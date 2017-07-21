 Мэр Кривого Рога Вилкул подозревается в ряде преступлений, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции в Днепре.
По его словам, есть много доказательств, фактов и документов, которые обрабатывает следствие.
"Я очень хорошо знаю мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и с уважением отношусь к нему как к человеку. Но как чиновник он подозревается в совершении действий, которые имеют признаки уголовного преступления. Это давление на бизнес, хищение бюджетных средств, незаконное присвоение коммунального имущества и ряд других действий", - сказал Луценко.
Генпрокурор добавил, что дела по Кривому Рогу будут завершены, "верхушка горсовета получит подозрения и обвинительные заключения".
Напомним, ранее первому заместителю криворожского городского головы, а также бывшим и действующим начальникам управлений и отделов исполкома городского совета было сообщено о подозрении по факту растраты бюджетных средств.
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https://ua.censor.net.ua/video_news/432224/zamknitsya_v_tualeti_na_kilka_dib_i_vse_vidchuyete_eksnardep_yefremov_pro_umovy_utrymannya_v_sizo_video
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Так что я ваш оптимизм не разделяю...
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та ладно..) и кто теперь поверит, что луценко не КРЫШУЕТ рыгов и ворье??
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Сокращенно ИПД.
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та це таке.. поїдь в вергуни хацьки. нечаївку на тясмин. відпочинеш....
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для мене максимум- це поїхать в сагунівку рибинку зловить та закаптить. з друзями по 50-т випить. і все.
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https://www.youtube.com/watch?v=CrqB9urBxIU - ОРУЖИЕ БОГА,которое спасает в тысячу раз больше, чем молитвы бога.
ГДЕ НОВАЯ зрк днепр?
Нужно понимать, что раша не может завоевать украину только через ПВО. Иначе раше бы хватило 50 тыс армию и перед этим по 5 раз проутюжить все города и армию как в СИРИИ и чечне.
зрк ДНЕПР это антирабское оружие.
Так как вата убедила в украине дураков пашинского и черново, что украина не может построить убс(учебнобоевойсамолет), когда в африке негры уже делают свои вертолеты, то на су-35 нужно отвечать в первую очередь современными новыми зрк Днепр.
На су-35 нужно симметрично отвечать зрк Днепр-1-2 и зенитными ракетами большой дальности для больших целей и миниатюрных
дешевых ракет малой дальности(для бпла).
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Ни чего и до сыночка скоро доберёмся! Ждите подстилки путиноидные!
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спросите у людев с дыры или у Хуйла!....
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- ну конечно же Машу, она же красавица, умница. но два раза - это два раза
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