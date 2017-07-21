 "Относительно предприятия "Мотор Сич" есть несколько уголовных производств", - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Относительно предприятия "Мотор Сич" есть несколько уголовных производств. Одно из них ведет Служба безопасности Украины, и оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были ранее выведены на офшорные компании, в собственность была передана в не установленном законодательством порядке", - сказал он.
По его словам, предприятия оборонного комплекса, к которым относится "Мотор Сич", должны согласовывать отчуждение своих акций с соответствующими государственными учреждениями, а, по мнению следствия, этого сделано не было.
Луценко также рассказал, что Генпрокуратура проводит проверку вероятного расхищения государственных средств во время выполнения предприятием государственного оборонного заказа. "Речь идет о вероятном завышении цен на двигатели и дальнейшем выведении средств через фиктивные структуры, в том числе через использование так называемых мусорных акций", - пояснил он.
По словам Генпрокурора, в на протяжении месяца будут проводиться обыски, экспертизы и потом ГПУ сможет выйти на объявление подозрения.
"Сейчас в качестве фигурантов в деле значится руководство предприятия "Мотор Сич"… Никто не назначает подозрения, а тем более виновных. Мы должны проанализировать документы, кто подписывал, кто позволял. Только после того как документы будут изучены, мы объявим подозрение", - подчеркнул Луценко.
Также Генпрокурор рассказал: "Антимонопольный комитет отказал покупателю контрольного пакета акций "Мотор Сичи". Этим покупателем является гражданин другого государства. Учитывая позицию Антимонопольного комитета, контрольный пакет акций к ним также не перешел. Антимонопольный комитет поясняет это несоответствием конкурентоспособности".
Напомним, собственником и президентом "Мотор Сич" является народный депутат из группы "Воля народа" Вячеслав Богуслаев.
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Однако «боевого слонопотама» очень скоро распознали бдительные блогеры. Это оказался импортный детский конструктор LEGO Education Mindstorms EV3 45560, предназначенный для обучения ребятишек основам робототехники. Продается он и в России - например, на «Яндекс.Маркете», где стоимость игрушки составляет 7999 рублей.
Продавцы уточняют, что конструктор предназначен «для мальчиков и девочек в возрасте от 10 лет». Отметим, что Дмитрию Медведеву уже 51 год, так что ограничения европейского производителя он не нарушил, а игрушкой остался доволен настолько, что даже не против выделить на дальнейшую «разработку» 12,5 миллиарда рублей из государственного бюджета России. Именно такую сумму, по словам премьера, планируется потратить «на финансирование национальной технологической инициативы».
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Это говорит генеральный прокурор????? Уголовное производство в отношении юридического лица???????
Юга, ты идиот позорный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Продавал и не только в Африку, но и Азию и даже Латинскую Америку, а у бедных стран деньги есть?
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Ни для кого не секрет , что Богуслаев всё это время , особо не хитря , поставлял двигатели и комплектующие в Орду .
Старый коммунист и жулик , вдохновитель и организатор шабаша в Северодонецке , почитатель Пукина , собиравшийся в своё время вывезти завод в Баварию - одним словом , настоящий Герой Украины .
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Богдан и Практика это СУПЕРПРОКЛАДКИ без производства, даже отверточного. Санитарные авто богдан 2251, поставляемые на фронт нужно провести проверку на соответствие заданным ТТХ и уровня отечественного импортозамещения. Также провести проверки на коррупционную составляющую в минобороны и генштаба по закупке богданочного барахла. Когда прокладка делала
что-то качественно? - им главное откат на тендер, а дальше им хоть камни с неба. Директор богдана великий специалист
по откатам и имитации тендеров.Что такой крупный специалист по коррупцизации страны может дать для армии?
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