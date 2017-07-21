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 Политика Украины
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 Беларусь хочет поставлять гуманитарную помощь на Донбасс без посредников, - Лукашенко

лукашенко

Власти Беларуси хотят поставлять гуманитарную помощь в зону конфликта на Донбассе без посредников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути", - сказал он.

"Просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продукты, моющие и гигиенические средства: Беларусь отправит в Украину гуманитарную помощь на 63 тысячи долларов
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Ну и какого хрена ты бульбаш приехал? От хуйла привет передать!
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пэтя с куйлом и так всегда на связи..и особо это не скрывают..зачем им посредник..?
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Щось мене цей Троянський лошак вже піднапряг за сьогодні...
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Це ще раз доводить, що бульбоїд приїхав по поручєнію сцаря.
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У Лукашенко дед по матери украинец и у Порошенко дед по матери украинец Они договорятся.
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///// нехай краще допоможе розорати даунбас і потім на цілині посіяти бульбу
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Шо, ещё одни "гумконвои"? Теперь уже от луки?
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да пошел ты нах,"гуманитарий" картофельный...
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А если пан Путлер велит в твой бульба - конвой своих бурятоФФ разместить в "межящичном пространстве" - неужели ж откажешь!? Пол-час назад же клялся сразу двоих удовлетворять!
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о! а кого он считает "посредником" - государство Украину?
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пшел вон, гуманитарий, сиди дома - одного за глаза хватает.
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Да йопта, какая нах.помощь?! Бамбасят прикармливать перед наступлением на Марьинку например!? Лука, иди нах.мышебрацкий народец!
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Без посредников значит без посредников, бери вводи войска в Лугандон и мочи Захера, он главный посредник гуманитарки!
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Що у росеюшки дальнобійники бастують? Нема чим сепарам грошенята підвозить? А перевірку ці гумконвої теж не буде проходити?
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Не те ли части Украины он хочет прикормить, на которые планы строил и интерес, если Пукин начнёт войну?
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Прямые конвои, без посредников......

Напрягает.

"Не верь другу своего врага" (с)
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ерефіянам немає більше на кого покластися в плані роз.., ой "а що там у хохлів"?
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Пан украинский Президент получены ли ответы, которые интересны гражданам Украины и Беларуси:
Почему пограничники РБ руководствуются списками невъездных граждан ФСБ РФ?
Каким образом продукция предприятий Беларуси оказывается на территории ОРДЛО и Крыма в обход таможенных постов Украины?
Почему статья о наемничестве распространяется только на беларусов воевавших на стороне Украины?
Как обстоят дела с обещанным украинским каналом в кабельных сетях Беларуси. И когда восстановится вещание в них украинских коммерческих телеканалов, выпиленных в 2014 году?
Чем белорусская сторона оправдывает неголосование по Крыму на Ассамблее ООН?
Почему белорусская делегация была инициатором снятия с повестки резолюции ОБСЕ о нарушении прав человека в Крыму?
Получена ли конкретика от Лукашенко о подготовке в лагерях Украины, Польши и Литвы "боевиков" на День Воли в Минске?
Что происходит с оппозицией и СМИ Беларуси, которые поддерживают Украину. И будет ли встреча Президента Украины с политической оппозицией режиму Лукашенко или разговор будет вестись только с представителями диктатора?
Найдены ли вандалы, осквернявшие могилу Героя Украины М. Жизневского?
Почему на выступлениях украинских коллективов в РБ запрещают украинскую символику, как было на концерте ОЭ?
Без ответов на все эти вопросы эта встреча очередное бла-бла-бла от диктатора соседней страны, действия которого, говорят о себе лучше всех слов о добрососедстве и дружбе.
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А я что-то не помню, чтобы Беларусь была среди тех стран, которые лечили в 2014 году наших майдановцев, первых добровольцев.
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И этот про "белые камазы"! Поди через Украину? Да без посредников!!!! Бинго!
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Посредник хочет работать без посредников - во оно как!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеларусь хочет поставлять гуманитарную помощь на Донбасс без посредников, - Лукашенко
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