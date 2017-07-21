 "Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем", - российская журналистка о гибели украинского бойца Руслана Конюши. ФОТО

Об этом написала на своей странице в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади. Вот бл#дина-война добралась и до меня лично... Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я убила твоего сына. Это я не остановила войну. Я не выбрала другого президента. Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо. Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана. Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем", - написала она.
Ивлева сообщила, что Руслана Конюшу будут хоронить в закрытом гробу.
15415 0
Порошенко: "Наибольший цинизм ситуации в том, что свою агрессию РФ осуществляет под прикрытием лозунгов о братских народах"(133)
"Ко мне присоединились несколько молодых людей. Им было лет по двадцать", - ветеран СБУ о задержании убийцы Сергея Олийныка(35)
Раненые бойцы АТО находятся в удовлетворительном состоянии, - Стельмах(14)
За прошедшие сутки 5 украинских воинов погибли, еще 8 получили ранения, - штаб АТО(0)
Экс-солист "Иванушек International" скончался в реанимации(0)
Госдеп США призвал Россию "немедленно соблюдать перемирие" на Донбассе(102)
Штаб АТО сообщил подробности гибели и ранения военнослужащих ВСУ в результате сегодняшних боев на Донбассе(93)