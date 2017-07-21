 "Положились на слово Путина": президент России лично обещал, что турбины Siemens не попадут в Крым, - немецкие СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу.

Обещание, как говорится в статье, "было дано во время встречи в узком кругу в конце сентября прошлого года".

Как рассказал изданию источник, который имел отношение к этой встрече, "на ней, помимо Путина и его референта, присутствовали бывший министр экономики Германии Зигмар Габриэль и посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич".

Владимир Путин и Зигмар Габриэль, 21 сентября 2016 года. Фото - Global Loook Press







Впоследствии правительство Германии проинформировало об этом Siemens. В Siemens, как подчеркнул инсайдер, "положились на слово Путина".

Издание сообщает: пресс-секретарь министерства экономики Германии заявил, что "ведомство не дает комментариев по конфиденциальным разговорам". Он не подтвердил и не опроверг эту информацию. В таком же ключе высказался представитель МИДа Германии.

Как бы то ни было, по крайней мере две газовые турбины Siemens, напоминает Wirtschaftswoche, были поставлены в оккупированный в 2014 году Крым, что противоречит санкциям Евросоюза.

Напомним, сегодня, 21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что