і довгі вуса теж!
Украину нужно иметь в сердце, в душе! А не в вышиванке!
Не давай не прошенных советов, тогда не узнаешь куда тебе пойти.
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С чего вдруг?
Одесса!
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с сегодняшней властью в Украине мы ничего не сможем сделать...
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http://www.businessinsider.com/senators-seek-investigation-of-scaramucci-russia-meeting-2017-1
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