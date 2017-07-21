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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (327) Луценко (7052) налоги (2574) уголовное дело (2308)

 ГПУ открыла дело против Вилкула за неуплату налогов, - Луценко

вилкул

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство в отношении сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула по подозрению в неуплате налогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в Днепре.

"21.07 в 11:51 были внесены в Единый реестр досудебных расследований материалы правоохранительных органов о том, что Александр Вилкул, вероятно, уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказал он.

"Мы располагаем информацией Государственной фискальной службы Днепропетровской области. Она нас проинформировала, что по результатам внеплановой проверки Вилкула есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - добавил Луценко.

"На данный момент мы должны провести еще несколько действий с фискалами, а затем - экспертизу, чтобы выдвинуть подозрение Вилкулу", - пояснил он.

"В случае, если мы подойдем к этому вплотную, я вынужден буду получить согласование Верховной Рады", - заявил Генпрокурор. Вместе с тем он напомнил, что лицо, подозреваемое в неуплате налогов, может уплатить их в полном объеме и на этом уголовное дело может быть закрыто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть видео, подтверждающее причастность Вилкула к организации массовых беспорядков в Днепре, - Луценко

Напомним, 5 июля и. о. начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук заявила, что во время внеплановой проверки данных в декларации о доходах за 2015 год налоговики выявили факты неуплаты Вилкулом 19,6 млн грн налогов.
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Тоже мне Аль Капоне... Этого мудака посадить можно было и без налогов.
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Нашли за что дело открыть ? Да на этого хмыря столько дел можно пооткрывать что пожизненно будет сидеть.
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Володі Вілкул наваляв. Все, на що вистачило Парасюка - пошкрябати цвяхом його машину. Навіть двері зіпсувати не зміг. Цирк для підлітків
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Как? Шнобелевскую премию получишь! Надо что бы твой барыга ригошоколадный захотел, или не мешал.
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посадить не главное...нафига ему рейтинг среди ваты подымать отсидкой? .а то выйдет на коляске как йуляха героем,пострадавшим за рускавый мир.
главное оттеснить его от политического корыта.
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Це старе, Серже. А для тебе це було неочікувано.
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честно говоря да, не помню я этого Г.Б., не ожидал
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лицо, подозреваемое в неуплате налогов, может уплатить их в полном объеме и на этом уголовное дело может быть закрыто.

Нет слов, одни маты....
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ну да, мало того, там такую суму надо на неуплату, что ого го! Остальное админка.
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намек на то, что пора драпать на хогвартс
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Из серии Можешь дальше Саша сепаратизмом заниматься но налог заплати в казну. Неуплата хуже сепаратизма
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тут все просто...уплатил-признал вину,шо мошенник.не уплатил-пожалте в турму .по любому грамотный шаг в нейтрализации этого сепара.
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Ты серьезно? Тебя устроит, что эта гнида просто откупится? Он должен сгнить! В тюрьме!
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умные люди не убивают...умные люди разоряют противника. пусть тратит бабки.
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Гыга, он в моем и его родном городе на лохах еще заработает. Для него это не проблема, это проблема для нас.
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ну так я тебе чо.других лохов пришлю? у меня их тут два вида...одни от труханова тащатся,другие от сааки.не считая разных других м елких.типа пресмана.
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та ничо подобного...у мафии-отжать методы.а тут законным образом разорить...
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перевести с одного загран счета на другой.
озвучить в сми, что клиент заплатил и невиновен.
это ничего не меняет.
ваше представление о мафии, которая бегает с оружием по улицам и поджигает конкурентов ошибочно. уже давно не 60тые.
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В'язниця не для цього. Гниють в землі. Пристрелиш власноруч?
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Згідний. А потім Тетяна його діб'є. Чи забалакає до смерті.
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Кино с заведомо известным концом.Уже даже не интересно.Подозрение-ругань-залог-свобода.
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Увы ! Сюжет сериала не замысловатый. Но! Интерес у лохов будет.
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Ну наконец то .!!! Давно пора .. А то он такой весь честный ходил , до сих пор . А почему у него не нашли в кармане наркоты .?? Недоработочка ... !! .
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Краще хай Юга відкриє справу за неоплачений проїзд в громадському транспорті. А тітушок Вілкул не організовував у Дніпрі? А не намагався відділити декілька областей від України?
Дострокові президентські. На цю осінь
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Як шкода, що усі кацапи, хто знає, як керувати нашою країною, уже працюють... чи таксистами, чи перукарями чи в ФСБ.....
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Юля не кацапка. Юля - бандерівка. Вона і буде президентом
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А хто сказав, що бандерівки мають бути кікіморами?
Жінки, Сашко, іноді носять високі підбори. Зверни увагу якось
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Звертав. В інвалідних колясках на Майдані особливо носять.
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Через біль і силу все одно хоче бути привабливою. Це все, що можна їй закинути?
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Пан вважає, що у нього у Жмеренці краща діагностика ніж у німців в Шаріте?
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Киянин вважає, що діагноз в Шаріте купити не важче, ніж в Мухосраньку користуватися Гугл-перекладачем.
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А якщо позов буде за наклеп? Потягне пан продавши свою київську конуру?
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Потягне. Ще й справу про мій наклеп на Сіменс можеш підключити.
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Це, доречі, припинить усі інсінуації навколо хвороби Тімошенко. Навіть пану дам декілька гривень, щоб доїхати до Борщагівки. Там десь є бомжатня, кажуть
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Лікарню Шаріте не цікавлять гроші за фальшивий діагноз. Ви трішки не розумієте, як живуть в нормальних країнах. В них є ім"я і репутація, які коштують дорожче. Вони можуть не казати про всі аспекти лікування і оплати, але корупційних грошей там не було, пан киянин. І, доречі, не міряйте по собі. Це погана звичка. Ви маєте бути провідником для країни, а не навпаки, бо дивитесь на Світ через корупційні окуляри
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В Сіменс теж була репутація. І не намагайтеся мене на "слабо" взяти-це вам не по зубах.
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Мінстець твердіший за кремень? Ну-ну. Душу з хлоркой мий. Бо там вже доместос не допоможе
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Нихто Вилкулу нихера не сделает . Вилкул вхож в кремлевские кабинеты , а украинские прокуроры - сссыкуны . Когда украинский прокурор слышит слово "кремль" , он ссыт в штаны от страха .
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Может не нужно цирка? Ну сразу внес в кассу 50 лярдов и гуляй. Или поиграют в Фемиду?
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Вот такие новости, на фоне сюсюканья со скотами рыгово-сепарскими!.... да путь они горят в Аду!!!!!...
"Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади. Вот бл#дина-война добралась и до меня лично... Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я убила твоего сына. Это я не остановила войну. Я не выбрала другого президента. Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо. Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана. Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем", - написала она.

Ивлева сообщила, что Руслана Конюшу будут хоронить в закрытом гробу.
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Это истина в его светлом лике! У таких обычно нимб светится.
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Вілкул! Лети мерщі в кіоск за кефіром з батоном (не забудь заселфитися), починай облизувати ікони і замов квиток в Ізраїль щоб відвідати святі місця. Допі це допомогло.
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А что за 9 мая, когда вилкуловская титушня била ветеранов АТО, понять простить и отпустить?

Достала уже эта иммитация бурной деятельности от Юґика, типа спортивной рыбалки, поймали, взвесили (залог взяли) и отпустили дальше на вольные хлеба.
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вилкул уже должен отсидеть и выйти с чистой совестью. а вы его только собираетесь мучить. пора уже на петра и яцыка дела открывать, да и на ген.прокурора тоже...
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Не прошло и пяти лет как взялись за эту отрыжку Януковича.И сколько лямов откупных с этого поца возьмёте,что бы он и дальше пальцы мог гнуть?
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Это мудило давно заслужило мексиканский галстук
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ открыла дело против Вилкула за неуплату налогов, - Луценко
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