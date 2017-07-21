 Вступило в силу решение суда о конфискации в пользу государства Одесского НПЗ, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Энергия и газ Украина" и представителя непосредственно Сергея Курченко.
Таким образом, 21.07.2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью", - написала Сарган.
По решению суда в пользу государства конфисковано нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. кв. м., а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов или более чем 5 млрд грн.
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