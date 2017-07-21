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 Политика Украины
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Все про:горсовет (389) Кривой Рог (609) Луценко (7055) Вилкул Юрий (51)

 Мэр Кривого Рога Вилкул подозревается в ряде преступлений, - Луценко

кривой рог

Руководству горсовета Кривого Рога (Днепропетровская область) могут быть выдвинуты новые подозрения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции в Днепре.

По его словам, есть много доказательств, фактов и документов, которые обрабатывает следствие.

"Я очень хорошо знаю мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и с уважением отношусь к нему как к человеку. Но как чиновник он подозревается в совершении действий, которые имеют признаки уголовного преступления. Это давление на бизнес, хищение бюджетных средств, незаконное присвоение коммунального имущества и ряд других действий", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что дела по Кривому Рогу будут завершены, "верхушка горсовета получит подозрения и обвинительные заключения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура снова проводит обыски в горисполкоме Кривого Рога. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее первому заместителю криворожского городского головы, а также бывшим и действующим начальникам управлений и отделов исполкома городского совета было сообщено о подозрении по факту растраты бюджетных средств.


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вот именно ,что он до сих пор "подозревается", и не факт, что сядет
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Но и не факт, что не сядет. А пока изолирован от общества и не может так активно гадить как раньше. И это уже гуд.
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кроме ефремова с пр, никто даже не арестован.
Так что я ваш оптимизм не разделяю...
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"...... с уважением отношусь к нему как к человеку "(с) луценко

та ладно..) и кто теперь поверит, что луценко не КРЫШУЕТ рыгов и ворье??
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да, не сидет викул, не сядет... У луценка иммитация правоохранительной деятельности.
Сокращенно ИПД.
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дай вгадаю- а секта називається свідки петра шоколадного ?
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))) йа завжди знав, шо в славному козацькому місті, що лежить на березі дахнівської канави, є як мінімум один атеїст!
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чуєш- якщо Дніпро для тебе канава то їдь в черноморську калюжу бовтатись.
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ти путаєш Дніпро з дахнівською канавою, на березі якої сам радік вирив собі особисту чорноморську калюжу )).
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Черкащанин не може не знати Дахнівку. Сиди на своєму.
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прикинь ! відпочиваю у себе на дачі в Сагунівці. це твої аргументи ? що там хорошого ? 1-й і 2-й причали які бариги забудували що до води не доберешся. чи може НЄДОЦАРСЬКЕ село ? га ? не чиши мені.... я з південо-західного району саша.....
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ну ти барін сьодня жжош!!! такіє вопроси задавать! )))
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в хрещатику бував. хоч і далеченько від міста. там не погані маєтки кацапських алканавтів стояли.... в кінці села по центральній вулиці. а також сруб з дерева помню там був якогось штиря з партії регіонів що навіть дорогу туди вели. це давно було ..ще до війни я там був.
та це таке.. поїдь в вергуни хацьки. нечаївку на тясмин. відпочинеш....
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Ти хутір з селом поплутав. А мені і в Хрещатику добре відпочивається, працюється та живеться.
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саша я вам поясню- якщо ви знавець одного села то не потрібно мене ловити що я не черкащанин. я достатньо вам пояснив. я люблю свою Черкащину. вона не повторна. від Умані і до Кіровоградщини .від Київщини і до Одещини. вона різна. дякую вам. що на тясмині що на росі відпочивати добре. а я відпочиваю на Дніпрі....
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І я люблю Черкащину. І не лише її-а всю Україну. Від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя.
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так дійсно місць до речі гарних- достатньо. але я виріс тут і живу.... і не проміняв багату заграницю на свою батьківщину. якось так......
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Уяви-і я. Бо більшого багатства, ніж рідна земля, уявити не можу.
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купи неопрен, не давно, а зараз. "ласти" та маску. попроси когось, й закинься по верху на Ірдиньскі болота, пропливи вниз, з снарягою в гідромішку. в напрямку канівської соші, над сітками й вентирями містечкових, що добувають собі на життя. подивись. там не стоять "сруби" штирів. там вирує не віртуальнопонтовопацаньське, а реальне життя. коли зможеш по снарязі, - заночуй на вологій болотині. послухай бугая, може тіко там вони й залишились, послухай чим дихає та шумить тамошня ніч, ...... а відійди низом. дійсно відпочинеш. в вищеназваних тобою - осінню зганяй за білими грибами. прошлогороку там було їх як в якутії гною. ))))
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а це ти дав ! я аж ох....їв ! я таких слів навіть не знаю.а не те що робить !
для мене максимум- це поїхать в сагунівку рибинку зловить та закаптить. з друзями по 50-т випить. і все.
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))) проти кого зараз потцани пзр? хімпасёлка чи казбета? ))
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та дякувати богу вже у нас в місті немає банд які були в 90-х. стоїть собі горбатий..... ремонтують кожний рік. тільки толку не має.
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А на якій стадії зараз ремонт? Довго ще рух перекрито буде?
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) на громова є інший міст!!
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так дійсно- а де це дахнівська канава ? там де стоїть будиночок мацьковського патріарха ? перед Царським селом ?
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"Я очень хорошо знаю мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и с уважением отношусь к нему как к человеку. "Уже одни эти слова определяют отношение к самому луценко
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Якби він сказав правду, то піднявся б вий про політичну розправу.
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Правда в устах луценко закончилась во франкфуртском аэропорту
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Лично я хз, но здесь это многие утверждают
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Я стараюсь по возможности не переходить на личности
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Поважаю. То задайте їм те саме питання при зустрічі-будете знов здивовані відповіддю у більшості випадків.
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И это только сейчас? А что они бля с 14-го года делали?
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ну супер! оказывается у криворогоносцев - вилкул мер!! от же ж есчо тот алень!!!
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Ну надо же ! Прозрел после долгого и тяжкого близорукия )) А до этого ничего. Нормальным парнем был.
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извините, но вспомнился анекдот :а ты меня забодай!
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нууу садюга! сёдня гуманизм в моде! и потому - только "На Кол!" ну, а потом сжечь. осина горит плохо, кол мона использовать многократно))
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Не розумію, як можна особисто добре відноситись до такої людини. І це слова генерального прокурора?
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Вы это скажете нашим украинским, русскоязычным воинам?
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Шабла-2017 ЗЕНИТНАЯ РАПСОДИЯ.
https://www.youtube.com/watch?v=CrqB9urBxIU - ОРУЖИЕ БОГА,которое спасает в тысячу раз больше, чем молитвы бога.
ГДЕ НОВАЯ зрк днепр?
Нужно понимать, что раша не может завоевать украину только через ПВО. Иначе раше бы хватило 50 тыс армию и перед этим по 5 раз проутюжить все города и армию как в СИРИИ и чечне.
зрк ДНЕПР это антирабское оружие.
Так как вата убедила в украине дураков пашинского и черново, что украина не может построить убс(учебнобоевойсамолет), когда в африке негры уже делают свои вертолеты, то на су-35 нужно отвечать в первую очередь современными новыми зрк Днепр.
На су-35 нужно симметрично отвечать зрк Днепр-1-2 и зенитными ракетами большой дальности для больших целей и миниатюрных
дешевых ракет малой дальности(для бпла).
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О сказал.. Он вор и вымогатель, но хороший человек.
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Непонятно мирное сосуществование двух крайне якобы антогонистических систем. Может быть они не настолько антогонистичны на самом деле ?
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Как ПРыговские фуфлыжнику свои пуканы развернули от этой новости!!!!!
Ни чего и до сыночка скоро доберёмся! Ждите подстилки путиноидные!
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Что ж за ментальность у нас такая? Как можно хорошо относиться как к человеку и отрицательно как к преступнику? Так можно оправдать что угодно. Я хорошо отношусь к Чикатило как к семьянину и осуждаю как насильника педофила? Бред.
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не может этого быть, это же святейший человек!...
спросите у людев с дыры или у Хуйла!....
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Юга, вот что бы Вы выбрали: 1 раз Машу или 2 раза Сашу?
- ну конечно же Машу, она же красавица, умница. но два раза - это два раза
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Подозревается это хорошо. Когда в тюрму? Только по-настоящему, а не на экскурсию...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Кривого Рога Вилкул подозревается в ряде преступлений, - Луценко
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