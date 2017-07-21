 Украинские спортсмены завоевали уже 15 медалей на Дефлимпиаде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в третий день копилка сборной пополнилась четырьмя наградами. Вслед за серебряными призерами Дефлимпиады-2017 по спортивному ориентированию Анной Федосеевой и Нвером Суреняном на пьедестал в пятницу поднялись Сергей Фомин, который выиграл "серебро" в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, и дзюдоистка Марина Погорелова - с "бронзой" в весовой категории до 70 кг.
Дефлимпийские игры продлятся до 30 июля.
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