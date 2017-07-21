 В Одесской области судья оправдал жену прокурора, которая сбила человека. Жители заблокировали суд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина
Как сообщили корреспонденту агентства в Ширяевском райотделе полиции, участники акции - преимущественно жители Ширяево. Они хотят потребовать от судьи принять правомерные решения по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.
В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области агентству сообщили, что в настоящее время на месте событий присутствуют полицейские, которые обеспечивают охрану общественного порядка. Расширенный комментарий о происходящем в полиции обещали предоставить позднее.
Среди основных претензий местных жителей к судье: вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора, которая сбила мужчину, из-за чего он остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.
Ранее пресс-служба Одесского апелляционного хозяйственного суда сообщила, что группа неустановленных лиц пытается осуществить захват здания Ширяевского районного суда Одесской области и взять в заложники его сотрудников.
"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и захват в заложники судей Ширяевского районного суда Одесской области. Группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировала входы шинами и угрожает их поджечь", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
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ну добре... в Кийові хлопака який напав на АТОвця знайли жмуриком.....
прочтитав. дякую.петро також в черзі стоїть .....
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Мені твоя черга і хто в ній стоїть-до дупи. Справу роблять мовчки.
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а почему только угрожает? к чему эти разговоры - когда нужно действовать??
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Так легше запам'ятається.
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стагоддзе - век (бел)
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І еадалі.Пішов у сраку,сраколиз шоколадний
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И не нужно в данной статье слово активисты, употреблять в кавычках.
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по всей Украине!!
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Это не решение, т.к. никто его не примет, только маньяки.
Надо правильно ставить вопросы, например, народ источник власти, если одна из ветвей власти не выполняет своих обязанностей, то как по-закону народ может исполнить эту обязанность?
Суд присяжных - одно из решений? Что придумывают, какие "отмазки", чтобы не было суда присяжных?
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У нас нет суда и не будет суда присяжных. Сначала надо судей выбрать. Смешно сказать, но в Украине просто нет судей в принципе, о каких присяжных может идти речь? Ну будут на "суде" у Добкина такие себе "присяжные" Новинский, Медведчук, Ахметов и каков будет результат?
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И ещё необходимо задуматься, если "все говорят", что верхушка плюёт на законы, то почему эта верхушка борется за каждую буквочку в законе?
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У давнину не створювали НАБУ, САП, корупційний сад і т.п., а лише карали жорстокіше ніж звидайних людей - здирали шкіру живцем (просте відрубування руки на суддів не діє - не втикає)
То і зараз треба просто зробити безвідпорні, жорстокі покарання для суддів.
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влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо
і через органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
"
Конституция Украины. Статья 5...Так что нуНо палить...
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Ильф и Петров "12 стульев"
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Негодный пример . Он ничему власть не научил .
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Удавка на шее народа , а не власть .
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Кобздон с Шарманкой за еду пели , просто мимо проходили , "Бентли" они по акции выиграли - собирали крышечки от йогурта , а на банкете были макарошки и икра кабачковая .
Завидуют - вот и наговаривают ...
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ПІДПАЛЮЙ! :D
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Паниковскийнереформированный судья вастебя, Порошенко и тебя, Аваков, всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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