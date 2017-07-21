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 Политика Украины, Экономика
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Все про:конфискация (395) НПЗ (46) Одесская область (1609) Сарган (197) Курченко (410)

 Вступило в силу решение суда о конфискации в пользу государства Одесского НПЗ, - Сарган

нпз онпз

Сегодня вступило в силу решение суда о специальной конфискации в пользу государства имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Энергия и газ Украина" и представителя непосредственно Сергея Курченко.

Таким образом, 21.07.2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью", - написала Сарган.

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По решению суда в пользу государства конфисковано нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. кв. м., а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов или более чем 5 млрд грн.

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Да давно пора национализировать украденные облгазы , облэнерго , газовые скважины , химическую промышленность у ублюдков ворюг кучмы , пинчука , фирташа , казла каламойского , боголюбова , ахметика ...
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Спецконфискация, спецнационализация (приватбанк). Это вообще страна, или где?
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Он еще нефть перерабатывает или на его площадях развернут торговые центры?
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Государство, это Я ! Сказал гидрант конституци. И все МОЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВступило в силу решение суда о конфискации в пользу государства Одесского НПЗ, - Сарган
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