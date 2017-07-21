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 Политика Украины
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Все про:МИД (4202) Франция (1957) Донбасс (15487) боевые действия (1183)

 "Необходимо срочно добиться немедленного прогресса в вопросах безопасности", - МИД Франции осудил обострение на Донбассе

франция

Министерство иностранных дел (МИД) Франции осуждает боевые столкновения на Донбассе, произошедшие за последние дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Франции в Украине, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы осуждаем силовые столкновения, которые наблюдались в последние дни на востоке Украины и в которых, по официальным данным, погибли одиннадцать военнослужащих ВС Украины. Мы осуждаем также обстрелы городских кварталов Авдеевки и Красногоровки Донецкой области, в которых гражданскому населению снова пришлось уплатить тяжелую дань", - заявляет МИД.

"Эти потери добавились к около 30 погибшим на востоке Украины с начала месяца и более 40 в прошлом месяце", - подчеркивает ведомство.

"Необходимо срочно добиться немедленного прогресса в вопросах безопасности. Именно в этом смысле мы продолжаем совместно с Германией в рамках "нормандского формата" выступать за достижение полного выполнения Минских договоренностей", - сказано в заявлении.

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Срочно это как ? Можно срочно. С ликвидацией главного упыря. Кенеди смогли же убрать.
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Какой принципиальный модератор у нас сидит! Оно даже в политике разбирается.
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А я повторю если это "криминал", то пусть модератор банит.
Я сказал: Что от нового президента это первое обеспокоение! Где блин здесь крамола?
СВОЛОЧЬ!
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да, оно так думает,странно что ты это до сих пор не знал
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Да не все! Это наверно после окупации даунбаса приехало учить нас .
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у хйула єто читают или жо*у такими заявами трут... сделайте ему больно..єто ж садист!Он другое не понимает!
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"Необходимо срочно добиться немедленного прогресса в вопросах безопасности", - МИД Франции ..."

Угу, целый дом, уговаривает одного "алкоголика", месяцами, годами - вести себя прилежно. А он на них "фуй -ложил". До тех пор... Пока не находится нормальный дядька - человек, приводящий такое "существо" в состояние равновесия. Какими методами? Разными, но действенными и результативными, а не "бла-бла-бла..."
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пошли вон! у пэти мир, не лезьте со своими осуждениями!!!
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русофобия из хунты так и брызжет - за что и люблю.
хрусня сама напросилась - нужно прикончить и закончить и завершить.
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Вита сэнык с подачи кацапского шпиона стогния кукарекает каждый день о всём плохом в Украине. Они правы...нет вопросов. Да вот только не сейчас этим надо заниматься. Тем более,что за "разоблачителем" стогниём десять пожизненных сроков.
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«Это я, я, я убила твоего сына»: сеть поразило обращение россиянки к матери убитого бойца АТО

Известная российский журналист, фотограф и волонтер Виктория Ивлева написала эмоциональный пост в Facebook, в котором обратилась к матери погибшего на Донбассе бойца ВСУ Руслана Конюша.
Ивлева обратилась к матер погибшего военнослужащего со словами соболезнования и просьбой о прощении.
«Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади. Вот блядина-война добралась и до меня лично.
Надя не подходит к телефону, не может говорить, жить не может она больше, дышать не может. Все потеряло смысл.
Надя, дорогая, щедрая, когда-то радостная и веселая Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я, я, я убила твоего сына. Это я не остановила войну. Я не выбрала другого президента.
Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо.
Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана», - написала Ивлева.

"Необходимо срочно добиться немедленного прогресса в вопросах безопасности", - МИД Франции осудил обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 9116
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Вот скажи какцап на х царя завалил? Мода такая
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Необходимо срочно добиться немедленного прогресса в вопросах безопасности", - МИД Франции осудил обострение на Донбассе
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