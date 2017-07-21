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Все про:Femen (581) Администрация_Президента (1471) Лукашенко (1666) Порошенко (13467) скандал (5045)

 Оголившаяся в АП активистка задержана, ее уведомят о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция

в ап голая

Активистка движения "FEMEN", попытавшаяся провести акцию во время подписания украинско-белорусских межправительственных документов в администрации президента Украины в присутствии глав государств, задержана, решается вопрос об уведомлении ее о подозрении в хулиганстве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

"Она задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, сейчас находится в Печерском райправлении. Решается вопрос об уведомлении ее в подозрении", - рассказали агентству в главке, добавив, что предварительная квалификация действий девушки - по статье УК "хулиганство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полуголая девушка выскочила к Порошенко и Лукашенко во время подписания официальных документов. ВИДЕО

Как сообщалось, в пятницу днем спустя несколько минут после начала церемонии подписания межправительственных договоров в присутствии глав Украины и Беларуси молодая девушка скинула с себя пиджак, под которым отсутствовала иная одежда, и таким образом оголила грудь, на которой было написано "Жыве Беларусь!". Эти же слова она выкрикивала все время, пока присутствующие на мероприятии сотрудники государственной охраны не вывели ее, на чем инцидент был исчерпан.

Сотрудник пресс-службы главы Украинского государства подтвердил, что эта девушка прошла на событие как аккредитованный сотрудник СМИ. Ряд украинских интернет-изданий сообщают, что устроившую акцию девушку зовут Анжелина Диаш и она является активисткой движения "FEMEN". В СМИ также появилась информация, что девушка предъявляла удостоверение журналистики газеты "Деловая столица".

В самом движении подтвердили, что одна из их активисток "совершила акт секстремизма": "Прорвавшись сквозь охрану, топлесс активистка выкрикивала лозунги "Жыве Беларусь!" и "Стоп диктатура!".

Сотрудники Печерского райуправления полиции и Управления государственной охраны (УГО) проводили профилактическую беседу с активисткой.

В издательской группе (ИГ) "Картель" заявили, что девушка использовала фальшивое удостоверение газеты "Деловая столица", входящей в состав ИГ "Картель". ЧАО "Картель" подало заявление в Национальную полицию из-за использования фальшивого документа.
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Что-то в администрации президента пошло не так. Приехал к Порошенко Лукашенко. Стали брифинг бодрый проводить. Сначала упал в обморок глава Погранслужбы Назаренко. Комок к горлу подкатил, глаза закатились. Никто не обратил внимания. Ну х..ле, бывает. А Лука молодец, стульчик предложил. Потом вбежала голая негритянка с надписью от соска до соска "ЖЫВЕ БЕЛАРУЬ". Режимный объект. В зале два (два!) президента. Забегает с криками очень темнокожая девушка. С надписью. Президент даже ухом не повел. Сначала белка, потом негритянка. Не надо паниковать.Ну и начальнику управления госохраны, герой Иловайска Гелетею особый привет. Распустил всех. Скоро медведи с балалайками будут в АП бегать. И это в то время, как танки Путина уже греют моторы на границе...
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А вы знаете, что все умершие в ЛНР после смерти попадают в ДНР и наоборот ...
https://www.youtube.com/watch?v=wTtTnp4ZubI
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Акуеть, видать нигде больше не примнимают...
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Та не, они должны реинкарнироваться в медведей! С балалайками, ясен пень.
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Так быстро схватили и уволокли, даже сиськи не увидел.
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Прыщики А больше всех, судя по фото, возбудился Патон
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какое фулиганство??? а может это любовь...
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Интересно, а чтобы она делала, если бы ей не стали мешать? Растерялась бы, или находчиво насрала на стол?
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Расстроился, что петуха теперь нет из чего лепить?
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Все мы слеплены из этого, если ты думаешь, что сделал открытие.
Главное - не оставаться им и не размазывать его по столу...
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Тебе ли в золоте разбираться!? Ты в навозе жемчуг за что-то ценное не воспримешь.
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Коленька уже пожаловался,батя знал шо сиськи будут,того меня и не взял
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надо же, какое слово выдумали - секстремизм )
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Боярыня красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна… (с)
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няш мяш кримська. без макіяжа. а вгадайте куди вона засугнула портрет ніколашки ?
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это надувная кукла-робот, интеллект специально ограничен. чтоб не отказывать некоторым клиентам с низким IQ
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Голые Сиськи против голой жопы ( пранкера )
Что оценят дороже ?! ))))))
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какое хулиганство? это акция равенства. Да Петя?
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замутили себе тему эти фемен, за деньги сиськи закрашеные показывают, сейчас свалит в нидерланды скажет политбеженец, а охране президента 2 с минусом, пропустить пропустили а тему сисек раскрыть не дали, вы б или не пускали или дали б сиськи показать, а так что нибудь
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Ладно, но как она туда вошла? Почему не сообщают. Это же АП, а не вокзал.
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Лука с собой же привёз, но не признаётся ) девушка утомилась ждать завершения процедурных вопросов ) одна из:

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Версий много (как в том анекдоте : воды в реке по колено, а рыбы - до уя), но почему-то никто не высказал , что всё было спланировано самой администрацией, например с целью унизить сипатую пачвару, указать ему его место, выразить таким образом отношение украинской стороны в пуйловской шавке. Итог :
1. Журналюги довольны, картинка есть, шума много !
2. Деффки более чем, отомстили как-никак за издевательства над ними гэбни в Беларуси.
3.У агрофюрера в штанах потеплело.
Занавес : А может нет? :
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Так кто сегодня стриптиз заказывал, Петя или Коля?
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чоколадные..!!!!!... раньше "FEMEN" титьки мацковскому Вовану показывали, вопрос как то сам собой напрашиваетя..... Who is Mr....?
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А я думал, шо фемены, типа, кричат, шо они не глупее мужикофф, ну тоись четкие пасаны... А тут - сиськомахательство какое - то.. Не, эт не ФЕМЕН, эт подстава!
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Мне вот интересно. Как она там очутилась, как пробралась через охрану? Это что Ассасин Кридс какой-то?
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пранкер, фемен...мимо тёщиного дома я без шуток не хожу ...
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....так просто ПРОШЛА по поддельному док-ту )))))) так и КИЛЛЕР тоже может пройти !!!!! какая то ХРЕНЬ ......
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Соросівські юдоліберасти дегенератизують Україну. Сюжет відео Behemoth - Blow your trumpets Gabriel.
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Це тотальна ганьба. Українські шльондри вже бігають навіть на таких подіях. Що у нас за служба безпеки, яка не може забезпечити порядок навіть зі шльондрами на подіях такого рівня? Я вже не дивуюся з приводу того, що постійно когось підривають чи просто вбивають.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОголившаяся в АП активистка задержана, ее уведомят о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция
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