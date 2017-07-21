 Только 17% россиян хотят видеть "ДНР" и "ЛНР" в составе РФ, - опрос. ТАБЛИЦА

9% респондентов полагают, что Россия должна помочь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" в расширении автономии, 25% говорят о признании их независимости, 17% - о включении в состав РФ.
61% опрошенных уверены, что поддержку террористам следует оказывать и дальше. Отправку "гуманитарных конвоев" из России на Донбасс поддерживают 81% россиян.
В интересах России - мирные переговоры и замораживание конфликта, пусть и путем уступок и финансовых потерь: с этой точкой зрения соглашаются 80% респондентов. Варианта "войны до победного конца" для быстрого разрешения конфликта придерживаются только 9%.
|
Как Вы считаете, какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? (закрытый вопрос, один ответ, %)
|
|
IV.2014*
|
VII.2014
|
X.2014
|
I.2015
|
IX.2015
|
VIII.2016
|
II.2017
|
VII.2017
|
Помочь киевским властям восстановить контроль над территорией ДНР и ЛНР
|
4
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
4
|
3
|
Помочь ДНР и ЛНР расширить автономию, оставаясь в составе Украины
|
12
|
15
|
8
|
12
|
12
|
8
|
8
|
9
|
Признать ДНР и ЛНР как независимые государства
|
13
|
27
|
23
|
29
|
26
|
23
|
24
|
25
|
Принять ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации
|
18
|
12
|
11
|
16
|
16
|
14
|
18
|
17
|
Не вмешиваться, соблюдать нейтралитет
|
45
|
36
|
43
|
28
|
31
|
38
|
36
|
35
|
Затрудняюсь ответить
|
8
|
8
|
12
|
13
|
12
|
14
|
10
|
11
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
своим комментарием "надо так)" я выразила своё сомнение как в достоверности эти данных так и сказала про то что всё эти опросы один из элементов манипулирования общественным мнением, против чего этом конкретно ты возражаешь, ты в состоянии что-то возразить по сути, если нет, то убеги, не надоедай мне
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
завышеное самомнение - диагноз.
Ответить
Ответить
Ответить
мне лень спорить с тролем.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
щастя хлопцю.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
да, заголовок интересно звучал.
но по тексту увеличилось кол-во тех, кто желает сувернитет лугандону, уменьшился процент тех, кто хочет нейтралитет соблюдать.
и всего лишь 3% осталось тех, кто считает, что Киев должен навести там порядок.
короче, катастрофические цифры.
Ответить
Ответить
___________________________________
а ви кажете 17%
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тихий ужос,голытьба и нищета буквально за 100 км зоной от Москвы..Евгения Марковна,вывсёврёти,хотя это же я видел и в 1980 году живя на РАБссии...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.balti.pro/archives/2324
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить