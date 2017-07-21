 Россия тормозит работу подгруппы по безопасности ТКГ на заседаниях в Минске, - Марчук

Об этом заявляет представитель Украины в этой подгруппе Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Фактически мы топчемся на месте, российская сторона практически тормозит любую эволюцию даже по тем вопросам, где раньше у нас был взаимный интерес", - сказал Марчук.
По его словам, это касается в том числе разминирования объектов жизнеобеспечения, которые находятся "на линии фронта или контактной линии, когда водохранилище на одной стороне, а потребители - и на одной, и на другой стороне".
Представитель Украины в подгруппе отметил, что не только последнее заседание подгруппы, которое было 61-м, но "как минимум пять предыдущих" оптимизма не добавляют. "Россия волокитит уже пять или шесть раундов", - подчеркнул Марчук.
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