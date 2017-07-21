EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  410  13
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6661) ранение (1782) Донбасс (15487) Антитеррористическая операция (17156)

 С начала суток ранен один наш воин. Враг применил минометы под Водяным, - штаб АТО

штаб ато

После активизации незаконных вооруженных формирований в минувшие двое суток, сегодняшний день характеризуется, как относительно спокойный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "С полуночи и до 18-00 часов боевики 5 раз нарушили перемирие. Огнем наши военные заставили противника прекратить обстрелы.

На Мариупольском направлении, около полуночи, бандформирования из минометов различных калибров били по украинским защитникам в Водяном.

На Луганском направлении вражеские огневые провокации зафиксированы в районе поселков Донец и Крымское.

А почти в 2-00 ночи, в результате обстрела наших позиций вблизи Новгородского, что на Донецком направлении, огнестрельное ранение получил боец ​​сил АТО.

Стоит добавить, что дневной затишье нередко бандформирования используют для подготовки ночных провокаций. В то же время, отметим, силы АТО находятся в полной боевой готовности к любым агрессивным действиям противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Благодаря оперативным действиям украинских воинов враг понес серьезные потери, - штаб
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С начала суток ранен один наш воин. Враг применил минометы под Водяным, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5108Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenkoЧитатьЕщеПід час телефонної конференції в Нормандському форматі, яка планується наступного тижня, вимагатиму негайного забезпечення режиму тиші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
доповідаю- а депутати на канарах..... війни для них немає.... всьо харашо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да, точно, но уже 2017 и порошенко нехило разбогател наживаясь на крови
 показать весь комментарий
Ответить
 
точную цифру назвать можешь?а заодно и источники информации...ну,шоб два раза не ходить
 показать весь комментарий
Ответить
 
"ПРОЩАННЯ З ІНВАЛІДНІСТЮ": ЯК НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРІВ З ДОНЕЦЬКА РЯТУЮТЬ БІЙЦІВ АТО

Завдяки небайдужості простих українців і новітнім клітинним технологіям, розробленим в Донецьку, військовослужбовці мають шанс на повноцінне життя і максимальне відновлення кінцівок

Кошти на таку реабілітацію поранених уже майже 4 роки збирають волонтери за благодійним проектом "Біотех-реабілітація поранених". Щомісяця в одній з київських приватних клінік оперують трьох-чотирьох бійців. Нині статистика проекту така: 10 тисяч доброчинців, майже 25 мільйонів зібраних пожертв і майже сотня вояків, які розпрощалися з інвалідністю. ЗА ТЕМОЮ

С начала суток ранен один наш воин. Враг применил минометы под Водяным, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 358

Один з бійців, якому допомогли волонтери - Роман Ганецький. 800 тисяч гривень пожертв удалося зібрати для бійця, якому у серпні 2015 року під час обстрілу Мар'їнки вирвало усе праве плече.
"Я тільки пам'ятаю великий бабах і все", - каже демобілізований боєць Роман.
Військовий воював у 28-й механізованій бригаді. Йому - 34 роки, з яких останні два - це виснажлива боротьба за життя. Кома, більш ніж два десятки операцій, шпиталі Дніпра і Києва, півроку лікування в Німеччині.
"У Німеччині мені виростили кістку, 18 сантиметрів кістки. А з суглобом вони нічого не могли зробити", - розповідає Роман.
Плечового суглоба у чоловіка немає. Його чекала або ампутація, або жорстка фіксація без шансу хоч колись порухати і відчути свою праву руку. "Йому пропонували той шматок плеча, що лишився, просто взяти та з лопаткою зростити…У нього лопатка, наче крило стирчало б", - каже хірург Володимир Оксимець.
Новітні клітинні технології, які розробили донецькі лікарі-біотехнологи, тепер дають великі сподівання, що Роман розпрощається з інвалідністю. Хірург Володимир Оксимець переїхав із Донецька у 2014 році і тепер буквально ставить на ноги бійців, які воюють, зокрема, і за його рідне місто.
Минулого вівторка Роману зробили підготовчу операцію, та попереду ще 2-3. Медики планують відростити необхідні кісткові фрагменти і наново скласти плечовий суглоб. Процес тривалий, болючий і недешевий, але пацієнт уже широко усміхається. Він не має сумнівів - ще трішки й зможе обійняти дружину, дочку й сина обома руками.
Курс Романової надскладної реабілітації зі знижкою клініки коштує 800 тисяч гривень. Уся ця сума вже зібрана завдяки простим українцям і волонтерам з організації People's Project ("Народний проект").
Волонтери уже більше 3 років співпрацюють з приватною клінікою, де солдатам надають знижку у 40-50%, і так гуртом рятують вояків від тяжкого каліцтва. За цей час понад 10 тисяч людей внесли свої пожертви.
Історія про небайдужих, а ще - про захисників, які отримують друге дихання

https://youtu.be/GXOCZsig720
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранен один наш воин. Враг применил минометы под Водяным, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти