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 Украинские спортсмены завоевали уже 15 медалей на Дефлимпиаде

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Сборная Украины на XXIII летних Дефлимпийских играх, которые проходят в турецком городе Самсун, завоевала уже 15 медалей - 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в третий день копилка сборной пополнилась четырьмя наградами. Вслед за серебряными призерами Дефлимпиады-2017 по спортивному ориентированию Анной Федосеевой и Нвером Суреняном на пьедестал в пятницу поднялись Сергей Фомин, который выиграл "серебро" в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, и дзюдоистка Марина Погорелова - с "бронзой" в весовой категории до 70 кг.

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Дефлимпийские игры продлятся до 30 июля.
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