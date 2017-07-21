 Додон осудил заявление молдавского парламента о выводе российских войск из Приднестровья

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", - пишет он.
"Данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством Демпартии по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдову. Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ. Очевидно, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне", - подчеркнул глава государства.
"Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации. Подчеркиваю: Молдова является нейтральным государством, а решение подобных вопросов должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений", - пишет Додон.
"Вновь хочу обозначить мою четкую позицию: я выступаю за всеобъемлющий диалог с представителями Приднестровья и решение, прежде всего, проблем простых людей по обе стороны Днестра", - добавил он.
Напомним, ранее парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья.
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Путинососы в щенячем восторге от воинственных попердываний Додона, а "еврогеи" - в страхе насаждаемом с ТВ-дибилизатора от возможного прихода большевиков.
НА САМОМ деле все это дымовая завеса за которой ВЧЕРА Парламент принял АНТИЕВРОПЕЙСКУЮ систему выборов в парламент, которую Додон утвердил ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА, а уже СЕГОДНЯ она вошла в силу - Была срочно опубликована в Официальном Мониторе.
Ну а БЫДЛО которого "Плохие" и "Хорошие" имеют и доят... ломает копья по бессмысленным по сути пузырям заявлений-пердежей на тему рос.оккупации.
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- сам ты квасдопил!
- ну ты и Додон... )
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