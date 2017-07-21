 ГПУ открыла дело против Вилкула за неуплату налогов, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в Днепре.
"21.07 в 11:51 были внесены в Единый реестр досудебных расследований материалы правоохранительных органов о том, что Александр Вилкул, вероятно, уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказал он.
"Мы располагаем информацией Государственной фискальной службы Днепропетровской области. Она нас проинформировала, что по результатам внеплановой проверки Вилкула есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - добавил Луценко.
"На данный момент мы должны провести еще несколько действий с фискалами, а затем - экспертизу, чтобы выдвинуть подозрение Вилкулу", - пояснил он.
"В случае, если мы подойдем к этому вплотную, я вынужден буду получить согласование Верховной Рады", - заявил Генпрокурор. Вместе с тем он напомнил, что лицо, подозреваемое в неуплате налогов, может уплатить их в полном объеме и на этом уголовное дело может быть закрыто.
Напомним, 5 июля и. о. начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук заявила, что во время внеплановой проверки данных в декларации о доходах за 2015 год налоговики выявили факты неуплаты Вилкулом 19,6 млн грн налогов.
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главное оттеснить его от политического корыта.
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Нет слов, одни маты....
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озвучить в сми, что клиент заплатил и невиновен.
это ничего не меняет.
ваше представление о мафии, которая бегает с оружием по улицам и поджигает конкурентов ошибочно. уже давно не 60тые.
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Дострокові президентські. На цю осінь
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Жінки, Сашко, іноді носять високі підбори. Зверни увагу якось
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"Вчера подорвался на мине и погиб украинский солдат Руслан Конюша, сын моей великой подруги Нади. Вот бл#дина-война добралась и до меня лично... Надя, почерневшая теперь от горя, прости меня - это я убила твоего сына. Это я не остановила войну. Я не выбрала другого президента. Я еще много чего не сделала, а то, что делала, - было мало и плохо. Это на моих руках теперь вечно будет кровь двадцатидвухлетнего Руслана. Нам уже не отмыться от этого никогда и ничем", - написала она.
Ивлева сообщила, что Руслана Конюшу будут хоронить в закрытом гробу.
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Достала уже эта иммитация бурной деятельности от Юґика, типа спортивной рыбалки, поймали, взвесили (залог взяли) и отпустили дальше на вольные хлеба.
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