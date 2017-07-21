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Все про:конвертцентр (357) ГФС (3054)

 В Николаеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более полумиллиарда гривен

конвертцентр гфс

Сотрудники налоговой милиции Донецкой и Николаевской областей, совместно с прокуратурой Донецкой области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 508 миллионов гривен, который работал в Николаеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС,

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные, а также осуществляли незаконное перемещение сельхозпродукции через таможенную границу Украины.

Для документального прикрытия бестоварных операций для компаний реального сектора экономики, завышения валовых расходов и конвертации денег участники группы зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. Они использовались для легализации происхождения сельскохозяйственных товаров, которые в дальнейшем экспортировались в адрес подконтрольных компаний. Фактически сельхозпродукция покупалась за наличные без отражения данных операций в налоговой отчетности.

Также фиктивные компании использовались для перевода безналичных денежных средств в наличную форму за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.

В результате проведенных в Николаеве десяти обысков были обнаружены две печати предприятий, компьютерная техника, а также документы бухгалтерского и налогового учетов, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В настоящее время одному из участников группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство). Следственные действия продолжаются".

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Вот откуда в Николаеве Бентли за 500000 вечнозелёных!
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Это не от-туда... Это от дебильных законов, которые позволяют так проворачивать.
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Хе-х, в Миколаєві??? Та це даже не квіточки, це так, паростки. Це так, для галочки.
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пока не будет либеральной и вменяемой налоговой системы - конверты будут..но власть вполне устраивает карательная налоговая система, созданная ещё колей бимбой при кучме..
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