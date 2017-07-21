 Оголившаяся в АП активистка задержана, ее уведомят о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.
"Она задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, сейчас находится в Печерском райправлении. Решается вопрос об уведомлении ее в подозрении", - рассказали агентству в главке, добавив, что предварительная квалификация действий девушки - по статье УК "хулиганство".
Как сообщалось, в пятницу днем спустя несколько минут после начала церемонии подписания межправительственных договоров в присутствии глав Украины и Беларуси молодая девушка скинула с себя пиджак, под которым отсутствовала иная одежда, и таким образом оголила грудь, на которой было написано "Жыве Беларусь!". Эти же слова она выкрикивала все время, пока присутствующие на мероприятии сотрудники государственной охраны не вывели ее, на чем инцидент был исчерпан.
Сотрудник пресс-службы главы Украинского государства подтвердил, что эта девушка прошла на событие как аккредитованный сотрудник СМИ. Ряд украинских интернет-изданий сообщают, что устроившую акцию девушку зовут Анжелина Диаш и она является активисткой движения "FEMEN". В СМИ также появилась информация, что девушка предъявляла удостоверение журналистики газеты "Деловая столица".
В самом движении подтвердили, что одна из их активисток "совершила акт секстремизма": "Прорвавшись сквозь охрану, топлесс активистка выкрикивала лозунги "Жыве Беларусь!" и "Стоп диктатура!".
Сотрудники Печерского райуправления полиции и Управления государственной охраны (УГО) проводили профилактическую беседу с активисткой.
В издательской группе (ИГ) "Картель" заявили, что девушка использовала фальшивое удостоверение газеты "Деловая столица", входящей в состав ИГ "Картель". ЧАО "Картель" подало заявление в Национальную полицию из-за использования фальшивого документа.
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https://www.youtube.com/watch?v=wTtTnp4ZubI
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Главное - не оставаться им и не размазывать его по столу...
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Что оценят дороже ?! ))))))
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1. Журналюги довольны, картинка есть, шума много !
2. Деффки более чем, отомстили как-никак за издевательства над ними гэбни в Беларуси.
3.У агрофюрера в штанах потеплело.
Занавес : А может нет? :
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