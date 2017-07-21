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 Политика Украины
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 Чубаров: "Изменения в Конституцию Украины по статусу Крыма будут готовы в сентябре"

чубаров

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что изменения в Конституцию Украины по статусу Автономной Республики Крым будут готовы в сентябре этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Текст (законопроекта о реинтеграции Донбасса, - ред.) я не видел, его нет. Но очевидно, что законопроект разрабатывается. Я не принадлежу к тем людям, которые привлечены к этой работе. Потому что мы параллельно делаем другую работу. Мы переформатирует статус Крыма. Это конституционный процесс. И сейчас, хотя некоторые члены рабочей группы поехали в отпуск, мы в виртуальном формате продолжаем работать, чтобы успеть на сентябрь дать Президенту текст основного раздела, для нас, крымских татар, является основным. Это 10 раздел Конституции Украины, который называется "Автономная республика Крым", - рассказал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму проходят учения Черноморского флота России

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа настаивает на изменениях в Конституцию Украины относительно преобразования Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую автономную республику.
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"Малороссийские выродки полезли..."
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Не, не сбегут, кацапов сначало выепут, а потом по Черному морю по кусочкам раскидают
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хотелось бы..но этого можно добиться явно не изменением статуса Крыма..
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Я бы сказал что и изменением статуса Крыма в том числе. Это еще один маленький гвоздь в гроб Мордора.
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Украинец и крымский татарин братья навек. Братство познается в беде. Да здравствует вечная дружба двух народов.
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Ага, вот только кое-кто в этой ситуации под шумок себе преференций урвать хочет.
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ну это нормально Татары и не только имеют право на эту территорию , только вот вопрос как они ее вернут себе у ботаксного?
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Чубаров торопится "ловить рыбку" независимости в кацапской "мутной водичке"? Пока вклад татар в освобождение Крыма от оккупантов не тянет даже на культурную автономию...
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Да ...й там в 10-м разделе - когда Крым будет возвращён он уже никогда не будет автономным - хватит ...дь, только Крымская область Украины.
Древние укры что для автономии Черное море выкопали???
КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ - НИКАКИХ АВТОНОМИЙ.
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Скажіть мені, навіщо повертати Крим якщо його віддадуть татарам?
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Крымские татары нам не враги в отличие от немытых мокшанцев.
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Это пока у нас есть общий враг.
Для чего им по-вашему эти изменения, которые идут явно в разрез с интересами Украины?
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Значит откройте глаза, раз не видите.
Крымские татары уже добились статуса коренного народа без государства и имеют право на самоопределение согласно уставу ООН.
Потому давать им инструменты для этого самоопределения противоречит интересам Украины. Это мы сейчас друзья из-за общего врага, а дальше что будет?
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Да потому что многим похер тот крым. как и до этого было, лишь бы не россии достался. Такие патриоты херовы. Потому Крым и уплыл.
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Опять эти клоуны изображают бурную деятельность. Какая переформатировка статуса Крыма, паяц??? Вы сначала Крым верните, делильщики шкуры неубитого медведя. А то тем временем ваши татары с муфтием во главе прекрасно уживаются и занимаются колаборантством с местными зелеными человечками путинского разлива.
Херсонская область, Симферопольский район - вот и весь будущий статус Крыма в составе Украины.
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Да верно сказано -Херсонская область, Симферопольский район - вот и весь будущий статус Крыма в составе Украины.
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"преобразования Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую автономную республику."

Вот с чего вдруг? Крымские татары в Крыму составляют меньшинство населения.
Кроме того - это достаточно опасная херь для Украины. В отличие от кацапни, кырымлы - коренной народ и имеют по уставу ООН право на самоопределение, а мы им в этом подыгрываем.

И вообще - как по мне - никаких изменений в Конституции во время войны быть не может.
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Что-то вспомнилось... 26 февраля 2014 г под Верховным советом АРК в Симферополе был митинг татар за целостность Украины. На следующий день, когда в здание проник российский спецназ, меджелис призвал татар не выходить на митинг под верховный совет т.к. внутри были вооруженные люди, "опасно, это не их борьба "...После референдума первое время Чубаров или Умеров (точно уже не помню,но выступал от имени меджелиса) рассуждал о том ,как татарам необходимо приспосабливаться к жизни , строить взаимоотношения с российской властью, входить в состав исполнительных и законодательных органов, чтобы отстаивать интересы татар...Когда стало понятно, что россия не собирается сотрудничать, а только сажать, тексты изменились...
Теперь Чубаров вот усилено трудиться ,чтобы когда УКРАИНА Крым освободит ,это была ТАТАРСКАЯ АВТОНОМИЯ... Уже была одна автономия , результат - потерянная территория.Теперь планируется очередная автономия, изменения в Конституцию...Кто- то у гражданукраины спрашивал,они согласны ? Был всеукраинский референдум?
Главное не терять время зря, пока Петя торгует, можно и тут извлечь пользу.
Камень не в огород татар,они то как раз сейчас расхлебывают по полной, а в сторону политиков
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ЭТОГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, НИ КАКИХ АВТОНОМИЙ В УКРАИНЕ! У НАС ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА ВОЗНИКНУТ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОХЛЕЩЕ С КАЦАПАМИ, НЕДАРОМ ЧУБАРОВ ЧАСТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ЭРДОГАНОМ! Я ДАВНО УТВЕРЖДАЮ ЧТО ЧУБАРОВА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ БПП НАДО ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ С РАДЫ И МЕДЖЛИСА, ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ФРАЕР ИГРАЕТ ДВОЙНУЮ ИГРУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧубаров: "Изменения в Конституцию Украины по статусу Крыма будут готовы в сентябре"
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