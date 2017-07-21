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 Додон осудил заявление молдавского парламента о выводе российских войск из Приднестровья

додон

Президент Молдовы Игорь Додон осудил заявление парламента о выводе российских войск из непризнанного Приднестровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", - пишет он.

"Данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдову. Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ. Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне", - подчеркнул глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Додон "категорически против вступления в НАТО": "Мы видим, чего добились некоторые западные силы в Украине"

"Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации. Подчеркиваю: Молдова является нейтральным государством, а решение подобных вопросов должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений", - пишет Додон.

"Вновь хочу обозначить мою четкую позицию: я выступаю за всеобъемлющий диалог с представителями Приднестровья и решение, прежде всего, проблем простых людей по обе стороны Днестра", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска должны покинуть Молдову после урегулирования приднестровского конфликта, - Додон

Напомним, ранее парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья.

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Все нормально, пацаны разводят лохов игрой в "Хорошего" и "Плохого" полицейского.



Путинососы в щенячем восторге от воинственных попердываний Додона, а "еврогеи" - в страхе насаждаемом с ТВ-дибилизатора от возможного прихода большевиков.

НА САМОМ деле все это дымовая завеса за которой ВЧЕРА Парламент принял АНТИЕВРОПЕЙСКУЮ систему выборов в парламент, которую Додон утвердил ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА, а уже СЕГОДНЯ она вошла в силу - Была срочно опубликована в Официальном Мониторе.

Ну а БЫДЛО которого "Плохие" и "Хорошие" имеют и доят... ломает копья по бессмысленным по сути пузырям заявлений-пердежей на тему рос.оккупации.
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Ще один "президент" на нашу голову...От повезло з сусідами...
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- Вася, ты квас допил?
- сам ты квасдопил!
- ну ты и Додон... )
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В Приднестровье надо ввести польско-литовско-украинский батальон.
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Что додон, что Лукашенко это братья кровавого адольфа путлера.
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Додон , если ты ставишь на дружбу с русскими, тебя ждёт в лучшем случае, то что ждало Януковича, а в хутшол , то что Кадафи!
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Додон, пусть тебе будет стыдно за свою позицию.
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Охренеть, осудил вывод оккупационных войск, молдоване кого вы выбрали?
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"Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне", - подчеркнул глава государства".Источник: https://censor.net.ua/n448682 Интересно, а чьё "влияние извне" испытывает сам Додон?
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Похоже додон решил пойти по той же дорожки, что и янукович! Скоро у Молдаван будет майдан!
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Там все сложнее, парламент против президента и реальная опасность гражданской войны .
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Интересно . Сколько Додону дадут ? )))) имеется в виду зоны .
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вау! призыв вывести армию окупанта с территории государства президентом которого ты являешся это "подрыв успехов"? Сцуко, ватавизм неизлечим
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Открытый предатель своей страны - на его фоне даже наш дважды не судимый выигрывает... Молдаване просто обязаны его кокнуть..., или честь потеряют...
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Этого дандона устраивает, что часть территории его государства оккупирована, более того, оно против того, чтобы выгнать этого оккупанта!!! Это точно президент?
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Освітні і гуманітарні програми з Говностану - це ж промивання мізків "рускімъ міромъ" !
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Этот ДОдон ещё не понял,что не удержится в президентском кресле,если пойдёт против парламента и своего народа..Молдова с этими ДОдонами и без них уже избрала свой путь-Евросоюз.А вот Россия как шлакбаум на пути к этому,а ДОдон,как идиот-одиночка ,пытаю.щийся перекрыть этим шлакбаумом дорогу народу...ДОдон,мля..
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Ущипните меня. Я правильно понял -ПРЕЗИДЕНТ - ПРОТИВ - ВЫВОДА ОКУПАЦИОННЫХ ВОЙСК - С ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ? Молдаване, вы в своем уме?
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Не пора ли парламенту Молдовы проверить финансы гонДодона?
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Презедент Молдови держави засудив рішення парламенту з виводу ОКУПАЦІЙНИХ війсь з частини тереторії Молдови. Схоже в яника під ростовом скоро зявиться сусід
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Страшная казнь для Додона - дать ему проглотить бриллиант 50 карат, затем с парашютом высадить над Приднестровьем. При этом заранее сообщить место высадки.
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Да вы хоть знаете, что премьер в Молдавии главней! Дондон это "свадебный генерал".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон осудил заявление молдавского парламента о выводе российских войск из Приднестровья
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