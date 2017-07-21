 Чубаров: "Изменения в Конституцию Украины по статусу Крыма будут готовы в сентябре"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "5 канала".
"Текст (законопроекта о реинтеграции Донбасса, - ред.) я не видел, его нет. Но очевидно, что законопроект разрабатывается. Я не принадлежу к тем людям, которые привлечены к этой работе. Потому что мы параллельно делаем другую работу. Мы переформатирует статус Крыма. Это конституционный процесс. И сейчас, хотя некоторые члены рабочей группы поехали в отпуск, мы в виртуальном формате продолжаем работать, чтобы успеть на сентябрь дать Президенту текст основного раздела, для нас, крымских татар, является основным. Это 10 раздел Конституции Украины, который называется "Автономная республика Крым", - рассказал Чубаров.
Руководство Меджлиса крымскотатарского народа настаивает на изменениях в Конституцию Украины относительно преобразования Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую автономную республику.
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опять ?
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Древние укры что для автономии Черное море выкопали???
КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ - НИКАКИХ АВТОНОМИЙ.
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Для чего им по-вашему эти изменения, которые идут явно в разрез с интересами Украины?
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Крымские татары уже добились статуса коренного народа без государства и имеют право на самоопределение согласно уставу ООН.
Потому давать им инструменты для этого самоопределения противоречит интересам Украины. Это мы сейчас друзья из-за общего врага, а дальше что будет?
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Херсонская область, Симферопольский район - вот и весь будущий статус Крыма в составе Украины.
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Вот с чего вдруг? Крымские татары в Крыму составляют меньшинство населения.
Кроме того - это достаточно опасная херь для Украины. В отличие от кацапни, кырымлы - коренной народ и имеют по уставу ООН право на самоопределение, а мы им в этом подыгрываем.
И вообще - как по мне - никаких изменений в Конституции во время войны быть не может.
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Теперь Чубаров вот усилено трудиться ,чтобы когда УКРАИНА Крым освободит ,это была ТАТАРСКАЯ АВТОНОМИЯ... Уже была одна автономия , результат - потерянная территория.Теперь планируется очередная автономия, изменения в Конституцию...Кто- то у гражданукраины спрашивал,они согласны ? Был всеукраинский референдум?
Главное не терять время зря, пока Петя торгует, можно и тут извлечь пользу.
Камень не в огород татар,они то как раз сейчас расхлебывают по полной, а в сторону политиков
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