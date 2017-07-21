 Россия - единственная страна ОБСЕ, которая блокирует доступ наблюдателей к неконтролируемому участку российско-украинской границы, - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Разочарованы позицией Российской Федерации, которая остается единственным государством в ОБСЕ, препятствующим расширению мандата Миссии на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой Правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Расцениваем такие действия Российской Федерации как сознательное нежелание способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и намерение продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, регулярных войск, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины", - отметили в МИД.
Напоминаем, 20 июля постоянный Совет ОБСЕ продлил до 31 октября 2017 г. мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе.
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ОБСЕ само в єтом виновата, ведь держит у себя в миссии россиян.
Так денщики везде нужны, особенно в ГЕЙропе.
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Та ты шо? Как это в МИД догадались? Всего то на четвертом году войны. Министр иностранных дел Украины долго будет строить из себя выпускника средней группы детского садика?
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