" Порошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины "

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам Порошенко после встречи с Лукашенко в Киеве.
"Я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны. Я уверен, что она всегда будет границей нашего дружественного сотрудничества, границей мира", - сказал он.
"Важным шагом на этом пути станет завершение процесса ее правового оформления. Соответствующие задания сегодня получила обновленная совместная украинско-белорусская демаркационная комиссия", - добавил глава государства.
Напомним, 20-21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко осуществляет визит в Украину.
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Бо договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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Так нахрена его такого надо?
Или он обосравшийся приперся?Петя, чего оно?
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Шоколадный , ты кретин . Лукашенко брешет всегда , даже на Пасху
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Богдан и Практика это СУПЕРПРОКЛАДКИ без производства, даже отверточного. Санитарные авто богдан 2251, поставляемые на фронт нужно провести проверку на соответствие заданным ТТХ и уровня отечественного импортозамещения. Также провести проверки на коррупционную составляющую в минобороны и генштаба по закупке богданочного барахла. Когда прокладка делала
что-то качественно? - им главное откат на тендер, а дальше им хоть камни с неба. Директор богдана великий специалист
по откатам и имитации тендеров.Что такой крупный специалист по коррупцизации страны может дать для армии?
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А то скоро на вихід з речами!!!
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недаремно прикордонник сідомість втратив, якщо орки підуть на повномасштабне вторгнення, то з територі Білорусі теж нанесуть удар, як мінімум авіацією
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А только для восстановления конституционного порядка и борьбы с фашизьмом.
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А это как понять?
На мой взгляд, засланный, ты Лукашенка, ЗАСЛАННЫЙ!
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Спортивное протезирование воинам от государства бесплатно. Петя налаживает производство и разработку передовых протезов
в мире, а не там где нет войны. Спортивные протезы всем и каждому желающему. Протезы должны превосходить обычные человеческие недоделанные богом недоконечности. Протезам должны завидовать все.
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https://www.youtube.com/watch?v=CrqB9urBxIU - ОРУЖИЕ БОГА,которое спасает в тысячу раз больше, чем молитвы богу.
ГДЕ НОВАЯ зрк днепр?
Нужно понимать, что раша не может завоевать украину только через ПВО. Иначе раше бы хватило 50 тыс армию и перед этим по 5 раз проутюжить все города и армию как в СИРИИ и чечне.
зрк ДНЕПР это антирабское оружие.
Так как вата убедила в украине дураков пашинского и черново, что украина не может построить убс(учебнобоевойсамолет), когда в африке негры уже делают свои вертолеты, то на су-35 нужно отвечать в первую очередь современными новыми зрк Днепр.
На су-35 нужно симметрично отвечать зрк Днепр-1-2 и зенитными ракетами большой дальности для больших целей и миниатюрных
дешевых ракет малой дальности(для бпла).
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https://www.youtube.com/watch?v=cXvTQisTsB8
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