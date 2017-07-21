 "Необходимо срочно добиться немедленного прогресса в вопросах безопасности", - МИД Франции осудил обострение на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Франции в Украине, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
"Мы осуждаем силовые столкновения, которые наблюдались в последние дни на востоке Украины и в которых, по официальным данным, погибли одиннадцать военнослужащих ВС Украины. Мы осуждаем также обстрелы городских кварталов Авдеевки и Красногоровки Донецкой области, в которых гражданскому населению снова пришлось уплатить тяжелую дань", - заявляет МИД.
"Эти потери добавились к около 30 погибшим на востоке Украины с начала месяца и более 40 в прошлом месяце", - подчеркивает ведомство.
"Необходимо срочно добиться немедленного прогресса в вопросах безопасности. Именно в этом смысле мы продолжаем совместно с Германией в рамках "нормандского формата" выступать за достижение полного выполнения Минских договоренностей", - сказано в заявлении.
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Я сказал: Что от нового президента это первое обеспокоение! Где блин здесь крамола?
СВОЛОЧЬ!
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Угу, целый дом, уговаривает одного "алкоголика", месяцами, годами - вести себя прилежно. А он на них "фуй -ложил". До тех пор... Пока не находится нормальный дядька - человек, приводящий такое "существо" в состояние равновесия. Какими методами? Разными, но действенными и результативными, а не "бла-бла-бла..."
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хрусня сама напросилась - нужно прикончить и закончить и завершить.
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Известная российский журналист, фотограф и волонтер Виктория Ивлева написала эмоциональный пост в Facebook, в котором обратилась к матери погибшего на Донбассе бойца ВСУ Руслана Конюша.
Ивлева обратилась к матер погибшего военнослужащего со словами соболезнования и просьбой о прощении.
«Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади. Вот блядина-война добралась и до меня лично.
Надя не подходит к телефону, не может говорить, жить не может она больше, дышать не может. Все потеряло смысл.
Надя, дорогая, щедрая, когда-то радостная и веселая Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я, я, я убила твоего сына. Это я не остановила войну. Я не выбрала другого президента.
Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо.
Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана», - написала Ивлева.
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