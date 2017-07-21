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 "Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем", - российская журналистка о гибели украинского бойца Руслана Конюши. ФОТО

20 июля подорвался на фугасе и погиб украинский боец Руслан Конюша.

Об этом написала на своей странице в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади. Вот бл#дина-война добралась и до меня лично... Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я убила твоего сына. Это я не остановила войну. Я не выбрала другого президента. Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо. Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана. Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем", - написала она.

Ивлева сообщила, что Руслана Конюшу будут хоронить в закрытом гробу.

Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем, - российская журналистка о гибели украинского бойца Руслана Конюши 01

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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем", - российская журналистка о гибели украинского бойца Руслана Конюши. ФОТО
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