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Все про:Одесская область (1609) суд (21275)

 В Одесской области судья оправдал жену прокурора, которая сбила человека. Жители заблокировали суд

суд

Около 30 человек заблокировали здание Ширяевского районного суда в Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина

Как сообщили корреспонденту агентства в Ширяевском райотделе полиции, участники акции - преимущественно жители Ширяево. Они хотят потребовать от судьи принять правомерные решения по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области агентству сообщили, что в настоящее время на месте событий присутствуют полицейские, которые обеспечивают охрану общественного порядка. Расширенный комментарий о происходящем в полиции обещали предоставить позднее.

Среди основных претензий местных жителей к судье: вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора, которая сбила мужчину, из-за чего он остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.

Ранее пресс-служба Одесского апелляционного хозяйственного суда сообщила, что группа неустановленных лиц пытается осуществить захват здания Ширяевского районного суда Одесской области и взять в заложники его сотрудников.

"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и захват в заложники судей Ширяевского районного суда Одесской области. Группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировала входы шинами и угрожает их поджечь", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

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дочекались. суди лінча вже є.... баста ТВАРІ!!!!! по норам !
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Прочитай про суди Лінча і не кричи дурниць.
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обізвався навчений.
ну добре... в Кийові хлопака який напав на АТОвця знайли жмуриком.....
прочтитав. дякую.петро також в черзі стоїть .....
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Це було вбивство, а не суд. Хоч і за діло, але вбивство.
Мені твоя черга і хто в ній стоїть-до дупи. Справу роблять мовчки.
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"..Группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировала входы шинами и угрожает их поджечь"...

а почему только угрожает? к чему эти разговоры - когда нужно действовать??
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Согласно суда линча,можно захватить суд и повесить мерзавца без суда))Или Вы что то другое знаете об этом ?*
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Позапрошлом. Пройшлое-минуле. Вчера-позавчера.
Так легше запам'ятається.
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пазамiнулы - позапрошлый (бел)
стагоддзе - век (бел)
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Я обратил внимание на архаизм суда Линча, также как и сжигание на костре...
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Так чому Ви виставляєте себе повним невігласом, коли пропонуєте читати іншим те,чого самі не спромоглись?Тільки після того як вказали на недоліки в освіті?))
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То суди Лінча є зараз в Україні? І хто з нас невіглас?
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Коли правосуддя вершать не в судах,а на вулицях, це так і є))
І еадалі.Пішов у сраку,сраколиз шоколадний
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Суд дядюшки Линча - самый быстрый и справедливый
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поджигайте..правды всё равно не добьётесь..
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Пускай поджигают.
И не нужно в данной статье слово активисты, употреблять в кавычках.
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Прес служба,всегда перед выходом материала сосет у своего руководства.Доказывая лояльность))
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или будут реформы ,или будут сжигать судей и прокуроров!
по всей Украине!!
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спочатку спалити цих, а потім вже можна і реформи робити
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исправьте название статьи. не "который" а "которая"
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если не работает госсуд, будет работать суд Линча!
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И это хорошо. Людская свидомисть просыпается. Поскольку именно люди должны решать,что есть закон,а что есть ложь. Карать и еще раз карать. Такого добра не жалко. Барахло.
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Единственный судья которого стоит уважать, это который в гробу!
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Сожите этих "судей", вполне народное решение, а законы - принимали ебаные депутаты.
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Когда-то в моем городе пьяный мент сбил студентов прямо на переходе возле их универа - так от самосуда козла спасло только чудо - другие менты быстро подоспели...И это - давненько було, народ еще не такой был злой...
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ты такой кровожадный ,но что то в этом есть.
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Спаммер местный, постит в каждой теме одну и ту же фразу. Работает от противного, пытается народное негодование свести к абсурду. Короче, пороховский провокатор.
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Зрадовский провокатор, т.к. запощено самое примитивное решение сложной проблемы.
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Зато единственное действенное, а майданы все до сраки!
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Раз мы уж дошли до "срак", то все эти суды Линча, повешания и т.д. и т.п. - "срачь".
Это не решение, т.к. никто его не примет, только маньяки.
Надо правильно ставить вопросы, например, народ источник власти, если одна из ветвей власти не выполняет своих обязанностей, то как по-закону народ может исполнить эту обязанность?
Суд присяжных - одно из решений? Что придумывают, какие "отмазки", чтобы не было суда присяжных?
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Суд Линча - единственное решение, когда не работает официальная судебная система. Это не есть хорошо, но это лишь итог девальвации доверия людей к государству. Тут два выхода, Либо государство начнёт выздоравливать, либо начнётся анархия и 90-е покажутся сказкой.

У нас нет суда и не будет суда присяжных. Сначала надо судей выбрать. Смешно сказать, но в Украине просто нет судей в принципе, о каких присяжных может идти речь? Ну будут на "суде" у Добкина такие себе "присяжные" Новинский, Медведчук, Ахметов и каков будет результат?
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Ты ДУРАК? "народ источник власти" это из области идиотизма! А ты таки шаколадный лизун! Пока столбы не заняты такие как ты будут лизать Пэдре жопу!
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Наоборот. Работает от противного. Но самое интересное, что всё больше и больше людей с ним соглашаются. Довели народ. Скоро быть взрыву.
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Можно было и без взрыва, если задумываться - не слишком ли примитивное решение кто-то предлагает. Не кастрировала ли ВР законы, которые предлагал ЕС?
И ещё необходимо задуматься, если "все говорят", что верхушка плюёт на законы, то почему эта верхушка борется за каждую буквочку в законе?
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Вот когда люди в Украине объединятся вокруг правильной цели , тогда с говнюков клочья лететь будут по всей стране...
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Народ должен взять реформы под контроль иначе дети нам не простят этой сучей жизни
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Граждане , в Украине чиновникам разрешается убивать простых граждан . Вы этого не знали
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Давно уже пора жечь и суды и судей! потому что это уже просто ППЦ!!
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Мою семью чиновники выселяли на улицу, эти суки еще живы и "полиция" хуй ложила на все вместе с судьями
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В Днепре судьи отказываются судить плотницкого,в Одессе отказались судить своего каллегу пойманного на взятке 500 тысяч и отстреливавшегося от детективов НАБУ,это такая рехворма судейская по новому
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треба лише поправку про швидке і жорстоке посадовлення суддів...
У давнину не створювали НАБУ, САП, корупційний сад і т.п., а лише карали жорстокіше ніж звидайних людей - здирали шкіру живцем (просте відрубування руки на суддів не діє - не втикає)
То і зараз треба просто зробити безвідпорні, жорстокі покарання для суддів.
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Дикари..., вот на хрена Суд блокировать? Много шума, а толку мало.... - нужно было еще до суда, судье ножик тихо показать...(если знали, что он барыга)... Деньги бы не взял, и ссудил бы по Закону тогда... Индивидуальный подход должен быть..., это работает всегда....
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мне кажется что они настоко обнаглели что на них это уже не работает! просто потому что ты много знаешь судей которых зарезали?! (не есть но пока что это единичные случаи ОЧЕНЬ ЕДИНИЧНЫЕ)
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"Носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо
і через органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
"

Конституция Украины. Статья 5...Так что нуНо палить...
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Ruslan Tkachenko - запомни дружище - страх сильнее жадности... Вот такие подходы приняты на Кавказе к примеру...(да и в Украине я знаю случай)... Индивидуальная личностная угроза и страх наказания очень сильная вещь... - жаль эти навыки были с украинцев выбиты совком..., а были когда то... Та же УПА так работала... и не ходили бы сейчас у нас вольно усмехаясь по улицам всякие Шуфричи и Ахметовы.. Утерян институт личной мести - это трагедия для любого народа....
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Ножик, это да, только не показать, а воткнуть!
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Батько Махно и прокурор https://www.youtube.com/watch?v=MYPa2KKV8AM
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щиро дякуємо чоколядному баризі за судову "реформу"!!!
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Кому и кобыла невеста...
Ильф и Петров "12 стульев"
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Врадивка нечему не научила єти козлы ведут к суду ЛИнча только они не понимает что это страшно и никто их уже не спасет злость такая что всю прокладку судейскую прокурорскую менторскую народ от бессилия правосудия их размажет народным судом.
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их даже Майдан ничему, кроме усиления ментов, не научил..
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у нас не президентская республика и фюрера в Украине нет.
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для справжньої судової реформи потрібна Врадіївка по всій країні
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Во Врадиевке никого из ментов так и не сожгли .
Негодный пример . Он ничему власть не научил .
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якщо почнеться по всій країні, то обов`язково когось з ментів, з прокурворів чи суддів або спалять або повішають або ж застрелють- влада має сцяти парою, ось це і є демократія
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Василя Стуса по факту приговорили к смерти в СССР просто за стихи...
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Сжечь их всех - и судей , и прокуроров .
Удавка на шее народа , а не власть .
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Судьи и прокуроры - нарыв на теле государства. Если будет новый майдан, их в мусорки первыми выносить начнут.
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2 июня 2016 года Рада приняла за основу проект Судебной реформы в Украине.281 дупутат был "За"
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Когда не работает сила права , то наступает право силы
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Судья в Краснодаре выдала дочь замуж истратив 2 миллиона долларов.Главный Тамада свадьбы Николай Басков получил с Верой Брежневой и другими гастролерами нехилый гонорар.. Зовут щедрую мамашу Судью Елена Хахалева с окладом в год 2,5 миллиона рублей.Сей Шкандаль на РАБссии набирает обороты...
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Там уже всё выяснили , всё ОК .
Кобздон с Шарманкой за еду пели , просто мимо проходили , "Бентли" они по акции выиграли - собирали крышечки от йогурта , а на банкете были макарошки и икра кабачковая .
Завидуют - вот и наговаривают ...
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Паниковский нереформированный судья вас тебя, Порошенко и тебя, Аваков, всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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Кто дал право блокировать суд ,немедленно всем разойтись а то путин нападёт ...
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Декларация этого судьи. Три дорогих авто, но недвижимость не указана. Он в авто что ли живет? Иначе зачем ему три автомобиля? https://declarations.com.ua/declaration/nacp_289d871e-9f8a-49e5-b6d7-2e0471a7f234
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Хатанки записаны на кума свата брата любовниц или простого БОМЖа
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Статья №5 Конституции ...власть принадлежит Народу? принадлежит.А это значит что? правильно неотъемлимое право на Майдан.в древности это называлось Всенародное Вече...
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Саака сменить судью Индюковича забыл...вместе с Киваловым типа падрахуй
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а Кивалов кстати по факту начальник Адессы,Серый Кардинал юридических наук...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одесской области судья оправдал жену прокурора, которая сбила человека. Жители заблокировали суд
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