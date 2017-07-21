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 Политика Украины
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 Порошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины

лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Президента Украины Петра Порошенко, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам Порошенко после встречи с Лукашенко в Киеве.

"Я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны. Я уверен, что она всегда будет границей нашего дружественного сотрудничества, границей мира", - сказал он.

"Важным шагом на этом пути станет завершение процесса ее правового оформления. Соответствующие задания сегодня получила обновленная совместная украинско-белорусская демаркационная комиссия", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об урегулировании на Донбассе: "Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента"

Напомним, 20-21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко осуществляет визит в Украину.
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А что остаётся Порошенко,только убеждать Лукашенко,это лучше,чем наблюдать со стороны
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А Лукашенка пуйло і питати не буде
Бо договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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баця походу приехал петю хуйло-пугалки на хуйлохотелки менять.
Так нахрена его такого надо?
Или он обосравшийся приперся?Петя, чего оно?
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С территории союзного государства РФ и Беларусь осуществпяется агрессия в Украину.
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Увы, это решает не Лукашенко, а пуйло - будет ли территория Беларуси использоваться для агрессии или нет.
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" Порошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины "

Шоколадный , ты кретин . Лукашенко брешет всегда , даже на Пасху
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Ты думаешь Порошенко этого не понимает?Все стратеги,когда ответственности нет
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Не верьте пустым обещаниям. Их легко обойти, тем более тем, которые эти обещания не давали.
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Богдан и Практика это СУПЕРПРОКЛАДКИ без производства, даже отверточного. Санитарные авто богдан 2251, поставляемые на фронт нужно провести проверку на соответствие заданным ТТХ и уровня отечественного импортозамещения. Также провести проверки на коррупционную составляющую в минобороны и генштаба по закупке богданочного барахла. Когда прокладка делала
что-то качественно? - им главное откат на тендер, а дальше им хоть камни с неба. Директор богдана великий специалист
по откатам и имитации тендеров.Что такой крупный специалист по коррупцизации страны может дать для армии?
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Зійшлись два овощі, хрін і редька! Хай запитае, як Луці вдалось так довго сидіть.
А то скоро на вихід з речами!!!
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А кто будет интерисоваться мнением Лукашенка? Путин?
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Президента Украины Петра Порошенко, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n448677

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недаремно прикордонник сідомість втратив, якщо орки підуть на повномасштабне вторгнення, то з територі Білорусі теж нанесуть удар, як мінімум авіацією
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Президента Украины Петра Порошенко, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины. Источник: https://censor.net.ua/n448677
А только для восстановления конституционного порядка и борьбы с фашизьмом.
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Гитлер обещал Сталину ненападать,Сталин обещал Гитлеру ненападать на дружественный ,братский немецкий народ. Договорились.
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К сожалению спираль истории имеет свойство повторяться с определенным интервалом. Это надо учитывать.
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Спираль надо одевать при сексе. Что-бы дураки не рождались.
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Видимо твои родители её не одевали, если у тебя такие познания в контрацепции
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Лукашенко это мини диктатор такой! Ему верить нельзя вообще,тем более зависим целиком и полностью от недоимперии! Беларусы основная масса такие же ватники,как и кацапы!
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Соседский кот тоже клятвенно заверял,что не будет гадить на коврик.....тоже ихтамнетом стал...по настоящему.
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А ты его в чем заверил? В том что он после этих учений будет там Президентом?
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скидку на газ дадут, и будет как миленький танки слать и заправлять, и военные самолеты принимать и базировать. не исключаю даже участие белорусских войск для "защиты русскоязычного "
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А Луке лично хуйло пообещал, как и Сименсу новостью ниже.
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а он сам знает?ну,будет ли использована территория беларуси...
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Та Лукашенко балабол ещё тот,подождем их совместных с Рашкой учений и чем они закончатся.
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думаете, Лука не достоин эпитета как у путина?!
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х*йло не привык делиться славой,так что нужно что-нибудь иное,но не столь громкое.
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бег по граблям, вот рядом "положились на слово хуйла", а тут вообще положились на слово подхуйловника
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Хуйло звело нанівець всі норми міжнародного права - підписаний Меморандум нічого не вирішив, а тут якась обіцянка напівмаріонетки...
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Батька,как всегда, балансирует.Будет делать так,как скажет Путин, а откажется, то зелёные человечки его просто уберут... Поэтому верить Лукашенко нельзя!
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Лука має таку вагу у Білорусі, як Захар у дирі. Що він може обіцяти, повністю залежний?
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http://w-n.com.ua/archives/11123

А это как понять?
На мой взгляд, засланный, ты Лукашенка, ЗАСЛАННЫЙ!
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Луука ,лука ккакой ты наивный ,будет пуйло у тебя спрашивать .
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Батько то жопу морщит,на двух креслах хочет уседеть.
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Лука всегда был сторонником россии,но против Донбасских республик,потому что знает что не дай бог пойдёт по украинскому сценарию,он окажется на месте Януковича.
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Якого до біса онуковича? Там сценарій давно, напевно, прописаний, "швидкісна нежить" )))
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врет скотина прикацапленая - батальоны и технику на границу с Беларусией и быстрее....
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якби цей голова колгоспу щось вирішував , його стихія садити бульбу все інше вирішує ФСБ
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мы неистово верим хуйлу,бульбашенка падла падтвердит...
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Что Лукашенко, что адольф путлер два мировых вруна. А кровавый адольф путлер не будет спрашиват луку.
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Лука хитрый, через неделю выдаст указ "на время учений Запад-2017 считать территорию Республики Беларусь офшорной зоной" или типа того )
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Порох сам всё понимает. Просто украинцев решил подуспокоить.
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Украинцы предложите хитрозачесанному на время учений покуда руссо акупанто не покинет Беларусь - байстрюка малолетнего коленьку на каникулы в Киев отправить - цэ буде гарантия !
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Ну теперь можно быть точно уверенным откуда Путин ударит, с Беларуси
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Порошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины - Цензор.НЕТ 2213
Спортивное протезирование воинам от государства бесплатно. Петя налаживает производство и разработку передовых протезов
в мире, а не там где нет войны. Спортивные протезы всем и каждому желающему. Протезы должны превосходить обычные человеческие недоделанные богом недоконечности. Протезам должны завидовать все.
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Шабла-2017 ЗЕНИТНАЯ РАПСОДИЯ.
https://www.youtube.com/watch?v=CrqB9urBxIU - ОРУЖИЕ БОГА,которое спасает в тысячу раз больше, чем молитвы богу.
ГДЕ НОВАЯ зрк днепр?
Нужно понимать, что раша не может завоевать украину только через ПВО. Иначе раше бы хватило 50 тыс армию и перед этим по 5 раз проутюжить все города и армию как в СИРИИ и чечне.
зрк ДНЕПР это антирабское оружие.
Так как вата убедила в украине дураков пашинского и черново, что украина не может построить убс(учебнобоевойсамолет), когда в африке негры уже делают свои вертолеты, то на су-35 нужно отвечать в первую очередь современными новыми зрк Днепр.
На су-35 нужно симметрично отвечать зрк Днепр-1-2 и зенитными ракетами большой дальности для больших целей и миниатюрных
дешевых ракет малой дальности(для бпла).
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Петя где ПРОЕКТЫ и реклама по раскрутке украинской мовы, не менее круче этого
https://www.youtube.com/watch?v=cXvTQisTsB8
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины
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