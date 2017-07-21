 Судебное заседание по делу Штепы снова не состоялось, срок ее ареста заканчивается через 4 дня

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Заседание суда, перенесенное с 20 июля на сегодня, 21 июля, не состоялось. Согласно сообщению администрации Харьковского СИЗО, которое поступило в суд, обвиняемая не была доставлена конвоем в зал суда в связи с проведением планового медицинского осмотра", - отметила Дубовик.
По ее словам, данных относительно резкого ухудшения состояния здоровья Штепы или ее пребывания в критическом состоянии, нет: "Вчера после окончания обследований Штепа поехала в СИЗО".
"Следующее судебное заседание по делу назначено на 24 июля, в 12:00", - сказала Дубовик. Стоит отметить, что 25 июля заканчивается срок меры пресечения для Штепы в виде содержания под стражей.
Напоминаем, 20 июля в Харькове суд над Штепой не состоялся: по словам адвоката Александра Тананакина, утром Штепа срочно госпитализирована в отделение кардиологии Харьковской областной клинической больницы в связи с критическим состоянием и находится в палате под охраной конвоя.
4 июля заседание Киевского райсуда Харькова по делу Штепы перенесли на 20 июля: из девяти свидетелей обвинения явился лишь один, и он не сказал ничего конкретного. Суд отказал в ходатайстве защиты о смене для Штепы меры пресечения на такую, что не связана с содержанием под стражей.
За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых. Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей грозит пожизненный срок.
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Про це йдеться у відповіді СБУ на запит журналістів програми військових розслідувань «Стежками війни» (щовівторка о 20:30на телеканалі "ZIK").
«Іллічівським міським судом Одеської області визнано винним громадянина Молдови, священнослужителя УПЦ МП, який пропагував сепаратистські та автономістські ідеї серед віруючих. За вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.110 КК України, йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, з відстрочкою на два роки», - говориться у документі.
Окрім того у СБУ повідомили, що за тією ж статтею притягнуто до відповідальності і двох священнослужителів УПЦ (МП) Сумської області. Їх покарали на таки й ж термін із відстрочкою на три роки кожному. Щоправда, Сумська єпархія УПЦ (МП) заявила, що ті клірики саме до її єпархії не належать. Архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій (Гутченко) зокрема зазначив: «У Сумському управлінні СБУ попросили вибачення за помилкову інформацію. Один засуджений вже давно залишив священство, відправлений за штат, тому Сумська єпархія не може відповідати за його діяльність. Що стосується другого клірика, то як повідомили в СБУ, він не є кліриком Сумської єпархії». До якої єпархії належить цей клірик, не уточнюється. На території Сумської області знаходяться три єпархії УПЦ - Сумська і Охтирська, Конотопсько-Глухівська та Роменсько-Буринська.
Також, за інформацією СБУ, у Печерському районному суді Києва розглядаються справа й проти клірика Донецької єпархії УПЦ (МП). Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Йдеться про створення терористичної групи або ж організації, керівництво, участь у ній чи сприяння її діям. За такий злочин клірикові «світить» від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Також у Службі безпеки повідомили, що проводять профілактичні роботи із священнослужителями, дії яких несуть деструктивний характер, однак у них відсутній склад злочину.
До всього, підрозділи СБУ наразі вивчають питання переховування у приміщеннях УПЦ (МП), зокрема у Святогірській лаврі, зброї та сепаратистів.
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Три здоровых лба, один из которых вооружен ножем, у второго кастет - доколупались к парочке, сидящей на скамейке.
Один - схватил и мнет женщину, двое других избивают мужчину, приставив к горлу нож.
Женщина орет, зовет на помощь.
В парке есть люди, при чем кроме зевак есть и неравнодушные - четверо мужиков решают вмешаться и спасти парочку, дав по морде хулиганам.
Находящийся рядом человек, добрый и хороший, который всегда за справедливость, оценивает ситуацию, и также решает вмешаться. Главная его цель, чтоб эти негодяи никого не убили и не поранили ножем.
Он, тот который всегда за справедливость, выскакивает вперед, и становится между собирающейся вокруг хулиганов толпой и хулиганами. Раскрыв руки, он начинает кричать : "Граждане, успокойтесь. Это наши мальчики! Не переживайте, это все понарошку - мы снимаем кино скрытой камерой, разойдитесь, пожалуйста, не портите нам дубль!"
Это останавливает мужиков, помявшись, толпа расходится. Хулиганы перерезали парню с лавочки горло, забрали кошелек, цепочку, вырвали сережки из ушей женщины, и гигикая ушли.
Через десять минут приехала полиция. Сидящая над трупом своего мужа женщина молча показывает пальцем на человека, который всегда за справедливость.
Когда полиция начинает его крутить и тащить в бобик, он искренне недоумевает - " А что, сказать "наши мальчики" - это уголовное преступление? "
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Есть люди, которые воспринимают прямую речь, есть люди, которые воспринимают аналогии из жизни. Похоже вы - какой-то 3-й тип.
Вы родом с Востока Украины? Поскольку и я сам с тех краев, мне знакома демонстрируемая вами психология - "мне все должны".
По-вашему АТО должно было проводиться силами местных "зевак", а не спецслужбами?
Государство мне должно [..список претензий..],
полиция мне должна [..список претензий..],
скорая помощь мне должна [..список претензий..]
и так дальше до самого последнего пункта перечня "я должен [ноль позиций]"
Вот такие вот борцы за справедливость пройдут мимо сценки с хулиганами, потому что "по-вашему, предотвращение преступлений должно было проводиться силами местных "зевак", а не полицией?"
Когда будет у порезанного парня хлестать кровь из горла, настоящий борец за справедливость скажет - "медицинскую помощь должны оказывать специально обученные люди"
И да, "чинарик, который я затушил об лавочку пусть относят в урну те, кто получают за это зарплату - дворники - при чем зарплату с моих налогов!".
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"Малороссийские выродки полезли..."
https://www.youtube.com/watch?v=iDFKeKEWr3E&feature=em-subs_digest
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вроде и ловят немало (далеко не всех, но хоть кого-то), а посадить реально ваще никого не в состоянии.
когда ж это все закончится, и у нас будет правовая страна?
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Пфф, еще патроны тратить. Где тот чувак, который в каждой такой теме пишет про "зарубить всех топором"?
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из нижней темы:
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"Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади. Вот бл#дина-война добралась и до меня лично... Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я убила твоего сына. Это я не остановила войну. Я не выбрала другого президента. Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо. Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана. Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем"
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да ты виновата и такие ж как ты - вам уже никогда не отмыться, суки потные.
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и николи не зниме....
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На днях десятки тысяч поляков вышли на демонстрации против судебной реформы. В разных городах Польши они требовали от президента Анджея Дуды ветировать законопроекты, касающиеся судебной реформы. Только в Варшаве в массовых акциях приняло участие около 50 тысяч человек, рассказывает сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Сенченко.
У нас сначала Янукович при молчаливом согласии граждан практически уничтожил Верховный суд и внедрил инструменты для мгновенной расправы над неугодными судьями. Теперь же Порошенко под видом проводимой под «общественным контролем» судебной реформы пытается подчинить себе всю систему, начиная с Конституционного и Верховного судов.
При этом для «очищения» судебной системы активно привлекаются разнообразные группы никому не известных персонажей, собравшихся под звонкими брендами «общественных организаций».
Именно эти псевдо общественные структуры и их члены, изображая гражданское общество, помогают президенту подчинить судебную систему, убрав из нее неугодных судей.
Поляки, по примеру всего цивилизованного мира, пришли к пониманию того, что справедливость и равенство всех перед Законом гарантируют не «хорошие» чиновники, а независимые суды.
Пока мы этого не поймем и не научимся отстаивать свое право на независимое правосудие, в стране не будет справедливых тарифов, зарплат и пенсий, не будет эффективной возможности защитить свои гражданские и имущественные права.
В суде чаще будет прав врач, совершивший роковую ошибку, а не человек, оставшийся калекой. Прав будет следователь, сфальсифицировавший доказательства, а не гражданин, не нарушавший закон.
Без независимой системы правосудия ни одна инвестиция в нашу страну не защищена.
Любая украинская семья, вложившая средства в строительство жилья или собственный бизнес, может стать жертвой рейдерского захвата.
Для любого иностранного инвестора, желающего вложить деньги в экономику нашей страны, самый лучший закон ничего не стоит, если нет независимого правосудия.
В Украине нужно менять многое, но если мы хотим счастливо жить в собственной стране, а не скитаться по всему миру в качестве заробитчан, надо понять, что система правосудия - фундамент любого эффективного государства и основа уверенности в завтрашнем дне для каждого его гражданина.
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