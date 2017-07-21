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 Политика Украины
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 Россия - единственная страна ОБСЕ, которая блокирует доступ наблюдателей к неконтролируемому участку российско-украинской границы, - МИД

мид

Нежелание Российской Федерации разместить наблюдателей ОБСЕ вдоль всего участка российско-украинской границы связано с намерением продолжать поставлять вооружение на оккупированные территории Донбасса.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Разочарованы позицией Российской Федерации, которая остается единственным государством в ОБСЕ, препятствующим расширению мандата Миссии на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой Правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Расцениваем такие действия Российской Федерации как сознательное нежелание способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и намерение продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, регулярных войск, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины", - отметили в МИД.

Напоминаем, 20 июля постоянный Совет ОБСЕ продлил до 31 октября 2017 г. мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе.

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Нужно было еще раньше такие заявления делать. Но и на этом спасибо. Лицо врага всего мира вырисовывается отчетливей.
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ОБСЕ само в єтом виновата, ведь держит у себя в миссии россиян.
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Тема, конечно, серьезная, но попробую пошутить, уж не обессудьте:

ОБСЕ само в єтом виновата, ведь держит у себя в миссии россиян.

Так денщики везде нужны, особенно в ГЕЙропе.
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Неудачная шутка, ведь россияне там на роли хозяев, содержащих наблюдателей из других стран.
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Тогда ваша предыдущая фраза "ОБСЕ ... держит у себя в миссии россиян." звучит не совсем правдиво. Или шутка все же не такая неудачная...
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Россияне там в достаточном количестве. Єто не сложно проверить, понятно что такой состав согласован с руководством ОБСЕ. А коррумпируют рядовьіх обсе на месте, так что разночтений нет.
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Так исключите хуйла из ОБСЕ за нарушение Устава ОБСЕ !
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Что, за ми фарасеїв руских допустити в мисию, як вони воююча сторона кацапи .Вони тільки там шпійонять добре дибільний світ абзац дебелізму блін.
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а денньги????????кацапы в обсе листают некисло.если бы не бабосики их бы давно отовсюду поперли.
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Судя по такому нежданному выводу в этой организации собрались не только слепые, но и тупые.
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Как ОБСЕ больное кацапи, воюют и сами не пускают .На весь мир, кричат их нет в Донбасе.... как пустят ОБСЕ вранье скончится,чтоб видели вооружение, солдат руских . ОБСЕ тупое.... придурки идут... на поводу руских ,а те с подтешка смеются аферисти кацапи.
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Люди добрые , прощу уделите пару минут у меня такая мысльМне кажется что хуйло это марионетка у тех кто пытается управлять миром. Давайте все по порядку. Как мы все знаем горбача завербовали и внедрили в руководителя ссср для того что бы он разрушил ссср. Думаю данным фактом все согласны. Горбач сделал свое дело и передал управление другой марионетке ельцину. А после ельцин передал управление хуйлу. Тут уже стоит задуматься. Неужели западные силы имея под контролем россию вдруг так просто отказалась от контроля и слили россию кгбшникам. Моя версия такова . хуйло и россия все еще под контролем у этих же сил. Поэтому ватники место того что бы жить в золоте живут как жители 3-го мира. Учитывая количество нефти , газа , золото и т.д это как то стремно. Конечно можно это объяснить коррупцией и так далее. Но тут что то не то. Мне кажется все эти войны это спектакль для рабов. Ведь народ лучше пашет когда имеет врага в лице нато. Я думаю что эти силы договорились и сами де устроили всю эту заваруху в Украине, в Сирии , в Грузии, в Карабахе и так далее. Вторая цель это заставить китая поверить что расея враг нато и друг китаю. Цель : использовать в будущем расею как буферную зону против китая. Третья цель это сделать из людей зомбяков которые буду покупать все что буду показывать по телеку, не будут распространятся так активно (благодарю пропаганде гомосексуализма ) и не будут задавать лишние вопросы. Для этой цели нужно у людей для начало убить веру. Потому что без веры люди буду брать кредиты за проценты , пить , курить , играть в азартные игры. Одним словом делать все что запрещает религия . Потом нужно уничтожить людей которые уже тесно связаны с религией ( как например уничтожают мусульман как уже 15 лет ). Потом нужно вызвать отвращение у людей против религии чтоб они никогда не открывали священные книги. Для пример создать игил и по телеку в формате HD показывать как якобы религиозный человек отрезает голову другому человеку. Тем самым создать стереотип и вопрос "Этому ли учат их религия ?"
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Хитёр,бобёр!Значит и тут виноват Запад и Америка ?))) Чи може НАТО?Насколько же ложь изобретательна!
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Вьі сильно упростили передачу власти и роль россии. Как по мне лишь концовка комментария более достоверна.
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Расцениваем такие действия Российской Федерации как сознательное нежелание способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и намерение продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, регулярных войск, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины", - отметили в МИД.Источник: https://censor.net.ua/n448698

Та ты шо? Как это в МИД догадались? Всего то на четвертом году войны. Министр иностранных дел Украины долго будет строить из себя выпускника средней группы детского садика?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия - единственная страна ОБСЕ, которая блокирует доступ наблюдателей к неконтролируемому участку российско-украинской границы, - МИД
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