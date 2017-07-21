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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (327) Днепр_город (2746) Луценко (7052) титушки (539)

 Организаторы и финансисты событий 9 мая в Днепре установлены, роль Вилкула изучается, – Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что дело о столкновениях 9 мая в Днепре успешно движется, изучается роль в событиях сопредседателя депутатской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Об этом он сказал во время брифинга в Днепре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По делам 9 мая мы достаточно успешно движемся вперед. Все организаторы и финансисты этого столкновения были установлены и в настоящее время привлекаются к ответственности", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что 10 человек уже направлены в суд, а в настоящее время готовится подать в суд на тех, кто их организовывал и финансировал.

"В этом деле также изучается роль народного депутата Вилкула. Я не исключаю, что и здесь мы можем получить соответствующие доказательства. Пока их недостаточно для объявления подозрения, но мы работаем", - отметил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебное заседание по делу координатора беспорядков 9 мая в Днепре перенесли из-за неявки адвоката

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО. 14 человек, в том числе 6 сотрудников Нацполиции, были травмированы в результате столкновений.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование по поводу профессионализма и правомерности действий полицейских.

Также читайте: Вилкула снова вызвали на допрос по "делу 9 мая"

По результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, по состоянию на 18 июля установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков ("титушек").
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А роль Вилкула в подвозе титушек на Майдан уже 3,5 года изучаются. Или своих не сдают?
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Tatyana Pomolova- как и Кернеса... Вместе на барбекю ездят... - чего же вы хотите? Элита...
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Та яка там элита? Отбросы общества, оказавшиеся у руля.
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Почему Вилкул ещё жив?АТО нужно сначала в тылу провечти
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Для этого нужен Генрих Мюллер . Этот хлопец , очень быстро наводил порядки
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беситесь?

это гуд )))

значит в правильном направлении идём
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Это ты так замысловато решил Вилкула поддержать? Все и так это знали, не пались, номерной.
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у тебя начальная стадия шизы и ты видишь то, чего нет?

Вилкул - тварь полнейшая.
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А ты так хорошо в стадиях шизы разбираешься потому, что уже все прошел? К чему тогда твое - беситесь? И никого здесь не интересует куда идут 4%, оставшиеся от 54%. Так, что не набивайте себе цену.
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витёк ты дедовскими методичками пользуешься с пожелтевшими от лигнина страницами? Еще в 1944 году Völkischer Beobachter систематически использовала фото евреев с папилломами, уродствами.
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Tatyana Pomolova - ну они такими себя считают.... Обычных украинцев наверное между собой людишками называют... "Иван Иваныч ты там своими людишками подсоби.., а я тебе коня породистого подарю..." - примерно так... Свиньи у власти... Тот же алкаш Луценко без образования... - в какой бы еще стране он смог бы получить должность?....
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В нашей. Увы. Да и во всем постсовке. Молодцы прибалты, сразу же провели не хилую люстрацию, не обращая внимания на шипения с ЕС о демократии и всю коммунистическо-комсомольскую шушару выбросили на свалку.
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// якщо Ахметов зі слів Луцика самий більший патріот України ,то зрозуміло хто такий сам Юга і що він може вивчати по ділу Вілкула
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ты лично в какой сотне был?

в седьмой ольгинской?
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" ты лично в какой сотне был? "

В твоей . Ты шо забыл , как мы с тобой на продуктовом складе объедались , пока другие воевали с беркуто-титушней ?
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Я думал что клоуны ушли в отпуск на лето, а они еще что-то вякают.
Иди нахпрен придурок отдохни от "трудов". КАК ТЫ УЖЕ ОСТО...ДЕЛ!
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Спортивное протезирование воинам от государства бесплатно. Петя налаживает производство и разработку передовых протезов в мире, а не там где нет войны. Спортивные протезы всем и каждому желающему. Протезы должны превосходить обычные человеческие недоделанные богом недоконечности. Протезам должны завидовать все.

Организаторы и финансисты событий 9 мая в Днепре установлены, роль Вилкула изучается, – Луценко - Цензор.НЕТ 1021
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А менты... что опять мусоров попрятали!! думаете титушню сдадите и люди забудут про мусоров что дубинками махали?!!
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Раньше изучали роль Пушкина, Шевченко , Франко..........а сейчас роль Вилкула.......о времена о нравы....
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"Слепой траст" рулит. Нехрена не видит, только изучает.
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эх. проблема НЕ в вальцмане. если завтра на вальцмана упадёт метеорит - то НИЧЕГО не изменится - на его место придёт ТОЧНО такойже бандит, а скорее хуже, потому что БЕЗНАКАЗАННОСТЬ РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ

Кравчука наказали за воровство? - видя это кучма стал воровать ещё больше . и т.д.
каждая следующая власть ворует больше предыдущей
Украина уже на первом месте в Мире по вымиранию - абс темпам падения населения
на каждыйх выборах 95% избирателей голосуют ЗА бандитов/взяточников/воров
это гарантирует что Украина ВСЕГДА будет самой нищей страной Европы, с вымирающим населением - и лишь вопрос времени когда исчезнет
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Тіпун тобі на язик. Україна була, є і завжди буде.
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Юга, купи сильнее очки, если уже не видишь того, что видно не вооруженным глазом...
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он Викула выводит за скобки: организаторы и финансисты отдельно, Викул отдельно...
Вот теперь и думай -почему...
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КОГО ОТДАТЬ НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ВОИНАМ И ГЕРОЯМ.
На передовую на социальное перевоспитание к героям и воинам нужно отправить в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ весь минус нации, а именно
1. Всех рекламщиков, которые достали до синего каления своей рекламой. Ведущих программ типа опра размазни "это касается каждого", которые учат мужиков как плакать и смаркать, а не пистить врага, ватников(турки тоже будут когда решат проблемы курдов, изза чего их все держат за яйца).
2. Переловить всех маршрутчиков, у них отношение к людям как скату, которое они перевозят.
3. Всех охранников и охранные струкртуры коррупционеров. Вплоть до быков охранников кафе и ночных заведений.
4. Всех докторов, которые не лечат а под громким "самолечение-враг" портят людям здоровье, чтобы потом его подлечивать
постоянно. Особенно дентистов отправлять, которые не лечат зубы, а залечивают с перспективой переделать через год-2.
Можно и всех геникологов, у которых "руки в тепле".
5. Дальше всех халявщиков и будущих коррупционеров типа с законченным юрфаком и экономическим факом.
...ну и прочая антинародная быкота, которая ненависна простым людям.

Даешь побольше рождаемости через использование религии украинского православия киевского патриархата. Религию нужно использовать на благо народа, а не выздыхать и потом попасть под рабство с истреблением(голод 33го на неизвесно сколько десятком млн украинцев, 8млн в второй мировой и тд) потому что в 17м 20 века недостаточно дали пести красным и 21 века ватникам.
Даешь больше религии и православия украинским женщинам через зомбоящик, чтобы они больше рожали по запросам бога.
Но от ислама нужно избавляться, это террористическая религия, ее используют на всю катушку такие супертеррористические государства как раша. Ислам также религия ввергающая народ в средневековье, отставания, а значит болезней, голода и прочие составляющие. Ислам нужно искоренять каленным железом, исламистов с ихними мечетями гнать. Во всех бывших православных-католических странах исламисты повырезали христиан. Ислам это терроризм и смерти похуже ваты.
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Югик,как скажет фирташ так и будет,поросёнко против хозяина не попрет,так что хватит лапшу вешать гыбак ты сраный
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сколько же будет продолжатся однотуровая хрень....
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до Коліївщини..если она конечно случится..
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Я хз братья. в нашей совковой Белоруссии мы все под прицелом. Хочу стать активистом азова. У нас активистов садят, на большие сроки !!! Вот у вас в стане Демократия.
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я знаю що Ви мене розумієте. тікайте !!!!!! тікайте нафіг від такої демократії !!!!
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Скандал по коррупционной мелочи - это УСИЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ, вот такой парадокс украинских коррупионеров.
Где есть наезд на мелкую коррупцию - СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО КОРРУПЦИОННЕРЫ высшего полета имитируют борьбу с коррупцией или
прижимают мелких на коррупционное сотрудничество.Тоесть наезд на мелкую коррупцию исмпользуется топ коррупционерами для увеличения коррупции.
1.Чего стоило ожидать из последних примеров черновол и ее заслуга(+пети что не мешал) отбор у януковича 1.5млрд, наезд по мелочи на прокурора Кулика, за его прямое участие в конфискации 1.5мр$. То есть борьба большой коррупции за свои кражи посредством борьбы мелкой коррупцией, причем через НАБУ.
2. Наезд на тымкива дир львов бронетанкового коррупционера замоборонпрома херувимого и его куратора по замбезопасности
коррупционерного пидара гладиона по нескольким моторам.
Бороться с мелкой коррупцией надо, но после проверок мелкой коррупции ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ вышестоящих КОРРУПЦИОНЕРОВ.
3. Как борьба суперкоррупционера-мусорщика Фирташа с мелким(в сравнении) коррупционером 50/50(коррупция/пользадлянарода) Садовым для полного контроля мусорщика нужных ему финансовых потоков.
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ЮГА дави гладиона и херувимого

Оборонпром время от времени выдает имитацию борьбы с коррупцией для увеличения коррупции путем выдавливания неугодных
мелкими кражами как 4(10) мотора на львовском бтрз. Где есть мелкие скандалы, скорее всего это борьба больших коррупционеров с мелкими для создания имитации борьбы или увеличения коррупции в больших объемах.
После львовского директора бронетанкового тымкива нужно пошерстить весь оборонпром, особенно нулевой отдел(служба внутренней безопасности) заместитель владислав гладион, следующего херувимого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОрганизаторы и финансисты событий 9 мая в Днепре установлены, роль Вилкула изучается, – Луценко
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