 В Николаеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более полумиллиарда гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС,
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные, а также осуществляли незаконное перемещение сельхозпродукции через таможенную границу Украины.
Для документального прикрытия бестоварных операций для компаний реального сектора экономики, завышения валовых расходов и конвертации денег участники группы зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. Они использовались для легализации происхождения сельскохозяйственных товаров, которые в дальнейшем экспортировались в адрес подконтрольных компаний. Фактически сельхозпродукция покупалась за наличные без отражения данных операций в налоговой отчетности.
Также фиктивные компании использовались для перевода безналичных денежных средств в наличную форму за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.
В результате проведенных в Николаеве десяти обысков были обнаружены две печати предприятий, компьютерная техника, а также документы бухгалтерского и налогового учетов, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время одному из участников группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство). Следственные действия продолжаются".
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