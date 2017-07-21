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 Происшествия, Киевские новости
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 Автомобиль сбил военного прокурора в Киеве, полиция ищет водителя

дтп знак

В Дарницком районе Киева, по улице Ахматовой, 44, автомобиль сбил мужчину и скрылся с места происшествия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові Еспрессо".

В Киеве введен план "Перехват" по розыску автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200", черного цвета, который сбил человека на улице Ахматовой.

Пострадавшим в этом дорожно-транспортном происшествии оказался военный прокурор. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Найдут, ведь не маму с ребенком сбил, а целого прокурора
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раньше пешеходов сбивали!! а,теперь прокуроров,да еще и военных.
Пишеходы кончились???
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ну в принципі анна ахмєтова це велика письменниця часів янукуовоща....
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с тепловизорами уже напряги? или мало ефективны?
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А если окажется, что за рулем авто тоже прокурор?
Еще та ситуация выйдет...
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нет ворон ворону глаз не выклюет!
скорее всего там мусорло было!
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Придурок за рулем - это всегда плохо.
И не имеет значения, кто он.
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Из новости не понятно на зебре ли находился прокурор, поэтом тема придурков до конца не раскрыта.
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в ширяевском суде есть вАлшеПній суддя всех ,кто сбивает - он отпускает!
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даже прокуроров сбивать машиной нельзя - ну нельзя.....
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Да как они сволочи позволили себе! Военного профурора. Матиос вам блин покажет !
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Развелось этих прокуроров , машинам уже и поездить негде ...
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тепловизор пешком не ходит а с охраной за шкуру боится
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Неужели на метро бедолага спешил и под машину попал? Тут, глядя на Матиоса, можно не сомневаться в "кристальной" сущности пострадавшего. Этих сук продажных давить, не передавить!
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Ага, ща героя присвоят. Чего без тепловизора шляется где не попадя. Оба - трое, были под шафе? Яке ихало, таке и здибало?
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Автомобиль сбил военного прокурора в Киеве, полиция ищет водителя (с)

Что бы наградить?
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походу, Тойоту, уже, где то, разбирают, а водила, со скорбной харей, пишет заяву об угоне.
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Автомобиль"Тойота Ленд Крузер 200", черного цвета сбил военного прокурора,шедшего пешком...Непростой случай.
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он шел через дорогу к "бентли" своей бабушки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль сбил военного прокурора в Киеве, полиция ищет водителя
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