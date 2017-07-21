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 Экономика, За рубежом
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 "Положились на слово Путина": президент России лично обещал, что турбины Siemens не попадут в Крым, - немецкие СМИ

По информации немецкого журнала Wirtschaftswoche, президент России Владимир Путин якобы "лично обещал позаботиться о том, чтобы газовые турбины производства Siemens не попали в Крым".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу.

Обещание, как говорится в статье, "было дано во время встречи в узком кругу в конце сентября прошлого года".

Как рассказал изданию источник, который имел отношение к этой встрече, "на ней, помимо Путина и его референта, присутствовали бывший министр экономики Германии Зигмар Габриэль и посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич".

Положились на слово Путина: президент России лично обещал, что турбины Siemens не попадут в Крым, - немецкие СМИ 01

Владимир Путин и Зигмар Габриэль, 21 сентября 2016 года. Фото - Global Loook Press

Впоследствии правительство Германии проинформировало об этом Siemens. В Siemens, как подчеркнул инсайдер, "положились на слово Путина".

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Издание сообщает: пресс-секретарь министерства экономики Германии заявил, что "ведомство не дает комментариев по конфиденциальным разговорам". Он не подтвердил и не опроверг эту информацию. В таком же ключе высказался представитель МИДа Германии.

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Как бы то ни было, по крайней мере две газовые турбины Siemens, напоминает Wirtschaftswoche, были поставлены в оккупированный в 2014 году Крым, что противоречит санкциям Евросоюза.

Напомним, сегодня, 21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

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вот ключевая фраза инсайдера - "на ней, помимо Путина и его референта, присутствовали бывший министр экономики Германии Зигмар Габриэль
Сименс конечно жадный...но ему дал гарантию чиновник высокого ранга Германии, который кстати, нынче министр иностранных дел... вот и не комментирует МИД ничего... ибо это грандиозный скандал в кабинете Меркель. Если конечно инфа подтвердится.


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А, шо? залупин когда то держал слово? Кузмичь, да это ж байка!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Положились на слово Путина": президент России лично обещал, что турбины Siemens не попадут в Крым, - немецкие СМИ
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