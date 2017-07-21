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 Политика Украины
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 Сущенко разрешили позвонить родственникам, решается вопрос о свидании, - адвокат Фейгин

фейгин

Адвокат заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что его подзащитный уже сделал два телефонных звонка родственникам, теперь решается вопрос о свидании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы помните, на прошлой неделе моему подзащитному дали право на три телефонные звонка близким в Украину. Два он уже сделал - маме и жене. Также сейчас решается вопрос с разрешением на свидание с Романом. Скорее всего, приедет жена Анжела, возможно, с дочерью Юлей", - сказал Фейгин.

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Он также уточнил, что посетит Сущенко в СИЗО во вторник.

Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

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Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня, а позже до 30 сентября. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

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А что Сущенко? Освободят. А потом его обосрут как Савченко!!!
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Дурак, что-ли? Если бы я был хозяин, то нас с тобой на вечно убрал бы.
А так они в бирюльки играют. Таких как ты знают, но удалить не могут.
Как вроде бы ТЫ не ТЫ! Придурок! Знаешь чем сайт ценится? Чем больше дураков
на нем гавкают, тем ( ВРОДЕ) он сильней.
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дивно що Фейкін діє в супереч російській владі і так гарно тримається в цьому неадекватному суспільстві живий та здоровий і Савченко після массових голодух привезли таку ж здоровеньку хоть в плуг і ще й заряжену проти української України
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСущенко разрешили позвонить родственникам, решается вопрос о свидании, - адвокат Фейгин
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