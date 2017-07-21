 Автомобиль сбил военного прокурора в Киеве, полиция ищет водителя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові Еспрессо".
В Киеве введен план "Перехват" по розыску автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200", черного цвета, который сбил человека на улице Ахматовой.
Пострадавшим в этом дорожно-транспортном происшествии оказался военный прокурор. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Пишеходы кончились???
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Еще та ситуация выйдет...
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скорее всего там мусорло было!
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И не имеет значения, кто он.
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Что бы наградить?
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