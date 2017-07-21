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 Политика Украины
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Все про:опрос (1554) Россия (71491) терроризм (20439) Донбасс (15487)

 Только 17% россиян хотят видеть "ДНР" и "ЛНР" в составе РФ, - опрос. ТАБЛИЦА

карта

35% жителей России полагают, что власти РФ должны занять позицию нейтралитета по отношению к конфликту на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

9% респондентов полагают, что Россия должна помочь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" в расширении автономии, 25% говорят о признании их независимости, 17% - о включении в состав РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8% украинцев все еще выступают за союз с Россией, - опрос

61% опрошенных уверены, что поддержку террористам следует оказывать и дальше. Отправку "гуманитарных конвоев" из России на Донбасс поддерживают 81% россиян.

В интересах России - мирные переговоры и замораживание конфликта, пусть и путем уступок и финансовых потерь: с этой точкой зрения соглашаются 80% респондентов. Варианта "войны до победного конца" для быстрого разрешения конфликта придерживаются только 9%.


Как Вы считаете, какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? (закрытый вопрос, один ответ, %)

IV.2014*

VII.2014

X.2014

I.2015

IX.2015

VIII.2016

II.2017

VII.2017

Помочь киевским властям восстановить контроль над территорией ДНР и ЛНР

4

2

3

2

3

3

4

3

Помочь ДНР и ЛНР расширить автономию, оставаясь в составе Украины

12

15

8

12

12

8

8

9

Признать ДНР и ЛНР как независимые государства

13

27

23

29

26

23

24

25

Принять ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации

18

12

11

16

16

14

18

17

Не вмешиваться, соблюдать нейтралитет

45

36

43

28

31

38

36

35

Затрудняюсь ответить

8

8

12

13

12

14

10

11


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что? найдите сайт -перекодировщик "латиница-кириллица", перепишите
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слушай, чурк, я понимаю что ты типо троллишь но не поняла чего? объясняю -
своим комментарием "надо так)" я выразила своё сомнение как в достоверности эти данных так и сказала про то что всё эти опросы один из элементов манипулирования общественным мнением, против чего этом конкретно ты возражаешь, ты в состоянии что-то возразить по сути, если нет, то убеги, не надоедай мне
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61% опрошенных уверены, что поддержку террористам следует оказывать и дальше. Отправку "гуманитарных конвоев" из России на Донбасс поддерживают 81% россиян.
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17 відсотків? Погано підрахували, виродків там набагато більше.
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Выродков больше 17, но даже им не нужны выродки донецкие, которые предали Украину и точно так же предают сейчас Россию
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Предатели Родины не нужны никому. Теперь за это лугандонское предательство украинцйам расплачиваться десятки лет!
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ты слишком хорошо о себе думешь..
завышеное самомнение - диагноз.
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Ще б тобі стало ліньки до мене чіплятися... Ти точно хворий-бо я тебе не чіпав.
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да ты только етим и занимаешся... - задирать форрумчян..
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а с сына днюхой - мои поздравления!
щастя хлопцю.....
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/// А сибирь и дальний восток уже наверное не очень хотят видеть в своем составе . иначе как объяснить радость москалей от сближения с Китаем , неужели не понимают что он их съест и уже по кусочкам отрезает от этого пирога
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Педерация-тупиковая ветвь эволюции человека.Никому не нужный биомусор.Так что ничего удивительного.
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Ну зачем так переживать? Дипломат Порошенко разберется!
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Закрутить кацапам гайки посильней.Чтобы жрать было нечего. И процент снизится до нуля.
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перейдут на ягель простые, а привыкший жить президентом Ботокс и дальше будет царствовать.
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походу, откомментировавшие текст не читали.
да, заголовок интересно звучал.
но по тексту увеличилось кол-во тех, кто желает сувернитет лугандону, уменьшился процент тех, кто хочет нейтралитет соблюдать.
и всего лишь 3% осталось тех, кто считает, что Киев должен навести там порядок.

короче, катастрофические цифры.
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61% опрошенных уверены, что поддержку террористам следует оказывать и дальше. Отправку "гуманитарных конвоев" из России на Донбасс поддерживают 81% россиян.Источник: https://censor.net.ua/n448690

___________________________________
а ви кажете 17%
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Крымнаша похавали уже? Ничего скоро просить назад забрать начнут, вот тогда будет весело.
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Рупь за сто все эти 17% проживают в мацкве Им мало мечетей, хотят еще и блиндажи
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Евгения Альбац вернулась в Москву из поездки по РАБссии.
Тихий ужос,голытьба и нищета буквально за 100 км зоной от Москвы..Евгения Марковна,вывсёврёти,хотя это же я видел и в 1980 году живя на РАБссии...
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"Одекватная" )))) кацапи навіть російську толком вивчити не можуть))))
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Почитайте! Похоже на правду
https://www.balti.pro/archives/2324
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вопрос цены. если "небыло у меня никакого васеньки" будет оценено оуцкой бабе в 2 раза больше чем щас, а за каждого второго нароженного - живой миллион в руки - то число хотителей может достичь даже 96%. ведь за дополнительное вознаграждение и синус готов принимать значение равное "3".
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только 17% без мозгов,не понимают,что эту луганду будут содержать на их же деньги
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Ось коли у кацапів закінчиться жрачка, тоді і приймуть до себе щоб Думбас годував всю расєю.
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Не важно, сколько "одобрямс или осуждамс". Это на потом. Все вопросы и решение в плоскости Украина. Все зависит от нас, а не "одобрямс - осуждамс". В. Ленин - говорил:"Только та страна, чего-либо стоит, если она умеет защищаться." Что еще нужно для понимания такого вопроса?
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Да по хую на их опросы.Пускай забирают этих долбоебов.Они один одного стоят
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Опрос не полный, забыли еще 90% украинцев включить. Я даже не представляю дальнейшего совместного проживания с этими суками. Только территория с полным очищением от от сепаров и предателей, и на лет десять лишения избирательного права остального населения оккупированных районов Украины.
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Мало... поголовная лоботомия - единственный выход для этих кретинов. А в раше - 17 проц - совсем ебанутых, остальные меньше, но тоже. Пусть попросЮТЬ - мы им подарим дамбац вместе с ватниками тамошними, пусть радуются друг другу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТолько 17% россиян хотят видеть "ДНР" и "ЛНР" в составе РФ, - опрос. ТАБЛИЦА
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