 Сущенко разрешили позвонить родственникам, решается вопрос о свидании, - адвокат Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Как вы помните, на прошлой неделе моему подзащитному дали право на три телефонные звонка близким в Украину. Два он уже сделал - маме и жене. Также сейчас решается вопрос с разрешением на свидание с Романом. Скорее всего, приедет жена Анжела, возможно, с дочерью Юлей", - сказал Фейгин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хельсинская комиссия США внесла Сущенко в список политзаключенных Кремля



Он также уточнил, что посетит Сущенко в СИЗО во вторник.

Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.



Также читайте: Украинского заложника Сущенко могут обменять на российского террориста Агеева, - Фейгин



Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня, а позже до 30 сентября. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

