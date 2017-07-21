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 Политика Украины
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 Россия тормозит работу подгруппы по безопасности ТКГ на заседаниях в Минске, - Марчук

марчук

Российская сторона тормозит работу подгруппы по вопросам безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявляет представитель Украины в этой подгруппе Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Фактически мы топчемся на месте, российская сторона практически тормозит любую эволюцию даже по тем вопросам, где раньше у нас был взаимный интерес", - сказал Марчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее поведение Путина спрогнозировать невозможно, но нужно быть готовым к неожиданным шагам, - Марчук

По его словам, это касается в том числе разминирования объектов жизнеобеспечения, которые находятся "на линии фронта или контактной линии, когда водохранилище на одной стороне, а потребители - и на одной, и на другой стороне".

Представитель Украины в подгруппе отметил, что не только последнее заседание подгруппы, которое было 61-м, но "как минимум пять предыдущих" оптимизма не добавляют. "Россия волокитит уже пять или шесть раундов", - подчеркнул Марчук.

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Без всеобщей мобилизации, не переведя страну на военные рельсы, проблему не решить. До тех пор, пока каждый дееспособный украинец не возьмет в руки оружие, никакой подвижки не будет.
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тю! та по всех законах генетики значит - в этот раз их сторона пьет тормозную жидкость, вместо бояры. с боярой в мордоре напряжонка. метилата атечественного не хватает на фсех, на все раунды. ))
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Такие Марчуки годами разваливали Украину,а сейчас им кто то мешает,тормоза не иначе на стороне Барыг.
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РФ. Волокитит, не считает нужным, не принимает. Идите по пути избрания Пап. Либо 1-24 часа на принятие решения, либо заколоченные двери -хлеб и вода + заколоченные двери (10 дней-месяц-год). Ни воды ни хлеба. Либо разбирают крышу и ... последствия. Так не слабо?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия тормозит работу подгруппы по безопасности ТКГ на заседаниях в Минске, - Марчук
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