 Организаторы и финансисты событий 9 мая в Днепре установлены, роль Вилкула изучается, – Луценко

Об этом он сказал во время брифинга в Днепре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По делам 9 мая мы достаточно успешно движемся вперед. Все организаторы и финансисты этого столкновения были установлены и в настоящее время привлекаются к ответственности", - сказал генпрокурор.
Он добавил, что 10 человек уже направлены в суд, а в настоящее время готовится подать в суд на тех, кто их организовывал и финансировал.
"В этом деле также изучается роль народного депутата Вилкула. Я не исключаю, что и здесь мы можем получить соответствующие доказательства. Пока их недостаточно для объявления подозрения, но мы работаем", - отметил Луценко.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО. 14 человек, в том числе 6 сотрудников Нацполиции, были травмированы в результате столкновений.
После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование по поводу профессионализма и правомерности действий полицейских.
По результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, по состоянию на 18 июля установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков ("титушек").
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это гуд )))
значит в правильном направлении идём
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Вилкул - тварь полнейшая.
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в седьмой ольгинской?
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В твоей . Ты шо забыл , как мы с тобой на продуктовом складе объедались , пока другие воевали с беркуто-титушней ?
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Иди нахпрен придурок отдохни от "трудов". КАК ТЫ УЖЕ ОСТО...ДЕЛ!
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Спортивное протезирование воинам от государства бесплатно. Петя налаживает производство и разработку передовых протезов в мире, а не там где нет войны. Спортивные протезы всем и каждому желающему. Протезы должны превосходить обычные человеческие недоделанные богом недоконечности. Протезам должны завидовать все.
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Кравчука наказали за воровство? - видя это кучма стал воровать ещё больше . и т.д.
каждая следующая власть ворует больше предыдущей
Украина уже на первом месте в Мире по вымиранию - абс темпам падения населения
на каждыйх выборах 95% избирателей голосуют ЗА бандитов/взяточников/воров
это гарантирует что Украина ВСЕГДА будет самой нищей страной Европы, с вымирающим населением - и лишь вопрос времени когда исчезнет
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Вот теперь и думай -почему...
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На передовую на социальное перевоспитание к героям и воинам нужно отправить в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ весь минус нации, а именно
1. Всех рекламщиков, которые достали до синего каления своей рекламой. Ведущих программ типа опра размазни "это касается каждого", которые учат мужиков как плакать и смаркать, а не пистить врага, ватников(турки тоже будут когда решат проблемы курдов, изза чего их все держат за яйца).
2. Переловить всех маршрутчиков, у них отношение к людям как скату, которое они перевозят.
3. Всех охранников и охранные струкртуры коррупционеров. Вплоть до быков охранников кафе и ночных заведений.
4. Всех докторов, которые не лечат а под громким "самолечение-враг" портят людям здоровье, чтобы потом его подлечивать
постоянно. Особенно дентистов отправлять, которые не лечат зубы, а залечивают с перспективой переделать через год-2.
Можно и всех геникологов, у которых "руки в тепле".
5. Дальше всех халявщиков и будущих коррупционеров типа с законченным юрфаком и экономическим факом.
...ну и прочая антинародная быкота, которая ненависна простым людям.
Даешь побольше рождаемости через использование религии украинского православия киевского патриархата. Религию нужно использовать на благо народа, а не выздыхать и потом попасть под рабство с истреблением(голод 33го на неизвесно сколько десятком млн украинцев, 8млн в второй мировой и тд) потому что в 17м 20 века недостаточно дали пести красным и 21 века ватникам.
Даешь больше религии и православия украинским женщинам через зомбоящик, чтобы они больше рожали по запросам бога.
Но от ислама нужно избавляться, это террористическая религия, ее используют на всю катушку такие супертеррористические государства как раша. Ислам также религия ввергающая народ в средневековье, отставания, а значит болезней, голода и прочие составляющие. Ислам нужно искоренять каленным железом, исламистов с ихними мечетями гнать. Во всех бывших православных-католических странах исламисты повырезали христиан. Ислам это терроризм и смерти похуже ваты.
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Где есть наезд на мелкую коррупцию - СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО КОРРУПЦИОННЕРЫ высшего полета имитируют борьбу с коррупцией или
прижимают мелких на коррупционное сотрудничество.Тоесть наезд на мелкую коррупцию исмпользуется топ коррупционерами для увеличения коррупции.
1.Чего стоило ожидать из последних примеров черновол и ее заслуга(+пети что не мешал) отбор у януковича 1.5млрд, наезд по мелочи на прокурора Кулика, за его прямое участие в конфискации 1.5мр$. То есть борьба большой коррупции за свои кражи посредством борьбы мелкой коррупцией, причем через НАБУ.
2. Наезд на тымкива дир львов бронетанкового коррупционера замоборонпрома херувимого и его куратора по замбезопасности
коррупционерного пидара гладиона по нескольким моторам.
Бороться с мелкой коррупцией надо, но после проверок мелкой коррупции ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ вышестоящих КОРРУПЦИОНЕРОВ.
3. Как борьба суперкоррупционера-мусорщика Фирташа с мелким(в сравнении) коррупционером 50/50(коррупция/пользадлянарода) Садовым для полного контроля мусорщика нужных ему финансовых потоков.
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Оборонпром время от времени выдает имитацию борьбы с коррупцией для увеличения коррупции путем выдавливания неугодных
мелкими кражами как 4(10) мотора на львовском бтрз. Где есть мелкие скандалы, скорее всего это борьба больших коррупционеров с мелкими для создания имитации борьбы или увеличения коррупции в больших объемах.
После львовского директора бронетанкового тымкива нужно пошерстить весь оборонпром, особенно нулевой отдел(служба внутренней безопасности) заместитель владислав гладион, следующего херувимого.
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