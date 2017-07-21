 Беларусь хочет поставлять гуманитарную помощь на Донбасс без посредников, - Лукашенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
"Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути", - сказал он.
"Просил, что если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе", - добавил глава государства.
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